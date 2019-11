Nedēļas pasākumi Jelgavas pilsētā, Jelgavas novadā un Ozolnieku novadā (18. – 24.novembris)

Jelgavas reģionālais tūrisma centrs sagatavojis nākamās nedēļas pasākumu sarakstu Jelgavā, Jelgavas un Ozolnieku novadā.

PIRMDIENA, 18.NOVEMBRIS

10.00 - 20.00 LR proklamēšanas 101.gadadiena Tornī. Vēstures ekspozīciju, skatu laukuma, izstādes “Brīvības cīņu piemiņas vietas Jelgavā un apkārtnē” apskate un Latvijas svētku noskaņās veidots fotostūrītis. Jelgavas Sv. Trīsvienības baznīcas tornis, Akadēmijas iela 1, Jelgava

10.00 Valsts svētku dievkalpojums. Salgales ev.lut. baznīca, Emburga, Salgales pag., Ozolnieku novads

11.30 Ziedu nolikšana pie pirmā Latvijas valsts prezidenta J.Čakstes pieminekļa. Pie Jelgavas Sv. Trīsvienības baznīcas torņa, Akadēmijas iela 1, Jelgava

12.00 Ekumēniskais dievkalpojums. Sv.Annas luterāņu baznīca, Lielā iela 22a, Jelgava

12.00 18. Novembra karogu brauciens. Brauciens noslēgsies Jelgavā, stāvlaukumā Sporta ielā 2c. Rīko Klubs Volvo Jelgava. No Ozolnieku vidusskolas, Jelgavas iela 35, Ozolnieki, Ozolnieku novads

14.00 Valsts svētku pasākums “Par Latviju”. Jelgavas atbrīvošanai veltītās piemiņas medaļas prezentācija un koncerts. Ģ.Eliasa Jelgavas Vēstures un mākslas muzejs, Akadēmijas iela 10, Jelgava

16.00 Svētku koncerts “Manai tautai”. Piedalās: I.Akuratere, A.Birkens, L.Cinkus (Vuda), pavadošā grupa ar L.Sējānu, M.Akurateru, R.Zelču. Jelgavas Kultūras nams, Kr.Barona iela 6, Jelgava

17.00 “Latvija ugunszīmēs” - sveču kompozīciju veidošana. Hercoga Jēkaba laukums, Jelgava

17.30 Valsts svētku pasākums Ozolniekos. Plkst. 17.30 pulcēšanās un lāpu gājiens no Domes ēkas uz Ozolnieku Tautas namu bungu orķestra pavadījumā. Stadiona iela 10, Ozolnieki, Ozolnieku novads

18.00 Muzikāls ceļojums “Apkārt Latvijai”. LR Proklamēšanas 101.gadadienas koncerts. Hercoga Jēkaba laukums, Jelgava

18.00 Svētku koncerts ar Normundu Pauniņu un grupu “Otra puse”. Būs salūts. Cienāsimies ar lielo svētku kliņģeri un siltu tēju. Stāvlaukumā pie Ozolnieku Tautas nama, Rīgas iela 23, Ozolnieki, Ozolnieku novads

18.00 Valsts svētku koncertuzvedums. Piedalās I.Burkovska, V.Zilveris un A.Daņiļenko. Ieeja bezmaksas. Ānes kultūras nams, Celtnieku iela 12b, Āne, Cenu pag., Ozolnieku novads

20.00 Svētku uguņošana. Lielupes promenāde, Jelgava

AKTĪVĀS ATPŪTAS PASĀKUMI

09.00 - 11.00 Izskrien Latvijas kontūru Jelgavā! Jau 3.reizi skriesim Latvijas kontūru Jelgavā. Ierasties 5min pirms starta. Distances garums apm. 18km. Starts no Jelgavas Sporta halles, Mātera iela 44a, Jelgava

10.00 - 13.00 Nūjojam Latvijas kontūru Jelgavā! Maršruta garums: 17km. Līdzi labs garastāvoklis un nūjas. No Tējas namiņa “Silva”, Pilssalas iela 2a, Jelgava

12.30 - 14.00 Publiskā slidošana ar nūjām “Ozohallē”. “Ozohalle”, Stadiona iela 5b, Ozolnieki, Ozolnieku novads

