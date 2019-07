Nedēļas pasākumi Jelgavas pilsētā, Jelgavas novadā un Ozolnieku novadā (15.-21. jūlijs)

Jelgavas reģionālais tūrisma centrs sagatavojis nākamās nedēļas pasākumu sarakstu Jelgavā, Jelgavas un Ozolnieku novadā.

PIRMDIENA, 15. JŪLIJS

8.00 – 18.00 Dienas nometne “Zirgi pasakās”. Nometne 15.-19.jūlijā 6 līdz 12 gadus veciem bērniem. Pieteikšanās: 26513150 Biedrība Jātnieku sporta klubs “Svētes Zirgi”, “Lejnieki”, Svēte, Svētes pagasts, Jelgavas novads

10.00 – 20.00 Apskatei atvērts Smilšu skulptūru parks Pasta salā. Starptautiskā Smilšu skulptūru festivāla darbi. Pasta sala, Jelgava

AKTĪVĀS ATPŪTAS PASĀKUMI

15.30 – 16.30 Masu slidošana. “Ozohalle”, Stadiona iela 5b, Ozolnieki, Ozolnieku pagasts, Ozolnieku novads

18.00 – 19.00 Masu slidošana ar nūjām. “Ozohalle”, Stadiona iela 5b, Ozolnieki, Ozolnieku pagasts, Ozolnieku novads

OTRDIENA, 16. JŪLIJS

10.00 – 20.00 Apskatei atvērts Smilšu skulptūru parks Pasta salā. Starptautiskā Smilšu skulptūru festivāla darbi. Pasta sala, Jelgava

10.00 Bērnu rīts Platones bibliotēkā. Animācijas filmiņas, grāmatu lasīšana, viktorīnas, radošās darbnīcas. Platones bibliotēka, Atspulgu iela 4, Platone, Platones pagasts, Jelgavas novads

13.00 Radošā nodarbība “Pērļojam rokassprādzes”. Aktivitāšu centrs “Zemgale”, Upes iela 10, Zemgales ciems, Glūdas pagasts, Jelgavas novads

19.00 – 21.00 Skaņu vakars. Meditācija. Centrs “Zelta aplis”, Lielā iela 32-1, Jelgava

AKTĪVĀS ATPŪTAS PASĀKUMI

16.15 – 17.45 Masu slidošana. “Ozohalle”, Stadiona iela 5b, Ozolnieki, Ozolnieku pagasts, Ozolnieku novads

TREŠDIENA, 17. JŪLIJS

10.00 – 20.00 Apskatei atvērts Smilšu skulptūru parks Pasta salā. Starptautiskā Smilšu skulptūru festivāla darbi. Pasta sala, Jelgava

10.00 – 12.00 Bērnu „bibliovasara”. Lasīšanas aktivitātes un radošās darbnīcas pirmsskolas un jaunākā skolas vecuma bērniem. Ozolnieku novada bibliotēka, Rīgas iela 29, Ozolnieki, Ozolnieku novads

12.00 – 15.00 Brīvlaika aktivitātes “Vasarraibumiņi”. Jelgavas pilsētas bibliotēka, Akadēmijas iela 26, Jelgava

14.00 Tematiskā pēcpusdiena bērniem “Zilbinošs smaids visam mūžam”. Aktivitāšu centrs “Dzirnieki”, Ievu iela 12, Dzirnieki, Jaunsvirlaukas pagasts, Jelgavas novads

16.00 – 20.00 Floristu darbu izstāde. Abgunstes muiža, Zaļenieku pagasts, Jelgavas novads

18.00 – 20.30 Akvareļu krāsu meistarklase – Lavandas. Līdzi nav jāņemt it nekas, viss iekļauts. Priekšzināšanas nav nepieciešamas. Pieteikšanās: 26289697 Mākslas studija “Grafita”, Raiņa iela 14, Jelgava

18.00 – 21.00 Pirts vakars meitenēm. Pieteikšanās: 29443858 “Rasas pirts”, Rogu ceļš 5R, Jelgava

