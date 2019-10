Nedēļas pasākumi Jelgavas pilsētā, Jelgavas novadā un Ozolnieku novadā (14.- 20.oktobris)

Jelgavas reģionālais tūrisma centrs sagatavojis nākamās nedēļas pasākumu sarakstu Jelgavā, Jelgavas un Ozolnieku novadā.

PIRMDIENA, 14.OKTOBRIS

16.00 Baltkrievu kultūras dienu atklāšanas pasākums. Pieteikšanās līdz 09.10.2019, zvanot pa tālr. 26757978. Dalībnieku skaits ir ierobežots. Sabiedrības Integrācijas pārvalde, Skolotāju iela 8, Jelgava

18.00 Meistarklase "Filca cimdu un cepuru izgatavošana". Nodarbību vadīs rokdarbniece Andra Kurga. Pieteikties līdz 11. oktobrim pa tālr. 26955286. Ieeja bezmaksas. Aktivitāšu centrs "Dzirnieki", Ievu iela 12, Dzirnieki, Jelgavas novads

AKTĪVĀS ATPŪTAS PASĀKUMI

18.30 Jogas nodarbība Ozolniekos. Treniņus vadīs Iveta Jonkus - B kategorijas veselības sporta trenere. Nodarbības paredzētas bez maksas. Ozolnieku Sporta skola, Stadiona iela 5, Ozolnieki, Ozolnieku novads

20.00 Zumbas nodarbība Ozolniekos. Treniņi notiks līdz pat oktobra beigām. Ieeja bez maksas. Ozolnieku Sporta skola, Stadiona iela 5, Ozolnieki, Ozolnieku novads

OTRDIENA, 15.OKTOBRIS

10.00 Iedvesmas un pieredzes stāsti, individuālās konsultācijas par sociālās uzņēmējdarbības uzsākšanu "MINI SOCITONS". Zemgales reģiona Kompetenču attīstības centrs, Svētes iela 33, Jelgava

AKTĪVĀS ATPŪTAS PASĀKUMI

19.30 Zumbas nodarbība Emburgā. Treniņi notiks līdz pat oktobra beigām. Ieeja bez maksas. Salgales pamatskolas sporta laukumā/zālē, Emburga, Ozolnieku novads

TREŠDIENA, 16.OKTOBRIS

9.30 Leļļu teātra "TIMS" teatralizēta koncertprogramma "Mežā…". Ieeja bezmaksas. Ānes Kultūras nams, Celtnieku iela 12b, Āne, Ozolnieku novads

19.00 - 19.40 Skaņu meditācija Sāls istabiņā. Maksa par nodarbību 10,00 EUR. Pieteikšanās pa tālr. 20239199, 26310831. Sāls istabiņa, Raiņa iela 40-1, Jelgava

19.00 - 22.00 Prātnīca Kreklukrogā. "KrekluKrogs", Lielā iela 19a, Jelgava

AKTĪVĀS ATPŪTAS PASĀKUMI

19.00 Jogas nodarbība Ozolniekos. Treniņus vadīs Iveta Jonkus - B kategorijas veselības sporta trenere. Nodarbības paredzētas bez maksas. Ozolnieku Sporta skola, Stadiona iela 5, Ozolnieki, Ozolnieku novads

CETURTDIENA, 17.OKTOBRIS

17.30 Floristikas nodarbības "Galda dekori un telpu noformējumi ar ķirbjiem". Līdzi jāņem mazus ķirbīšus, sausos ziedus un līmes pistoli ar stienīšiem. Garozas pakalpojumu centrs "Eži", Garoza, Ozolnieku novads

20.00 – 21.30 Comedy Latvia: "Tas nav nopietni". "Melno cepurīšu Balerija", Raiņa iela 26, Jelgava

AKTĪVĀS ATPŪTAS PASĀKUMI

18.00 Veselības vingrošanas nodarbība. Ieeja bezmaksas. Aktivitāšu centrs "Dzirnieki", Ievu iela 12, Dzirnieki, Jelgavas novads

