Nedēļas pasākumi Jelgavas pilsētā, Jelgavas novadā un Ozolnieku novadā (11.novembris - 17.novembris)

Jelgavas reģionālais tūrisma centrs sagatavojis nākamās nedēļas pasākumu sarakstu Jelgavā, Jelgavas un Ozolnieku novadā.

PIRMDIENA, 11.NOVEMBRIS

10.00 Tradicionālā svecīšu iedegšana novadnieku – Lāčplēša Kara ordeņa kavalieru un citu Latvijas patriotu atdusas vietās Ozolnieku novada kapsētās (Mušķu, Dalbes, Cenu, Teteles, Igauņu, Katrīnas kapi). Izbraukšana

10.00 no Ozolnieku Tautas nama. No Ozolnieku Tautas nama, Rīgas iela 23, Ozolnieki, Ozolnieku novads

14.00 Piemiņas plāksnes “Par Latviju! Lāčplēša Kara ordeņa kavalieri – Jelgavas ģimnāzijas audzēkņi” atklāšana un grāmatas “Lāčplēša Kara ordeņa kavalieri – Jelgavas ģimnāzijas audzēkņi” atvēršana. Ģ.Eliasa Jelgavas Vēstures un mākslas muzejs, Akadēmijas iela 10, Jelgava

14.30 Svinīgs piemiņas pasākums pie pieminekļa kritušajiem karavīriem pie Skuju skolas pārbrauktuves. Transports no Ozolnieku Tautas nama plkst.14.10 No Ozolnieku Tautas nama, Rīgas iela 23, Ozolnieki, Ozolnieku novads

16.30 Lāčplēša dienai veltīts pasākums. No Garozas centra aicinām piedalīties Lāpu gājienā uz “Vareļu” pieminekli. Plkst.17.00 Svinīgs pasākums pie Vareļu pieminekļa. Muzicēs Vitālijs Bogdanovičs un Līga Priede. Garoza, Salgales pag., Ozolnieku novads

17.00 Svētku lāpu gājiens. Dalībniekus aicinām ņemt līdzi lāpas, kā arī pie apģērba piespraust sarkanbaltsarkano lentīti. Pulcēšanās O. Kalpaka ielā un Svētes ielā no pulksten 16.30. O.Kalpaka iela – Svētes iela – Lielā iela – Pasta iela – Stacijas iela – piemineklis Jelgavas atbrīvotājiem “Lāčplēsis” Stacijas parkā

17.00 Lāčplēša dienas pasākums “Brīvības gaisma”. Lāpu gājiens no Līvbērzes skolas uz kultūras namu, tikšanās ar Līvbērzes Tautas frontes dibinātāju Juri Leiti, Līvbērzes spēka zīmes (ausekļa) izgaismošana ar līdzpaņemtajām svecītēm, sadziedāšanās ar folkloras grupu “Zemgaļi”, silta tēja. Līvbērzes skola – kultūras nams, Līvbērze, Līvbērzes pag., Jelgavas novads

17.30 Lāčplēša dienas lāpu gājiens “Iedegsim gaismu”. Ņem līdzi lāpu, svecīti, gaismiņu un piedalies arī Tu! Pulcēšanās pie PII “Bitīte”. PII “Bitīte”, Saules iela 6, Brankas, Ozolnieku novads

17.45 Piemiņas brīdis un Lāčplēša dienai veltīts koncerts. Piedalās Aija Vītoliņa un Ģirts Alsters, jauktais koris “BALTI”. Piemineklis Jelgavas atbrīvotājiem “Lāčplēsis”, Stacijas parks, Jelgava

18.00 Radošā darbnīca bērniem “Dāvanu izgatavošana no dažādiem materiāliem”. Pieteikšanās pa tālr. 26955286. Dalība bezmaksas. Aktivitāšu centrs “Dzirnieki”, Ievu iela 12, Dzirnieki, Jelgavas novads