18.30 – 21.30 Mandalu meditācija ar Kristīni Om Shanti. Pieteikšanās: info@jogascentrs.lv Jogas centrs Jelgavā, Raiņa iela 14, Jelgava

20.00 – 22.00 Cietie Rieksti – vakars, kur satiekas jautrība un prāts. Restorāns “Pilsētas Elpa”, Pasta sala 1, Jelgava

AKTĪVĀS ATPŪTAS PASĀKUMI

15.00 – 16.00 Masu slidošana. “Ozohalle”, Stadiona iela 5b, Ozolnieki, Ozolnieku pagasts, Ozolnieku novads

18.00 Vasaras čempionāts disku golfā. Disku golfa laukums, Vilce, Jelgavas novads

CETURTDIENA, 18. JŪLIJS

8.30 Izglītojošā ekskursija “Pa Aspazijas un Raiņa pēdām Jūrmalā”. Aktivitāšu centrs “Dzirnieki”, Ievu iela 12, Dzirnieki, Jaunsvirlaukas pagasts, Jelgavas novads

10.00 – 20.00 Apskatei atvērts Smilšu skulptūru parks Pasta salā. Starptautiskā Smilšu skulptūru festivāla darbi. Pasta sala, Jelgava

17.00 L. Balodes akvareļu izstādes “Dabā” atklāšana. Jelgavas Sv.T rīsvienības baznīcas tornis, Akadēmijas iela 1, Jelgava

17.00 – 22.00 Mastu kronis 2019, 2.posms. 5 Masti Wake Park, Ozolnieku ezers, Ozolnieki, Ozolnieku pagasts, Ozolnieku novads

AKTĪVĀS ATPŪTAS PASĀKUMI

16.15 – 17.45 Masu slidošana. “Ozohalle”, Stadiona iela 5b, Ozolnieki, Ozolnieku pagasts, Ozolnieku novads

18.00 – 19.00 Masu slidošana ar nūjām. “Ozohalle”, Stadiona iela 5b, Ozolnieki, Ozolnieku pagasts, Ozolnieku novads

PIEKTDIENA, 19. JŪLIJS

10.00 – 20.00 Apskatei atvērts Smilšu skulptūru parks Pasta salā. Starptautiskā Smilšu skulptūru festivāla darbi. Pasta sala, Jelgava

13.00 Radošā nodarbība “Pērļojam rokassprādzes”. Aktivitāšu centrs “Zemgale”, Upes iela 10, Zemgales ciems, Glūdas pagasts, Jelgavas novads

20.00 – 21.00 Skaņu pelde. Pieteikšanās: 29404072 Jogas centrs Jelgavā, Raiņa iela 14, Jelgava

AKTĪVĀS ATPŪTAS PASĀKUMI

14.00 – 20.00 Skrituļošana. Pasta sala, Jelgava

15.45 – 17.15 Masu slidošana. “Ozohalle”, Stadiona iela 5b, Ozolnieki, Ozolnieku pagasts, Ozolnieku novads

17.30 – 19.00 Masu slidošana ar nūjām. “Ozohalle”, Stadiona iela 5b, Ozolnieki, Ozolnieku pagasts, Ozolnieku novads

SESTDIENA, 20. JŪLIJS

8.30 – 21.00 Sportiskās aktivitātes Ozolnieku sporta skolas stadionā. 8.30 – jogas nodarbība, 9.30 – sporta spēļu atklāšana, 9.30 – strītbols 3x3, pludmales volejbols, florbols, 9.30-16.30 RC Drifta izklaide, 11.00 – sacensības ar skeitbord, inline skrituļslidām, scooter, BMX velosipēdiem, 13.30 – atvērtā zumbas nodarbība, no 15.30 – fināli strītbolā, florbolā, pludmales volejbolā, 21.00 – apbalvošana (Jāņu pļavā). Dažādas sportiskas aktivitātes visas dienas garumā. Ozolnieku sporta stadions, Stadiona iela 5, Ozolnieki, Ozolnieku pagasts, Ozolnieku novads