PIEKTDIENA, 18.OKTOBRIS

22.00 Veliu Namai (dark folk, Lietuva) Melno Cepurīšu Balerijā. "Melno cepurīšu Balerija", Raiņa iela 26, Jelgava

23.00 "Singapūras Satīns". Klubs "Tonuss", Uzvaras iela 12, Jelgava

AKTĪVĀS ATPŪTAS PASĀKUMI

20.30 - 22.00 Publiskā slidošana Ozolnieku iedzīvotājiem "Ozohallē". "Ozohalle", Stadiona iela 5b, Ozolnieki, Ozolnieku novads

SESTDIENA, 19.OKTOBRIS

10.00 Radošā darbnīca bērniem "Mazā bilžu rāmītī...". Ozolnieku Novada centrālā bibliotēka, Rīgas iela 29, Ozolnieki, Ozolnieku novads

10.00 - 13.00 Skalu grozu pīšanas meistarklase. Elejas pagasta Saieta nams, Lietuvas iela 42, Eleja, Jelgavas novads

11.00 Atvērtā ekskursija Jelgavas Sv. Trīsvienības baznīcas tornī gida vadībā. Jelgavas Sv. Trīsvienības baznīcas tornis, Akadēmijas iela 1, Jelgava

11.00 Jelgavas novada Grāmatu svētki. Bērvircavas Tautas nams, Upes iela 1, Bērvircava, Jelgavas novads

12.00 Nodarbība cikla "Radītprieks" ietvaros "Berete- cepure ar odziņu". Izšuvuma un aplikāciju veidošana uz līdzi paņemtās cepures. Nodarbību vada amatu meistare Ginta Zaumane. Informācija un pieteikšanās pa tālruni 63005445 vai rakstot uz e-pastu tic@tornis.jelgava.lv . Jelgavas Sv. Trīsvienības baznīcas tornis, Akadēmijas iela 1, Jelgava

14.00 Baltkrievu kultūras dienu 2019 Jelgavā noslēguma koncerts "Līdz kāzām sadzīs!". Koncertā piedalās: Jelgavas baltkrievu biedrības folkloras ansamblis "ĻANOK", mākslinieciskā vadītāja – M.Jeļisejeva; Baltkrievijas Republikas Valsts Kultūras un Mākslas universitātes Horeogrāfijas katedras deju ansamblis, mākslinieciskā vadītāja – S.Gudkovska; Grupas "TirkizBand" dalībnieki: U.Timma un G.Caune. Jelgavas Kultūras nams, Kr.Barona iela 6, Jelgava

18.00 Ozolnieku novada amatierteātra pirmizrāde "Dzelzs magnolijas". Režisore Dace Vilne. Ieejas maksa 4,00 EUR. Biļešu iepriekšpārdošana TN kasē. Ozolnieku Tautas nams, Rīgas iela 23, Ozolnieki, Ozolnieku novads

20.00 "DOOM OVER Baltics" Melno Cepurīšu Balerijā. "Melno cepurīšu Balerija", Raiņa iela 26, Jelgava

22.00 - 02.00 Rudens balle ar Ēriku Budēvicu no grupas "Hameleoni" un Indra Raila. Biļešu cena pērkot iepriekš 4,00 EUR. Biļetes cena pasākuma dienā 5,00 EUR. Biļetes var iegādāties pie Zaļenieku kultūras nama vadītāja, kā arī rezervēt pa tālruni 29361231. Zaļenieku kūltūras nams, Centra iela 1, Zaļenieki, Jelgavas novads

AKTĪVĀS ATPŪTAS PASĀKUMI

17.30 - 18.30 Publiskā slidošana "Ozohallē". "Ozohalle", Stadiona iela 5b, Ozolnieki, Ozolnieku novads

18.45 - 20.45 Publiskā slidošana ar nūjām "Ozohallē". "Ozohalle", Stadiona iela 5b, Ozolnieki, Ozolnieku novads