12.30 - 18.00 Publiskā slidošana Pasta salā. Pasta sala, Jelgava

14.15 - 15.45 Publiskā slidošana “Ozohallē”. “Ozohalle”, Stadiona iela 5b, Ozolnieki, Ozolnieku novads

OTRDIENA, 19.NOVEMBRIS

19.00 Mākslas filma “Dvēseļu putenis”, rež. Dz. Dreibergs. Ieejas maksa 3,00 EUR. Vircavas Tautas nams, Jelgavas iela 1, Vircava, Vircavas pag., Jelgavas novads

19.00 Meditatīva elpošana Sāls istabiņā. Dalības maksa 10,00 EUR. Pieteikšanās pa tālr. 29926033, 26310831. Sāls istabiņa, Raiņa iela 40-1, Jelgava

AKTĪVĀS ATPŪTAS PASĀKUMI

14.00 - 19.30 Publiskā slidošana Pasta salā. Pasta sala, Jelgava

20.00 - 21.00 Publiskā slidošana ar nūjām Pasta salā. Pasta sala, Jelgava

TREŠDIENA, 20.NOVEMBRIS

11.00 Radošā nodarbība virtuvē “Ķirbju ēdieni - krēmzupa”. Aktivitāšu centrs “Zemgale”, Upes iela 10, Zemgale, Glūdas pag., Jelgavas novads

16.00 Mācību seminārs medniekiem “Pārnadžu populācijas apsaimniekošana un aktualitātes medību jomā”. Pieteikšanās pa tālr. 63048460 vai e-pastu: dace.grazule@jelgavasnovads.lv . Līvbērzes pagasta kultūras nams, Jelgavas iela 17, Līvbērze, Līvbērzes pag., Jelgavas novads

17.00 Askolda Saulīša skaņu filmas “Bermontiāda” demonstrēšana. Ieeja bezmaksas. Jelgavas Sv. Trīsvienības baznīcas torņa 7.stāva konferenču zāle, Akadēmijas iela 1, Jelgava

18.00 - 19.30 Cepums ar Slavenību. Anete Jēkabsone-Žogota. Pieteikšanās: http://ej.uz/cepumsarslavenibu. Kafejnīca-bistro “Silva”, 2.stāvs, Driksas iela 7/9, Jelgava

19.00 Novembra Prātnīca. Dalības maksa 3,00 EUR/pers., pieteikšanās www.facebook.com/pratnica. KrekluKrogs, Lielā iela 19a, Jelgava

20.00 Grupas “Allians” (fusion jazz, EST) koncerts. Melno cepurīšu Balerija, Raiņa iela 26, Jelgava

AKTĪVĀS ATPŪTAS PASĀKUMI

14.00 - 19.30 Publiskā slidošana Pasta salā. Pasta sala, Jelgava

20.00 - 21.00 Publiskā slidošana ar nūjām Pasta salā. Pasta sala, Jelgava

CETURTDIENA, 21.NOVEMBRIS

10.00 “Bermontiādei – 100”. Diskusija jauniešiem “Kas ir varonība?”. Ilgums 1 stunda. Jelgavas Tenoloģiju vidusskola, Meiju ceļš 9, Jelgava

11.00 Izzinoša tūre ar autobusu vēsturnieka A.Tomašūna vadībā “Brīvības cīņām – 100”. Dalība bez maksas, nepieciešama iepriekšēja pieteikšanās pa tālr. 63005447 vai e-pastu tic@tornis.jelgava.lv. No Jelgavas Sv. Trīsvienības baznīcas torņa, Akadēmijas iela 1, Jelgava

12.00 Piemiņas pasākums pie Artūra Kēlera pieminekļa. Vārpas ciems, Līvbērzes pag., Jelgavas novads

13.00 “Bermontiādei - 100”. Diskusija jauniešiem “Kas ir varonība?”. Ilgums 1 stunda. Jelgavas 6.vidusskola, Loka maģistrāle 29, Jelgava

14.00 Jelgavā un Jelgavas novadā dzimušo Lāčplēša kara ordeņa kavalieru piemiņas tēlu atklāšana un piemiņas brīdis. Meža kapi, Bauskas iela 12, Jelgava