OTRDIENA, 12.NOVEMBRIS

15.00 un 19.30 Dokumentālā filma “Spiegs, kurš mans tēvs”, rež. G. Grūbe, J. Kilmi. Jelgavas Kultūras nams, Kr.Barona iela 6, Jelgava

15.00 Radošā nodarbība “Latviskās piespraudes”. Aktivitāšu centrs “Zemgale”, Upes 10, Zemgale, Glūdas pag., Jelgavas novads

17.00 Drāma “Nekas mūs neapturēs”, rež. A.Gauja. Līdz 16.g.v. neiesakām. Jelgavas Kultūras nams, Kr.Barona iela 6, Jelgava

18.00 Patriotisko piespraužu izšūšanas meistarklase kopā ar Daci Veinbergu. Pieteikšanās līdz 10.novembrim pa tālr. 26178445. Dalība bezmaksas. Sesavas tautas nams, Skolas iela 1, Sesava, Sesavas pag., Jelgavas novads

20.00 “Otrā Otrdiena”. Ieeja par ziedojumiem. Jelgavas Studentu teātris, J.Čakstes bulvāris 7, Jelgava

TREŠDIENA, 13.NOVEMBRIS

14.00 un 17.00 Mākslas filma “Dvēseļu putenis”, rež. Dz. Dreibergs. Jelgavas Kultūras nams, Kr.Barona iela 6, Jelgava

14.00 Domnīca “Laikmets un varonība Latvijas tautas vēstures stāstā”. Teatralizēta skolu jauniešu diskusija ar vēstures speciālistiem par Latvijas vērtībām, valstiskumu. Referātu konkursa “Latviešu strēlnieki laikmetu griežos” laureātu apbalvošana. Ģ.Eliasa Jelgavas Vēstures un mākslas muzejs, Akadēmijas iela 10, Jelgava

16.00 Palīgmateriālu latviešu valodas apguvei – grāmatu “Pelnrušķīte” un “Gulivera piedzīvojumi” – prezentācija. Ieeja bezmaksas. Sabiedrības integrācijas pārvalde, Skolotāju iela 8, Jelgava

16.00 – 18.00 Nodarbība “Prāts&emocijas” četru tematisko vakaru jauniešiem ietvaros – “Stilīgs un vesels”. Pieteikšanās https://www.facebook.com/KultrasUnMakslasCentrsNATRE/. Ieeja bezmaksas. Jelgavas Jauniešu centrs, Skolotāju iela 8, Jelgava

16.30 Studentu svētku koncerts. Ieeja bezmaksas. LLU aula, Lielā iela 2, Jelgava

17.00 Askolda Saulīša skaņu filmas “Bermontiāda” demonstrēšana. Ieeja bezmaksas. Jelgavas Sv. Trīsvienības baznīcas torņa 7.stāva konferenču zāle, Akadēmijas iela 1, Jelgava

CETURTDIENA, 14.NOVEMBRIS

11.00 „Neatkarības karš. Latvijas armijas uzvarai pār bermontiešiem – 100”. Ekskursija ar vēsturnieku Andri Tomašūnu pa Neatkarības kara piemiņas vietām Ozolnieku un Jelgavas novadā. Izbraukšana no Ozolnieku Tautas nama. Ekskursijas ilgums ap 4 stundām. Pieteikšanās līdz 12.novembrim (tālrunis 29132901). No Ozolnieku Tautas nama, Rīgas iela 23, Ozolnieki, Ozolnieku novads

15.00 Dokumentālā filma “Spiegs, kurš mans tēvs”, rež. G. Grūbe, J. Kilmi. Jelgavas Kultūras nams, Kr.Barona iela 6, Jelgava

17.30 Drāma “Nekas mūs neapturēs”, rež. A.Gauja. Līdz 16.g.v. neiesakām. Jelgavas Kultūras nams, Kr.Barona iela 6, Jelgava

AKTĪVĀS ATPŪTAS PASĀKUMI

18.00 Veselības vingrošanas nodarbība. Ieeja bezmaksas. Aktivitāšu centrs “Dzirnieki” (Jaunlīdumi), Ievu iela 12, Dzirnieki, Jaunsvirlaukas pag., Jelgavas novads

