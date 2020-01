Nedēļas nogales pasākumi Jelgavas pilsētā, Jelgavas novadā un Ozolnieku novadā (31.janvāris - 2.februāris)

Jelgavas reģionālais tūrisma centrs sagatavojis šīs nedēļas nogales pasākumu sarakstu Jelgavā, Jelgavas un Ozolnieku novadā.

PIEKTDIENA, 31.JANVĀRIS

15.00 Radošā nodarbība “Lejam sveces no sveču galiem”. Pieteikšanās pa tālruni 28309730. Aktivitāšu centrs "Zemgale", Upes 10, Zemgale, Glūdas pag., Jelgavas novads

16.00-18.00 Saruna ar mākslinieku Jāni Strupuli. Ģ.Eliasa Jelgavas Vēstures un mākslas muzejs, Akadēmijas iela 10, Jelgava

16.30 Radošā darbnīca bērniem “Dažādi rokdarbi Skrabbuking tehnikā”. Sīkākā informācija un pieteikšanās pa tālruni 26955286. Ieeja bez maksas. “Jaunlīdumi”, Ievu iela 12, Dzirnieki, Jaunsvirlaukas pag., Jelgavas novads

18.00 Pastalu darināšanas praktiskā nodarbība kopā ar Irinu Kokmani. Pieteikšanās pa tālruni 26547117. Lielvircavas kultūras nams, Ausekļa iela 24, Lielvircava, Platones pag., Jelgavas novads

18.30-21.30 Piektdienas vakara brančs. Tālrunis rezervācijām 63026633, 29225918. Restorāns “Putnu Dārzs”, Lielā iela 6, Jelgava

22.00-01.00 Metālpūšamo instrumentu apvienības “Intercity Brass Band” koncerts. Biļetes www.ticketshop.lv. Melno Cepurīšu Balerija, Raiņa iela 26, Jelgava

AKTĪVĀS ATPŪTAS PASĀKUMI

15.30-18.00 Publiskā slidošana Pasta salā. Pasta salas slidotava, Pasta sala, Jelgava

18.30-19.30 Publiskā slidošana ar hokeja nūjām Pasta salā. Pasta salas slidotava, Pasta sala, Jelgava

20.00-21.00 Publiskā slidošana Pasta salā. Pasta salas slidotava, Pasta sala, Jelgava

20.30-22.00 Bezmaksas publiskā slidošana Ozolnieku novada iedzīvotājiem janvārī. OZO Ledus halle, Stadiona iela 5b, Ozolnieki, Ozolnieku pag., Ozolnieku novads

SESTDIENA, 1.FEBRUĀRIS

16.00 Pirmizrāde Ā.Alunāna Jelgavas teātra izrādei “Ielūgums pilī”. Ieejas maksa 4,00, 5,00 un 6,00 EUR. Biļetes iepriekšpārdošanā varat iegādāties Jelgavas Kultūras namā, “Biļešu paradīze” kasēs un www.bilesuparadize.lv. Jelgavas Kultūras nams, Kr.Barona iela 6, Jelgava

17.00 Lielplatones amatierteātra izrāde - A.Niedzviedzis “Jūras gaiss”, rež.I.Beide-Rīna. Ieejas maksa 1,00 EUR. Lielvircavas kultūras nams, Ausekļa iela 24, Lielvircava, Platones pag., Jelgavas novads

20.00-01.00 Catalepsia albuma Inheritance prezentācijas koncerts. Ieejas maksa 5,00 EUR, biļetes: https://www.ticketshop.lv/site/events/view/3419. Melno Cepurīšu Balerija, Raiņa iela 26, Jelgava

22.00-05.00 Eiropas Hitu Radio “Party Service On Tour 2020”. Ieeja no 18 gadu vecuma. Klubs “Chill & Club – The BLOW”, Lielā Iela 19a, Jelgava

AKTĪVĀS ATPŪTAS PASĀKUMI

11.00-20.00 X DŽUDO Olimpiskās cerības 2020. Ieeja bez maksas. Jelgavas Sporta Halle, Mātera iela 44a, Jelgava

12.00-14.30 Jelgavas Telpu orientēšanās kausa 1.posms. Sarmas iela 2, Jelgava

12.30-18.00 Publiskā slidošana Pasta salā. Pasta salas slidotava, Pasta sala, Jelgava

18.30-19.30 Publiskā slidošana ar hokeja nūjām Pasta salā. Pasta salas slidotava, Pasta sala, Jelgava

18.45-19.45 Publiskā slidošana Ozo hallē. OZO Ledus halle, Stadiona iela 5b, Ozolnieki, Ozolnieku pag., Ozolnieku novads

20.00-21.00 Publiskā slidošana Jelgavas Ledus hallē. Jelgavas Ledus halle, Skautu iela 2, Jelgava

20.00-21.00 Publiskā slidošana Pasta salā. Pasta salas slidotava, Pasta sala, Jelgava

20.00-21.00 Publiskā slidošana ar nūjām Ozo hallē. OZO Ledus halle, Stadiona iela 5b, Ozolnieki, Ozolnieku pag., Ozolnieku novads