16.00 - 18.00 Nodarbība “Salāti vs. Burgers” četru tematisko vakaru jauniešiem ietvaros – “Stilīgs un vesels”. Pieteikšanās: https://www.facebook.com/KultrasUnMakslasCentrsNATRE/. Ieeja bezmaksas. Jelgavas Jauniešu centrs, Skolotāju iela 8, Jelgava

18.00 Mākslas filma “Dvēseļu putenis”, rež. Dz. Dreibergs. Ieejas maksa 3,00 EUR. IKSC “Avoti”, Saules iela 2, Valgunde, Valgundes pag., Jelgavas novads

18.00 Veselības vingrošanas nodarbība. Nodarbības vadīs speciāliste Ieva Aleksandroviča. Ieeja bez maksas. Aktivitāšu centrs “Dzirnieki” (Jaunlīdumi), Ievu iela 12, Dzirnieki, Jaunsvirlaukas pag., Jelgavas novads

19.00 Teātra sporta turnīrs “Satikšanās ar savu labo garastāvokli”. Ieeja par ziedojumiem. Jelgavas Studentu teātris, J.Čakstes bulvāris 7, Jelgava

AKTĪVĀS ATPŪTAS PASĀKUMI

14.00 - 19.30 Publiskā slidošana Pasta salā. Pasta sala, Jelgava

20.00 - 21.00 Publiskā slidošana ar nūjām Pasta salā. Pasta sala, Jelgava

PIEKTDIENA, 22.NOVEMBRIS

09.00 - 17.30 TEDxRiga Konferences tiešraide Jelgavas pilsētas bibliotēkā. Ieeja bezmaksas. Jelgavas pilsētas bibliotēka, Kr.Barona zāle, Akadēmijas iela 26, Jelgava

16.00 Mākslas filmas “Dvēseļu putenis” papildseanss, rež. Dz. Dreibergs. Ieejas maksa 2,50 EUR. Ozolnieku Tautas nams, Rīgas iela 23, Ozolnieki, Ozolnieku novads

19.00 Tikšanās ar filmas “Dvēseļu putenis” režisoru Dzintaru Dreibergu un filmas seanss. Ieejas maksa 2,50 EUR. Ozolnieku Tautas nams, Rīgas iela 23, Ozolnieki, Ozolnieku novads

19.00 Ģenerālmēģinājums: M.Zālītes un J.Lūsēna muzikālas poēmas “Kā ābeļdārzs ir brīvība!”, rež. un scenogrāfs R.Suhanovs, diriģents – V.Butāns. Jelgavas Kultūras nams, Kr.Barona iela 6, Jelgava

19.00 - 22.00 Piektdienas vakara brančs. Pieteikšanās pa tālr. 23770399. Restorāns “Chocolate&Pepper”, Kr.Barona iela 6, Jelgava

21.00 Grupas “Deficīts” koncerts. Galdiņu rezervēšana pa tālr. 63050162, 29444403. Bārs “Meka”, Stadiona iela 5b, Ozolnieki, Ozolnieku novads

21.00 Karaoke vakars KrekluKrogā. KrekluKrogs, Lielā iela 19a, Jelgava

22.00 Grupas “Ingai nav vārdu” (roks, LV) koncerts. Melno cepurīšu Balerija, Raiņa iela 26, Jelgava

23.00 Grupas “Latgalīšu reps” koncerts (DJ Kozloo, DJ Zigiy). Klubs “Tonuss”, Uzvaras iela 12, Jelgava

AKTĪVĀS ATPŪTAS PASĀKUMI

14.00 - 19.30 Publiskā slidošana Pasta salā. Pasta sala, Jelgava

20.00 - 21.00 Publiskā slidošana ar nūjām Pasta salā. Pasta sala, Jelgava

20.30 - 22.00 Publiskā slidošana ar instruktora atbalstu Ozolnieku novada iedzīvotājiem. Ieeja bezmaksas. OZO Ledus halle, Stadiona iela 5b, Ozolnieki, Ozolnieku novads