19.00 Badmintona vakars Emburgā. Sīkāka informācija pa tālr. 29604712 (Raivis). Salgales pamatskola, 1. maija iela 4, Emburga, Salgales pag., Ozolnieku novads

PIEKTDIENA, 15.NOVEMBRIS

15.00 Radošā nodarbība “Latviskās piespraudes”. Aktivitāšu centrs “Zemgale”, Upes 10, Zemgale, Glūdas pag., Jelgavas novads

16.00 un 19.00 Mākslas filma “Dvēseļu putenis”, rež. Dz. Dreibergs. Jelgavas Kultūras nams, Kr.Barona iela 6, Jelgava

16.00 Latvijas Nacionālās bibliotēkas izstādes “Jelgavas Stefenhāgeni 1769–1919” atklāšana. Veltījums grāmatniecības uzņēmuma “J. F. Stefenhāgens un dēls” vēsturei. Ģ.Eliasa Jelgavas Vēstures un mākslas muzejs, Akadēmijas iela 10, Jelgava

18.00 Radošā darbnīca “Svētku piespraudes izgatavošana”. Pieteikšanās līdz 13.novembrim pa tālr. 26955286. Dalība bezmaksas. Aktivitāšu centrs “Dzirnieki” (Jaunlīdumi), Ievu iela 12, Dzirnieki, Jaunsvirlaukas pag., Jelgavas novads

18.00 Anitas Rācenes gleznu izstādes “Mīlestības atspulgs” atklāšana. Jelgavas Sv. Trīsvienības baznīcas torņa 7.stāva konferenču zāle, Akadēmijas iela 1, Jelgava

19.00 Latvijas valsts Proklamēšanas 101.gadadienai veltīts pasākums Garozas pamatskolā. Svētku koncerts un balle. Piedalās Salgales MMS audzēkņi, Salgales pagasta un Jaunsvirlaukas pagasta jauktais koris “Svīri”, SDK “Ozolnieki” un Diksilenda orķestris Jāņa Retenaja vadībā. Ballē spēlēs grupa “Klaidoņi”. Ieeja bezmaksas. Garozas pamatskola, Garoza, Salgales pag., Ozolnieku novads

19.00 – 22.00 Viskija vakars. Ieejas maksa 44,00 EUR, “Famille” restorāna klienta karšu īpašniekiem ieeja 40,00 EUR. Rezervācija pa tālr. 25661811. Restorāns “Famille”, Skolas iela 16, Ozolnieki, Ozolnieku novads

22.00 Grupu NUVO un Simia Sapiens (Šveice) koncerts. Melno cepurīšu Balerija, Raiņa iela 26, Jelgava

AKTĪVĀS ATPŪTAS PASĀKUMI

19.15 – 20.15 Publiskā slidošana ar nūjām “Ozohallē”. “Ozohalle”, Stadiona iela 5b, Ozolnieki, Ozolnieku novads

20.30 – 22.00 Publiskā slidošana ar instruktora atbalstu Ozolnieku novada iedzīvotājiem. Ieeja bezmaksas. OZO Ledus halle, Stadiona iela 5b, Ozolnieki, Ozolnieku novads

SESTDIENA, 16.NOVEMBRIS

11.00 Atvērtā ekskursija pa Jelgavas Sv.Trīsvienības baznīcas torni gida pavadībā. Biļešu cena – 2,50 EUR pieaugušajiem, 1,00 EUR skolēniem, studentiem, pensionāriem. Jelgavas Sv. Trīsvienības baznīcas tornis, Akadēmijas iela 1, Jelgava

12.00 un 15.00 Mākslas filma “Dvēseļu putenis”, rež. Dz. Dreibergs. Jelgavas Kultūras nams, Kr.Barona iela 6, Jelgava