SVĒTDIENA, 2.FEBRUĀRIS

11.00-16.00 Otrā Februāra Vēlās Brokastis. Pieteikšanās pa tālruni 26633703. Restorāns “Pilsētas Elpa”, Pasta sala 1, Jelgava

12.00-15.00 Svētdienas rīta brančs. Pieteikšanās pa tālruni 23770399. Restorāns “Chocolate&Pepper”, Kr.Barona iela 6, Jelgava

17.00 Mākslas filma “Pilsēta pie upes”, rež. V.Kairišs. Ieejas maksa 3,00 EUR. Lielvircavas kultūras nams, Ausekļa iela 24, Lielvircava, Platones pag., Jelgavas novads

AKTĪVĀS ATPŪTAS PASĀKUMI

12.30-18.00 Publiskā slidošana Pasta salā. Pasta salas slidotava, Pasta sala, Jelgava

17.30-19.00 Publiskā slidošana Ozo hallē. OZO Ledus halle, Stadiona iela 5b, Ozolnieki, Ozolnieku pag., Ozolnieku novads

18.30-19.30 Publiskā slidošana ar hokeja nūjām Pasta salā. Pasta salas slidotava, Pasta sala, Jelgava

19.15-20.45 Publiskā slidošana ar nūjām Ozo hallē. OZO Ledus halle, Stadiona iela 5b, Ozolnieki, Ozolnieku pag., Ozolnieku novads

20.00-21.00 Publiskā slidošana Pasta salā. Pasta salas slidotava, Pasta sala, Jelgava

IZSTĀDES

No 1.februāra līdz 29.februārim JRTC veidota izstāde “Brīvības cīņu piemiņas vietas Jelgavā un apkārtnē”. Jelgavas Sv. Trīsvienības baznīcas tornis, kāpņu telpa, Akadēmijas iela 1, Jelgava

No 1.februāra līdz 29.februārim 22. Starptautiskā Ledus skulptūru festivāla skolēnu kolāžu konkursa darbu izstāde “Mani supervaroņi”. Jelgavas Kultūras nams, 2.stāva foajē, Kr. Barona iela 6, Jelgava

Līdz 31.janvārim Jura Zēberga (AFIAP) foto izstāde “Daba, ritmi, prelūdija”. Jelgavas Kultūras nams, 1.stāva foajē, Kr. Barona iela 6, Jelgava

Līdz 31. janvārim Kristīnes Freimanes personālizstāde "Mūžīgās taigas skartie audekli". Jelgavas Sabiedrības integrācijas pārvaldes zāle (3.stāvs), Skolotāju iela 8, Jelgava

Līdz 31. janvārim Intas Vānes gleznu un Vijas Jailojanes rotu izstāde “Pieskāriens dvēselei”. Miezītes bibliotēka, Dobeles šoseja 100a, Jelgava

Līdz 31. janvārim Ievas Eglītes foto izstāde “Jūra”. Ozolnieku tautas nams, Rīgas iela 23, Ozolnieki, Ozolnieku novads

Līdz 31.janvārim I.Gedrovičas foto izstāde “Ziemas prieki”. Ānes bibliotēka, Celtnieku iela 12, Āne, Cenu pag., Ozolnieku novads

Līdz 3.februārim Jelgavas Mākslas skolas audzēkņu nobeiguma darbu izstāde. Jelgavas Kultūras nams, 1.stāva galerijā, Kr. Barona iela 6, Jelgava

Līdz 3. februārim Ata Luguza, Jura Zēberga un Iecavas mūzikas un mākslas skolas audzēkņu darbu izstāde “Portreti”. Jelgavas pilsētas bibliotēka, Akadēmijas iela 26, Jelgava

Līdz 9.februārim Ivetas Skrastiņas fotoizstāde “Kurzemes enģeļi”. Ģ.Eliasa Jelgavas Vēstures un mākslas muzejs, Akadēmijas iela 10, Jelgava

Līdz 9.februārim keramiķes Eleonoras Pastares darbu izstāde “Variācijas. Porcelāns”. Ģ.Eliasa Jelgavas Vēstures un mākslas muzejs, Akadēmijas iela 10, Jelgava

Līdz 13.februārim Ilzes Dūdiņas stikla mākslas izstādes “Saziņa ar draugiem un tēvu”. Jelgavas Sv. Trīsvienības baznīcas torņa izstāžu zālē, Akadēmijas iela 1, Jelgava

Līdz 16.februārim Mākslinieka Jāņa Strupuļa personālizstāde. Ģ.Eliasa Jelgavas Vēstures un mākslas muzejs, Akadēmijas iela 10, Jelgava

Līdz 20.februārim Kūdras skulptūru izstāde. IKSC “Avoti”, Saules iela 2, Valgunde, Valgundes pag., Jelgavas novads

Līdz 10.martam Anitas Rācenes gleznu izstāde “Vasara nebeidzas nekad.” Jelgavas tehnikuma bibliotēka, O.Kalpaka iela 37, Jelgava

Foto: no arhīva