Nedēļas pasākumi Jelgavas pilsētā, Jelgavas novadā un Ozolnieku novadā (2.decembris – 8.decembris)

Jelgavas reģionālais tūrisma centrs sagatavojis nākamās nedēļas pasākumu sarakstu Jelgavā, Jelgavas un Ozolnieku novadā.

PIRMDIENA, 2.DECEMBRIS

17.00 - 20.00 “Sniegpārsliņu tamborēšanas meistarklase” kopā ar rokdarbnieču kopu “Vilcenes”. Līdzi jāņem tamboradatu. Meistarklase bez maksas. Vilces Amatu māja, Tautas nama iela 4, Vilce, Vilces pag., Jelgavas novads

AKTĪVĀS ATPŪTAS PASĀKUMI

14.00 - 19.30 Publiskā slidošana Pasta salā. Pasta sala, Jelgava

15.00 - 16.00 Publiskā slidošana “Ozohallē”. “Ozohalle”, Stadiona iela 5b, Ozolnieki, Ozolnieku novads

20.00 - 21.00 Publiskā slidošana ar nūjām Pasta salā. Pasta sala, Jelgava

OTRDIENA, 3.DECEMBRIS

10.00, 12.00 un 14.00 Ā.Alunāna Jelgavas teātra izrāde “Sniega karaliene”pēc H.K.Andersena pasakas motīviem, rež. A.Bolmanis. Ziemassvētku izrāde latviešu valodā piecgadniekiem, sešgadniekiem un 1.–4. klašu skolēniem. Ieeja ar ielūgumiem. Jelgavas Kultūras nams, Kr.Barona iela 6, Jelgava

14.00 Starptautiskajai invalīdu dienai veltīts koncerts “Ar sauli sirdī”. Organizē Jelgavas pilsētas pašvaldība. Jelgavas 4.vidusskola, aktu zāle, Akmeņu iela 1, Jelgava

19.00 Ozolnieku novada amatierteātra izrāde Robērs Tomā “8 sievietes”, rež. D.Vilne. Ieejas maksa 3,00 EUR. Iepriekšēja vietu rezervēšana. Ozolnieku Tautas nams, kamerzāle, Rīgas iela 23, Ozolnieki, Ozolnieku novads

AKTĪVĀS ATPŪTAS PASĀKUMI

14.00 - 19.30 Publiskā slidošana Pasta salā. Pasta sala, Jelgava

20.00 - 21.00 Publiskā slidošana ar nūjām Pasta salā. Pasta sala, Jelgava

TREŠDIENA, 4.DECEMBRIS

10.00, 12.00 un 14.00 Ā.Alunāna Jelgavas teātra izrāde “Sniega karaliene”pēc H.K.Andersena pasakas motīviem, rež. A.Bolmanis. Ziemassvētku izrāde latviešu valodā piecgadniekiem, sešgadniekiem un 1.–4. klašu skolēniem. Ieeja ar ielūgumiem. Jelgavas Kultūras nams, Kr.Barona iela 6, Jelgava

16.00 - 18.00 Nodarbība “Deja vs. Sports” četru tematisko vakaru jauniešiem ietvaros – “Stilīgs un vesels”. Pieteikšanās: https://www.facebook.com/KultrasUnMakslasCentrsNATRE/. Ieeja bezmaksas. Jelgavas Jauniešu centrs, Skolotāju iela 8, Jelgava

18.00 Semināru cikla “Gudro vecāku skola” nodarbība “Bērnu uzmanības deficīta un hiperaktivitātes izpausmes saskarsmē ar apkārtējiem un mācīšanās procesā”. Pieteikšanās pa tālr. 63082101, 29222737. Dalība bez maksas. Zemgales reģiona kompetenču attīstības centrs, Svētes iela 33, Jelgava

18.00 - 21.00 Ziemas mandalu darbnīca. Pieteikšanās pa tālr. 29338614 vai e-pastu: liga.mellupa@gmail.com . Dalības maksa 16,00 EUR. Jogas centrs Jelgavā, Raiņa iela 14, Jelgava

19.00 Revanša mačs! Teātra sporta turnīrs “Satikšanās ar labo garastāvokli”. Ieeja par ziedojumiem. Jelgavas Studentu teātris, J.Čakstes bulvāris 7, Jelgava

19.00 - 19.40 Meditatīvā elpošana Sāls istabiņā. Pieteikšanās pa tālr. 29926033, 29926033. Dalības maksa 10,00 EUR. Sāls istabiņa, Raiņa iela 40-1, Jelgava

AKTĪVĀS ATPŪTAS PASĀKUMI

14.00 - 19.30 Publiskā slidošana Pasta salā. Pasta sala, Jelgava

18.00 - 19.30 89.Veselības veicināšanas nūjošanas koptreniņš. No Tējas namiņa “Silva”, Pilssalas iela 2a, Jelgava