15.00 Saldus Tautas teātra izrāde – A.Dzīle “Vakars ar pīlādžu tēju”, rež.I.Legzdiņa. Ieeja bezmaksas. Bērvircavas Tautas nams, Upes iela 1, Bērvircava, Sesavas pag., Jelgavas novads

16.00 Valsts svētku pasākums “Gaisma ir!”. Pulcēšanās Staļģenes muižas parkā, turpinājums IKSC “Līdumi”. Uz pasākumu līdzi ņemt svecītes gaismas zīmju veidošanai. Staļģenes muižas parks IKSC “Līdumi”, Skolas iela 4, Staļģene, Jaunsvirlaukas pag., Jelgavas novads

16.00 Valsts svētku pasākums “Latvijas vēstures lapas šķirot”. Jēkabnieku kultūras nams, Straumes iela 5, Jēkabnieki, Svētes pag., Jelgavas novads

17.00 Valsts svētku pasākums “Spārnos pār Līvbērzi”. Līvbērzes kultūras nams, Jelgavas iela 17, Līvbērze, Jelgavas novads

18.00 Vokālās grupas ”ĒRA” koncerts “Es ticu, ka brīnumi ir”. Ieeja par ziedojumiem. Jelgavas Septītās dienas adventistu baznīca, Svētes iela 25, Jelgava

18.00 Latvijas valsts proklamēšanas 101. gadadienai veltīts koncerts “Mīlestība cauri gadu simtam”. Elejas vidusskola, Meža prospekts 5, Eleja, Jelgavas novads

18.00 Valsts svētku pasākums “Apņemšanās”. Sākums pie Lielvircavas dzirnavām. Lielvircavas kultūras nams, Ausekļa iela 24, Lielvircava, Platones pag., Jelgavas novads

18.00 Valsts svētku pasākums “Mana sirds ir manas mājas”. Vircavas Tautas nams, Jelgavas iela 1, Vircava, Vircavas pag., Jelgavas novads

19.00 Valsts svētku pasākums “Latvija sākas ar ģimeni...”. Glūdas pagasta Kultūras nams “Nākotne”, Skolas iela 3, Nākotne, Glūdas pag., Jelgavas novads

19.00 Valsts svētku pasākums “Tuvu, tuvu... Latvijas karogam”. IKSC “Avoti”, Saules iela 2, Valgunde, Valgundes pag., Jelgavas novads

19.00 Valsts svētku pasākums “No sirds mūsu Vilcei un Latvijai!”. Vilces Tautas nams, Tautas nama iela 4, Vilce, Vilces pag., Jelgavas novads

19.30 Svētku balle ar Indaru Grasbergu. Lūgums savlaicīgi galdiņu rezervēt pa tālr. 28354093. Ieeja bezmaksas. Elejas vidusskola, Meža prospekts 5, Eleja, Jelgavas novads

20.00 Valsts svētku koncerts “Te”. Lielplatones Tautas nams, Mazplatones iela 2, Sidrabe, Lielplatones pag., Jelgavas novads

21.00 Svētku balle ar Aināru Lipski no Latgales. Vietu pie galdiņa rezervēt pa tālr. 27234198. Ieeja ballē bezmaksas. Jēkabnieku kultūras nams, Straumes iela 5, Jēkabnieki, Svētes pag., Jelgavas novads

21.00 Svētku balle ar grupu “Brekšu pekši”. Vietu pie galdiņa rezervēt līdz 14.novembrim pa tālr. 27574144. Ieeja ballē bezmaksas. Līvbērzes kultūras nams, Jelgavas iela 17, Līvbērze, Jelgavas novads

21.00 Svētku balle ar Ēriku Budevicu no grupas “Hameleoni” un Indru Railu. Vietu pie galdiņa rezervēt pa tālr. 26547117. Ieeja ballē bezmaksas. Lielvircavas kultūras nams, Ausekļa iela 24, Lielvircava, Platones pag., Jelgavas novads