SVĒTDIENA, 20.OKTOBRIS

13.00 Meistarklase "Skalu grozu pīšana". Nodarbību vadīs amatniece Inta Bendrupa. Pieteikties līdz 15. oktobrim pa tālr. 26955286. Ieeja bezmaksas. Aktivitāšu centrs "Dzirnieki", Ievu iela 12, Dzirnieki, Jelgavas novads

17.00 Aija Vītoliņa un Jelgavas Kamerorķestris A.Meri vadībā koncertprogrammā "Francija.Parīze.Šansons.". Koncertu vada L.Jakovļeva. Jelgavas Kultūras nams, Kr.Barona iela 6, Jelgava

AKTĪVĀS ATPŪTAS PASĀKUMI

19.45 - 20.45 Publiskā slidošana "Ozohallē". "Ozohalle", Stadiona iela 5b, Ozolnieki, Ozolnieku novads

IZSTĀDES

No 16.oktobra līdz 12.novembrim Fonda "Nāc līdzās!" foto izstāde "Es ieraudzīju...". Jelgavas Kultūras nams, 2. stāva foajē, Kr.Barona iela 6, Jeglava

Līdz 18.oktobrim Sandras Eglītes izstāde "Svalbard. Pusnakts saules zeme". LLU Fundamentālās bibliotēkas lasītavā, 254.telpā, Lielā iela 2, Jelgava

Līdz 29.oktobrim Izstāde "Pliknis medaļu mākslā". Ģ.Eliasa Jelgavas Vēstures un mākslas muzejs, Akadēmijas iela 10, Jelgava

Līdz 30.oktobrim Foto izstāde filmas "Jelgava 94" aizkadri. Jelgavas Kultūras nama 1. stāva galerija, Kr.Barona iela 6, Jelgava

Līdz 31.oktobrim Viktorijas Daņiļauskaites grafikas izstāde "Bez pagātnes nav nākotnes". Jelgavas Sv. Trīsvienības baznīcas torņa izstāžu zālē, Akadēmijas iela 1, Jelgava

Līdz 31.oktobrim Ziemeļvalstu dienas Jelgavā, Dānijas vēstniecības izstāde "Labā pilsēta". Jelgavas Sv. Trīsvienības baznīcas torņa 7.stāva konferenču zāle un kāpņu telpa, Akadēmijas iela 1, Jelgava

Līdz 31.oktobrim Izstādes "Muminu ģimene no Somijas" un "Somijas animācijai – 100". Jelgavas pilsētas bibliotēka, Akadēmijas iela 26, Jelgava

Līdz 31.oktobrim Seno mācību grāmatu izstāde "Uzdošanas galvā ko rēķināt". Jelgavas pilsētas bibliotēka, Akadēmijas iela 26, Jelgava

Līdz 31.oktobrim Ziemeļvalstu kultūras dienām veltīta izstāde. Ģ.Eliasa Jelgavas Vēstures un mākslas muzejs, Akadēmijas iela 10, Jelgava

Līdz 31.oktobrim Izstāde "Kopenhāgenas risinājumi" (pilsētas infrastruktūras problēmu risinājumi). Zemgales reģiona Kompetenču attīstības centrs, Svētes iela 33, Jelgava

Līdz 31.oktobrim Izstāde "Mūsdienu plakāti no Somijas - nākotnes vērtības". Zemgales reģiona Kompetenču attīstības centrs, Svētes iela 33, Jelgava

Līdz 31.oktobrim Izstāde "Laika griežos - Ozolnieku Tautas namam 80". Ozolnieku Tautas nams, Rīgas iela 23, Ozolnieki, Ozolnieku novads

Līdz 31.oktobrim Floristikas izstāde "Rudens krāsu virpulis". Garozas pakalpojumu centrs "Eži", Garoza, Ozolnieku novads

Līdz 6.novembrim Foto konkursa "Jelgava 2019" dalībnieku labāko darbu izstāde. Jelgavas Kultūras nams, 1. stāva foajē, Kr.Barona iela 6, Jeglava