20.00 - 21.00 Publiskā slidošana ar nūjām Pasta salā. Pasta sala, Jelgava

CETURTDIENA, 5.DECEMBRIS

10.00, 12.00 un 14.00 Ā.Alunāna Jelgavas teātra izrāde “Sniega karaliene”pēc H.K.Andersena pasakas motīviem, rež. A.Bolmanis. Ziemassvētku izrāde latviešu valodā piecgadniekiem, sešgadniekiem un 1.–4. klašu skolēniem. Ieeja ar ielūgumiem. Jelgavas Kultūras nams, Kr.Barona iela 6, Jelgava

16.00 Labdarības akcijas “Enģeļu egle” noslēgums ar egles iedegšanu. Ziedo Jelgavas vientuļajiem pensionāriem, bērniem ar īpašām vajadzībām, maznodrošinātām ģimenēm! Driksas ielā pie kafejnīcas “Silva”, Jelgava

17.30 Sākumskolas vecuma bērniem kopā ar vecākiem ģimenes meistarklase “Ar viedierīcēm pie galda”. Dalība bez maksas. Zemgales reģiona kompetenču attīstības centrs, Svētes iela 33, Jelgava

17.30 Vokālās mūzikas koncerts “Dziesmu rota”. Piedalās mūzikas vidusskolas audzēkņi. Jelgavas mūzikas vidusskola, koncertzāle, Lapskalna iela 2, Jelgava

18.00 Lekciju cikls “Esi vesels rudenī un ziemā”. Dalība bez maksas. Pārlielupes bibliotēka, Loka maģistrāle 17, Jelgava

18.00 Lekcija un radošā nodarbība par “Zero waste” jeb bezatkritumu dzīvesveidu ar lektori Līgu Rulli. Pieteikšanās pa tālr. 28698657 vai Svētes pag. bibliotēkā. Agapes centrs, Lielsvētes iela 18/8, Svēte, Svētes pag., Jelgavas novads

18.00 Ziepju darināšanas meistarklase ar Zandu Kursīti. Pieteikšanās līdz 04.12. pa tālr. 28810322, pa e-pastu tautasnams@ozolnieki.lv. Dalības maksa 3,00 EUR. Ozolnieku Tautas nams, Rīgas iela 23, Ozolnieki, Ozolnieku novads

20.00 - 23.30 Grupas The Ranch (MT) koncerts. Melno cepurīšu Balerija, Raiņa iela 26, Jelgava

AKTĪVĀS ATPŪTAS PASĀKUMI

14.00 - 19.30 Publiskā slidošana Pasta salā. Pasta sala, Jelgava

20.00 - 21.00 Publiskā slidošana ar nūjām Pasta salā. Pasta sala, Jelgava

PIEKTDIENA, 6.DECEMBRIS

10.00, 12.00 un 14.00 Ā.Alunāna Jelgavas teātra izrāde “Sniega karaliene”pēc H.K.Andersena pasakas motīviem, rež. A.Matisons. Ziemassvētku izrāde krievu valodā piecgadniekiem, sešgadniekiem un 1.–4. klašu skolēniem. Ieeja ar ielūgumiem. Jelgavas Kultūras nams, Kr.Barona iela 6, Jelgava

16.00 Ziemassvētku egles rotāšana un iedegšana. Pie Jaunsvirlaukas pagasta pārvaldes ēkas, Lielupes iela 5, Staļģene, Jaunsvirlaukas pag., Jelgavas novads

16.30 Koncertprogramma “Ziemas klausāmstāsti” ar duetu “Mediante”. Ieeja bez maksas. IKSC “Līdumi”, Skolas iela 4, Staļģene, Jaunsvirlaukas pag., Jelgavas novads

22.00 - 23.00 “Viņa” (hip hop) koncerts. Melno cepurīšu Balerija, Raiņa iela 26, Jelgava

23.00 Muzikāls vakars ar Jāni Krūmiņu no grupas “Apvedceļš” (DJ Gunčs). Klubs “Tonuss”, Uzvaras iela 12, Jelgava

AKTĪVĀS ATPŪTAS PASĀKUMI

14.00 - 19.30 Publiskā slidošana Pasta salā. Pasta sala, Jelgava

20.00 - 21.00 Publiskā slidošana ar nūjām Pasta salā. Pasta sala, Jelgava

SESTDIENA, 7.DECEMBRIS

10.00 Ziemassvētku atklātnītes - dažādās tehnikās. Pieteikšanās pa e-pastu: info.grafita@gmail.com. Dalības maksa 20,00 EUR (priekšapmaksa). Mākslas studija “Grafita”, Raiņa iela 14, Jelgava

11.00 Maku Mandala flīzīšu meistarklase. Pieteikšanās pa tālr. 29116069. Dalības maksa 27,00 EUR (iekļauti materiāli, tēja un uzkodas). Jogas centrs Jelgavā, Raiņa iela 14, Jelgava