21.00 Svētku balle ar grupu “Starpbrīdis”. Vietu pie galdiņa rezervēt līdz 14.novembrim pa tālr. 25603902. Ieeja ballē bezmaksas. Vircavas Tautas nams, Jelgavas iela 1, Vircava, Vircavas pag., Jelgavas novads

21.00 Svētku balle ar grupas “Uzmini nu!”. Vietu pie galdiņa rezervēt līdz 14.novembrim pa tālr. 20244887. Ieeja ballē bezmaksas. Vilces Tautas nams, Tautas nama iela 4, Vilce, Vilces pag., Jelgavas novads

21.30 Svētku balle ar grupu “Lambada”. Vietu pie galdiņa rezervēt pa tālr. 29377105. Ieeja ballē bezmaksas. Glūdas pagasta Kultūras nams “Nākotne”, Skolas iela 3, Nākotne, Glūdas pag., Jelgavas novads

21.30 Svētku balle ar grupu “DEM”. Vietu pie galdiņa rezervēt pa tālr. 28612076. Ieeja ballē bezmaksas. IKSC “Avoti”, Saules iela 2, Valgunde, Valgundes pag., Jelgavas novads

22.00 Svētku balle ar grupu “Klaidoņi”. Vietu pie galdiņa rezervēt pa tālr. 26827971. Ieeja ballē bezmaksas. Lielplatones Tautas nams, Mazplatones iela 2, Sidrabe, Lielplatones pag., Jelgavas novads

22.00 Grupas Nostra (Post Rock/Post Metal) koncerts. Melno cepurīšu Balerija, Raiņa iela 26, Jelgava

23.00 Grupas “Tranzīts” koncerts un diskotēka (DJ Gunčs). Klubs “Tonuss”, Uzvaras iela 12, Jelgava

AKTĪVĀS ATPŪTAS PASĀKUMI

20.15 – 21.15 Publiskā slidošana “Ozohallē”. “Ozohalle”, Stadiona iela 5b, Ozolnieki, Ozolnieku novads

20.00 – 21.00 Publiskā slidošana Jelgavas Ledus hallē. Jelgavas Ledus halle, Skautu iela 2, Jelgava

SVĒTDIENA, 17.NOVEMBRIS

12.00 Drāma “Nekas mūs neapturēs”, rež. A.Gauja. Līdz 16.g.v. neiesakām. Jelgavas Kultūras nams, Kr.Barona iela 6, Jelgava

14.00 – 17.00 Svētku vēlās brokastis. Tālr. rezervācijām: 63026633, 29225918 (vietu skaits ierobežots). Restorāns “Putnu dārzs”, Lielā iela 6, Jelgava

15.00 Mākslas filma “Dvēseļu putenis”, rež. Dz. Dreibergs. Jelgavas Kultūras nams, Kr.Barona iela 6, Jelgava

18.00 Dokumentālā filma “Spiegs, kurš mans tēvs”, rež. G. Grūbe, J. Kilmi. Jelgavas Kultūras nams, Kr.Barona iela 6, Jelgava

18.00 Valsts svētku pasākums “Ozolzīles stāsts”. Bērvircavas Tautas nams, Upes iela 1, Bērvircava, Sesavas pag., Jelgavas novads

18.00 Valsts svētku pasākums “Ceļš uz…”. Ieeja pasākumā bezmaksas. Kalnciema kultūras nams, Jelgavas iela 15, Kalnciema pag., Jelgavas novads

19.00 Valsts svētku pasākums “Maizes stāsts”. Pēc svētku koncerta laukumā pie kultūras nama Latvijas spēka dziesmu dziedāšana. Zaļenieku kultūras nams, Centra iela 1, Zaļenieki, Zaļenieku pag., Jelgavas novads

21.00 Svētku balle ar grupu “Otto” solistu Juri Ķirsonu. Vietu pie galdiņa rezervēt līdz 15.novembrim pa tālr. 27234231. Ieeja ballē bezmaksas. Bērvircavas Tautas nams, Upes iela 1, Bērvircava, Sesavas pag., Jelgavas novads