SESTDIENA, 23.NOVEMBRIS

09.00 Rīta rosme Sāls istabiņā. Dalības maksa 10,00 EUR. Pieteikšanās pa tālr. 29926033, 26310831. Sāls istabiņa, Raiņa iela 40-1, Jelgava

12.00 Nodarbība cikla “Radītprieks” ietvaros: “Adventes kalendāra izgatavošana”. Dalības maksa 10,00 EUR. Pieteikšanās pa tālr. 63005447 vai e-pastu tic@tornis.jelgava.lv. Jelgavas Sv. Trīsvienības baznīcas tornis, Akadēmijas iela 1, Jelgava

12.00 Meistardarbnīca “Pītas paplātes”. Pieteikšanās meistardarbnīcai līdz 22.novembrim pa tālr. 26178445. Sesavas Tautas nams, Skolas iela 1, Sesava, Sesavas pag., Jelgavas novads

12.00 un 16.00 M.Zālītes un J.Lūsēna muzikālas poēmas “Kā ābeļdārzs ir brīvība!” pasaules pirmizrāde, rež. un scenogrāfs R.Suhanovs, diriģents – V.Butāns. Jelgavas Kultūras nams, Kr.Barona iela 6, Jelgava

12.20 - 16.00 Biedrības “Latviešu karavīrs” ekspozīcija – brīvības cīņu bruņojums, ekipējums un sadzīves priekšmeti. Sadziedāšanās pie ugunskuriem ar grupām “Baltie lāči” un “URBIX”. Jelgavas Pils sala, Jelgava

12.20 - 16.00 NATO paplašinātās klātbūtnes kaujas grupa – ieroču un ekipējuma apskate. Ieeja bez maksas. Pilssalas iela 1, Jelgava

13.30 Kaujas rekonstrukcijas uzvedums “Bermontiādes pēdējā kauja – Jelgavas atbrīvošanai 100”. Jelgavas pils parks pie Dienvidu vārtiem, Lielā iela 2, Jelgava

16.00 Amatierteātra “Ukri” izrāde - L.Stumbre “Nākošpavasar”, rež. G.Razdovska. Ieejas maksa 2,00 EUR. Lielvircavas kultūras nams, Ausekļa iela 24, Lielvircava, Platones pag., Jelgavas novads

22.00 Karaoke. Melno cepurīšu Balerija, Raiņa iela 26, Jelgava

AKTĪVĀS ATPŪTAS PASĀKUMI

12.30 - 21.00 Publiskā slidošana Pasta salā. Pasta sala, Jelgava

18.45 - 19.45 Publiskā slidošana “Ozohallē”. “Ozohalle”, Stadiona iela 5b, Ozolnieki, Ozolnieku novads

20.00 - 21.00 Publiskā slidošana ar nūjām “Ozohallē”. “Ozohalle”, Stadiona iela 5b, Ozolnieki, Ozolnieku novads

20.45 - 21.45 Publiskā slidošana Jelgavas Ledus hallē. Jelgavas Ledus halle, Skautu iela 2, Jelgava

SVĒTDIENA, 24.NOVEMBRIS

10.00 - 18.00 Miķeļa Tirgus. Būs iespēja satikt mājražotājus, rokdarbniekus, mazos ražotājus un iepazīt jaunus produktus. Lauku bode “Miķelis”, Garozas iela 43, Jelgava

AKTĪVĀS ATPŪTAS PASĀKUMI

12.30 - 21.00 Publiskā slidošana Pasta salā. Pasta sala, Jelgava

IZSTĀDES

No 15.novembra līdz 12.janvārim Latvijas Nacionālās bibliotēkas izstāde “Jelgavas Stefenhāgeni 1769–1919”. Ģ.Eliasa Jelgavas Vēstures un mākslas muzejs, Akadēmijas iela 10, Jelgava

No 15.novembra līdz 8.janvārim Ceļojošā izstāde “Vieta, ko maina būves”. LLU Vides un būvzinātņu fakultāte, Akadēmijas iela 19, Jelgava

No 21.novembra Izstāde “Jelgavas atbrīvošana no Bermonta karaspēka 1919.gada 21.novembrī”. Ģ.Eliasa Jelgavas Vēstures un mākslas muzejs, Akadēmijas iela 10, Jelgava