10.00 – 20.00 Apskatei atvērts Smilšu skulptūru parks Pasta salā. Starptautiskā Smilšu skulptūru festivāla darbi. Pasta sala, Jelgava

11.00 Atvērtā ekskursija ar gidu Sv.Trīsvienības baznīcas tornī. Jelgavas Sv.Trīsvienības baznīcas tornis, Akadēmijas iela 1, Jelgava

12.00 “Greentrials Bike Tour” ekstrēmais velo šovs. Ozolnieku sporta stadions, Stadiona iela 5, Ozolnieki, Ozolnieku pagasts, Ozolnieku novads

12.00 Tējas svētki Elejas Tējas namiņā. 12.00 – radošās darbnīcas, 15.00 – tējas meistarklase Viviānas Petrovskas vadībā, 17.00 – klasiskās mūzikas koncerts, 18.00 – svētku pārsteigums. Darbosies foto stūrītis, degustācijas, viktorīna. Dresscode – dāmām puķaini svārki vai kleita, kungiem lietišķais vasaras stils. Elejas Tējas namiņš, Elejas muižas parks, Eleja, Elejas pagasts, Jelgavas novads

12.00 – 04.00 Ozolnieku novada svētki 2019. No 12.00 – atrakcijas un izklaides lieliem un maziem, 16.00 – koncertaģentūras Bravissimo koncertšovs ģimenei “Fantāziju faktors”, 17.30 – rotaļprogramma bērniem “Izkrāso vasaru”, 18.00 – svētku atklāšana ar novada amatiermākslas kolektīvu koncerts “Zeme zied”, 19.30 – Dailes teātra dziedošo aktieru ansambļa “Ilga” koncertprogramma “Visskaistākās meitenes – te!”, 21.00 – Sporta aktivitāšu dalībnieku apbalvošana, 22.20 – Grupas “Autobuss debesīs” koncerts, 00.00 – uguņošana, 00.10 – 02.00 Grupas “Dziļi violets” koncerts, 02.00 – 04.00 Nakts dejas ar Dj Jax Ozolnieku Jāņu pļava, Ozolnieki, Ozolnieku pagasts, Ozolnieku novads

14.00 – 00.30 Vircavas pagasta svētki. 14.00 – svētku atklāšana, 14.30 – pirts raganu meistarklase “Dancis pa trim”, 19.30 – rotaļprogramma kopā ar Puķu meiteni un smurfiem, 20.30-00.30 zaļumballe ar grupu “Muižas kvartets” (Vircavas parkā). Darbosies piepūšamā atrakcija, dažādas stafetes, hennas tetovējumi, sejas apgleznošana (Vircavas stadionā). Jelgavas iela 1, Vircava, Vircavas pagasts, Jelgavas novads

14.00 Lielplatones pagasta svētki “Vasara Lielplatonē”. 14.00 – Izstāžu zāles atklāšana Lielplatones muižā, 15.00 – ģitārista Reiņa Jaunā koncerts, 16.30 – austrumu deju koletīva “Aīda” koncerts, 18.00 -Kalnciema amatierteātra izrāde E.Hafere “Kartupeļu talka”, 20.00 – kapelas “Luste” koncerts. Darbosies piepūšamās atrakcijas, radošās darbnīcas, vešūža apmeklējums par ziedojumiem. Lielplatones muiža, parks, Lielplatone, Jelgavas novads

21.00 – 00.00 Koncerts zaļumballe “Vasaras vakars ar ragu mūziku”. Spēlēs Saldus pūtēju ansamblis. Vilces muižas parka estrāde, Vilce, Jelgavas novads

AKTĪVĀS ATPŪTAS PASĀKUMI

12.00 – 20.00 Skrituļošana. Pasta sala, Jelgava

14.15 – 14.15 Masu slidošana. “Ozohalle”, Stadiona iela 5b, Ozolnieki, Ozolnieku pagasts, Ozolnieku novads