AKTĪVĀS ATPŪTAS PASĀKUMI

12.00 Skrējiens “Izskrien Latviju Jelgavā”. Starts un finišs Pasta salā. Pasta sala, Jelgava

19.45 – 20.45 Publiskā slidošana Jelgavas Ledus hallē. Jelgavas Ledus halle, Skautu iela 2, Jelgava

20.00 – 21.00 Publiskā slidošana “Ozohallē”. “Ozohalle”, Stadiona iela 5b, Ozolnieki, Ozolnieku novads

IZSTĀDES

No 8.novembra līdz 23.novembrim JRTC veidotā izstāde “Brīvības cīņu piemiņas vietas Jelgavā un apkārtnē”. Jelgavas Sv. Trīsvienības baznīcas torņa 7.stāva konferenču zāle, Akadēmijas iela 1, Jelgava

No 13.novembra līdz 12.decembrim JPPI “Kultūra” Tautas gelznošanas studijas PLENĒRA darbu izstāde. Jelgavas Kultūras nams, 2. stāva foajē, Kr.Barona iela 6, Jelgava

No 15.novembra līdz 12.janvārim Latvijas Nacionālās bibliotēkas izstāde “Jelgavas Stefenhāgeni 1769–1919”. Ģ.Eliasa Jelgavas Vēstures un mākslas muzejs, Akadēmijas iela 10, Jelgava

No 15.novembra līdz 17.janvārim Anitas Rācenes gleznu izstāde “Mīlestības atspulgs”. Jelgavas Sv. Trīsvienības baznīcas torņa kāpņu telpa, Akadēmijas iela 1, Jelgava

Līdz 10.novembrim Tekstilmākslinieces Ineses Jakobi izstāde “Logi”. Ģ.Eliasa Jelgavas Vēstures un mākslas muzejs, Akadēmijas iela 10, Jelgava

Līdz 12.novembrim Fonda “Nāc līdzās!” foto izstāde “Es ieraudzīju...”. Jelgavas Kultūras nams, 2. stāva foajē, Kr.Barona iela 6, Jelgava

Līdz 15.novembrim Kūdras skulptūru izstāde. Jelgavas Mākslas skola, Mazais ceļš 2, Jelgava

Līdz 22.novembrim Silvijas Pētersones gleznu izstāde “Ainavas un ziedi”. Sabiedrības integrācijas pārvalde, Skolotāju iela 8, Jelgava

Līdz 25.novembrim Daigas Vinteres izstāde “Debesis krāsojas 103 toņos”. Sesavas Tautas nams, Skolas iela 1, Sesava, Sesavas pag., Jelgavas novads

Līdz 29. novembrim Pagarināta izstāde “Muminu ģimene no Somijas”. Jelgavas pilsētas bibliotēka, Akadēmijas iela 26, Jelgava

Līdz 2.decembrim Izstāde – Aijas Princes eļļas gleznas “Skatīties un saredzēt”. Jelgavas Kultūras nams, 1. stāva galerija, Kr.Barona iela 6, Jelgava

Līdz 7.decembrim Māra Kreicberga fotogrāfiju personālizstāde “Mirklis dabā. Dzīvnieki.”. Jelgavas Kultūras nams, 1. stāva foajē, Kr.Barona iela 6, Jelgava

Līdz 30. novembrim Jura Zēberga (AFIAP) fotogrāfiju izstāde no cikla “Ziedi, daba, simfonija”. Jelgavas pilsētas bibliotēka, Informācijas centrā, Akadēmijas iela 26, Jelgava

Līdz 30. decembrim Sarmītes Helvigas un Aijas Feldmanes gleznu izstāde “Pērļu mirdzums gleznās”. Pārlielupes bibliotēka, Loka maģistrāle 17, Jelgava

Līdz 15.janvārim Pauļa Postaža izstāde “Portreti”. Jelgavas Sv. Trīsvienības baznīcas torņa izstāžu zālē, Akadēmijas iela 1, Jelgava

Foto: no arhīva