No 25.novembra līdz 6.decembrim Poļu kultūras dienu 2019 ietvaros izstāde “Neatkarības sievietes”. Sabiedrības integrācijas pārvalde, Skolotāju iela 8, Jelgava

No 25.novembra līdz 20.decembrim Haralda Smilgas fotoizstāde “Ainavas un ziedi”. Sabiedrības integrācijas pārvalde, Skolotāju iela 8, Jelgava

Līdz 15.novembrim Kūdras skulptūru izstāde. Jelgavas Mākslas skola, Mazais ceļš 2, Jelgava

Līdz 17.novembrim No pulksten 10 līdz 12 Ziemeļvalstu literatūras nedēļas gaitā literārā izstāde “Ziemeļvalstīs svētkus svin!” Grupām pieteikties par tālr. 63029093. Bērnu bibliotēka “Zinītis”, Lielā iela 15, Jelgava

Līdz 17.novembrim No pulksten 10 līdz 12 Ziemeļvalstu literatūras nedēļas gaitā – Krēslas stundas: grāmatu lasījumi pirmsskolas izglītības iestāžu bērniem. Pieteikties pa tālr. 63011829. Pārlielupes bibliotēka, Loka maģistrāle 17, Jelgava

Līdz 22.novembrim Silvijas Pētersones gleznu izstāde “Ainavas un ziedi”. Sabiedrības integrācijas pārvalde, Skolotāju iela 8, Jelgava

Līdz 23.novembrim JRTC veidotā izstāde “Brīvības cīņu piemiņas vietas Jelgavā un apkārtnē”. Jelgavas Sv. Trīsvienības baznīcas torņa 7.stāva konferenču zāle, Akadēmijas iela 1, Jelgava

Līdz 25.novembrim Daigas Vinteres izstāde “Debesis krāsojas 103 toņos”. Sesavas Tautas nams, Skolas iela 1, Sesava, Sesavas pag., Jelgavas novads

Līdz 29. novembrim Pagarināta izstāde “Muminu ģimene no Somijas”. Jelgavas pilsētas bibliotēka, Akadēmijas iela 26, Jelgava

Līdz 30. novembrim Jura Zēberga (AFIAP) fotogrāfiju izstāde no cikla “Ziedi, daba, simfonija”. Jelgavas pilsētas bibliotēka, Informācijas centrā, Akadēmijas iela 26, Jelgava

Līdz 2.decembrim Izstāde – Aijas Princes eļļas gleznas “Skatīties un saredzēt”. Jelgavas Kultūras nams, 1. stāva galerija, Kr.Barona iela 6, Jelgava

Līdz 2.decembrim Jura Zēberga darbu izstāde “5x5=daba x ritms”. LLU Aulas foajē, Lielā iela 2, Jelgava

Līdz 7.decembrim Māra Kreicberga fotogrāfiju personālizstāde “Mirklis dabā. Dzīvnieki.”. Jelgavas Kultūras nams, 1. stāva foajē, Kr.Barona iela 6, Jelgava

Līdz 12.decembrim JPPI “Kultūra” Tautas gelznošanas studijas PLENĒRA darbu izstāde. Jelgavas Kultūras nams, 2. stāva foajē, Kr.Barona iela 6, Jelgava

Līdz 30. decembrim Sarmītes Helvigas un Aijas Feldmanes gleznu izstāde “Pērļu mirdzums gleznās”. Pārlielupes bibliotēka, Loka maģistrāle 17, Jelgava

Līdz 12.janvārim Pētera Korsaka jubilejas fotoizstāde “Personības manā dzīves ceļā”. Jelgavas Kultūras nams, 2. stāva foajē, Kr.Barona iela 6, Jelgava

Līdz 15.janvārim Pauļa Postaža izstāde “Portreti”. Jelgavas Sv. Trīsvienības baznīcas torņa izstāžu zālē, Akadēmijas iela 1, Jelgava

Līdz 17.janvārim Anitas Rācenes gleznu izstāde “Mīlestības atspulgs”. Jelgavas Sv. Trīsvienības baznīcas torņa kāpņu telpa, Akadēmijas iela 1, Jelgava

Foto: no arhīva