16.45 – 18.15 Masu slidošana ar nūjām. “Ozohalle”, Stadiona iela 5b, Ozolnieki, Ozolnieku pagasts, Ozolnieku novads

SVĒTDIENA, 21. JŪLIJS

10.00 – 20.00 Apskatei atvērts Smilšu skulptūru parks Pasta salā. Starptautiskā Smilšu skulptūru festivāla darbi. Pasta sala, Jelgava

14.00 Radošuma degustācija Abgunstes muižā 2019. Nakšņošana gleznainajā muižā vai glaunajā zvanveida telšu kempingā, radošās meistarklases, jogas nodarbības Agneses Vējavilkas Kalniņas (Give & Get) vadībā, vīna degustācija no “Tērvetes vīni”, naksnīgas peldes un citas aktivitātes. Norise no 21. līdz 23.jūlijam. Pieteikšanās pa e-pastu info@radosumadegustacija.lv. Abgunstes muiža, Zaļenieku pagasts, Jelgavas novads

18.00 “Nerātnā vasaras nakts”. Draisku joku, dziesmu un danču programma. Brīvdabas koncertzāle “Mītava”, Pasta sala, Jelgava

AKTĪVĀS ATPŪTAS PASĀKUMI

9.30 Garo distanču skrējiemu seriāls “Ielūdz Ozolnieki”, 4.kārta. No 9.30-10.30 – numuru saņemšana Ozolnieku sporta skolā Stadiona ielā 5, 10.45 – bērnu distance, 11.00 – starts netālu no veikala “Elvi”. Ozolnieku ezers, Ozolnieki, Ozolnieku pagasts, Ozolnieku novads

12.00 – 20.00 Skrituļošana. Pasta sala, Jelgava

12.30 – 14.00 Masu slidošana ar nūjām. “Ozohalle”, Stadiona iela 5b, Ozolnieki, Ozolnieku pagasts, Ozolnieku novads

14.15 – 15.45 Masu slidošana. “Ozohalle”, Stadiona iela 5b, Ozolnieki, Ozolnieku pagasts, Ozolnieku novads

IZSTĀDES

Līdz 17.jūlijam Ulda Rogas gleznu izstāde "Vecpilsētas iela kādreiz". Jelgavas Sv.T rīsvienības baznīcas tornis, Akadēmijas iela 1, Jelgava

No 18.jūlija Lailas Balodes akvareļu izstāde “Dabā”. Jelgavas Sv.T rīsvienības baznīcas tornis, Akadēmijas iela 1, Jelgava

Līdz 28.jūlijam Latvijas tekstilmākslas asociācijas darbu izstāde "Spēles ar materiāliem". Ģ.Eliasa Jelgavas Vēstures un mākslas muzejs, Akadēmijas iela 10, Jelgava

Līdz 31.jūlijam Lasītāju iesūtīto dzīvnieku fotogrāfiju izstāde „Mans mīlulis”. Iespēja balsot par sev tīkamāko attēlu. Izstādi iespējams aplūkot bibliotēkas darba laikā. Pārlielupes bibliotēka, Loka maģistrāle 17, Jelgava

Līdz 15.augustam Dainas Šulcas gleznu izstāde "Ainavas un ziedi”. Jelgavas Sv. Trīsvienības baznīcas tornis, Akadēmijas iela 1, Jelgava

Līdz 28.augustam Izstāde "Alutiņi, vecais brāli... Viss par un ap alu". Ģ.Eliasa Jelgavas Vēstures un mākslas muzejs, Akadēmijas iela 10, Jelgava

Līdz 31.augustam Foto izstāde “Atskats uz Starptautiskajiem Smilšu skulptūru festivāliem Jelgavā”. Jelgavas Kultūras nams, Kr.Barona iela 6, Jelgava

Līdz 31.augustam Miniatūrtekstīliju darbu izstāde “Domu sprakšķi.” Ģ.Eliasa Jelgavas Vēstures un mākslas muzejs, Akadēmijas iela 10, Jelgava