12.00 Sapņu ķērāju radošā darbnīca sadarbībā ar centru “Zelta aplis”. Pieteikšanās pa tālr. 20239199 vai e-pastu info@cza.lv. Dalības maksa pieaugušajiem 10,00 EUR, pirmsskolas vecuma bērniem 7,00 EUR. Jelgavas Sv.Trīsvienības baznīcas tornis, 7.stāvs, Akadēmijas iela 1, Jelgava

14.00 IV Latvijas senioru vokālo ansambļu sadziedāšanās svētki “Mītavas tilti 2019”. Koncerts Ziemassvētku gaidīšanas laikā “Ar gaišām domām”. Piedalās vokālie ansambļi no Valmieras, Ikšķiles, Līvāniem, Ventspils, Pastendes un Jelgavas. Ieeja bez maksas. Jelgavas 4.vidusskola, Akmeņu iela 1, Jelgava

15.00 Ziemassvētku ieskandināšanas koncerts “Klusā gaisma”. Piedalās jauktais koris “Mītava”, bērnu vokālais ansamblis “Rotiņa”, Jelgavas Spīdolas Valsts ģimnāzijas jauktais koris. Ieeja pa ziedojumiem. Jelgavas Sv. Annas ev.lut. baznīca, Lielā iela 22a, Jelgava

18.00 Iecavas teātra komēdija “Pilsētnieki”, rež. L.Gārbena. Ieejas maksa 2,00 EUR. Ānes kultūras nams, Celtnieku iela 12b, Āne, Ozolnieku novads

19.00 - 21.00 Muzikālais vakars ar Edgaru Kreili. Galdiņu rezervācija pa tālr. 63026633. Restorāns “Putnu dārzs”, Lielā iela 6, Jelgava

22.00 - 23.00 Grupas “Fools On Parade” (LV) koncerts. Melno cepurīšu Balerija, Raiņa iela 26, Jelgava

AKTĪVĀS ATPŪTAS PASĀKUMI

8.30 - 18.00 Piedzīvojumu sacīkstes “Remoss 2019.” Sacensības paredzētas gan profesionāliem sportistiem, gan ģimenēm un jauniešiem, gan arī amatieriem jeb visiem, kuri ir gatavi pavadīt brīnišķīgu sestdienu sportiskā gaisotnē. Pieteikšanās pa tālr. 29539836 vai e-pastu: normunds.remoss@inbox.lv. Jelgavas Spīdolas Valsts ģimnāzija, Sarmas iela 2, Jelgava

12.30 - 18.00 Publiskā slidošana Pasta salā. Pasta sala, Jelgava

12.30 - 14.00 Publiskā slidošana “Ozohallē”. “Ozohalle”, Stadiona iela 5b, Ozolnieki, Ozolnieku novads

14.15 - 15.15 Publiskā slidošana ar nūjām “Ozohallē”. “Ozohalle”, Stadiona iela 5b, Ozolnieki, Ozolnieku novads

18.30 - 19.30 Publiskā slidošana ar nūjām Pasta salā. Pasta sala, Jelgava

20.00 - 21.00 Publiskā slidošana Pasta salā. Pasta sala, Jelgava

SVĒTDIENA, 8.DECEMBRIS

13.00 - 15.30 Piparkūku meistarklase bērniem! Pieteikšanās pa tālr. 29225918 vai 63026633. Dalības maksa 10,00 EUR. Restorāns “Putnu dārzs”, Lielā iela 6, Jelgava

14.00 Jelgavas Bigbenda Adventa koncerts ar solisti Beāti Zviedri. Programmā klasiskā mūzika un Ziemassvētku dziesmas džeza aranžējumos. Jelgavas Kultūras nams, Kr.Barona iela 6, Jelgava

14.00 - 16.00 Tikšanās ar grāmatu autoru un sporta žurnālistu Armandu Puči. Ieeja bez maksas. Jelgavas pilsētas bibliotēka, Kr.Barona zāle, Akadēmijas iela 26, Jelgava

16.00 Adventa laiks koncerts “ES TICU…”. Piedalās V.Pūce, I.Šļubovska-Kancēviča, D.Krenberga un R. Ozols. Jelgavas Sv. Annas ev.lut. baznīca, Lielā iela 22a, Jelgava

18.00 Piedzīvojumu izrāde visai ģimenei “Nemo un draugi no Madagaskaras”. Ieejas maksa bērniem 4,00 EUR, pieaugušajiem 4,50 EUR. Kultūras nams “Nākotne”, Skolas iela 3, Nākotne, Glūdas pag., Jelgavas novads

AKTĪVĀS ATPŪTAS PASĀKUMI

10.00 - 11.30 90.Veselības veicināšanas nūjošanas koptreniņš. Jelgavas pamatskola “Valdeka” – attīstības centrs, Institūta iela 4, Jelgava

12.30 - 18.00 Publiskā slidošana Pasta salā. Pasta sala, Jelgava

15.00 Ģimenes sporta svētki pirmsskolas un sākumskolas vecuma bērniem “Heijā, heijā, pulkā nāc!”. Līdzi jāņem maiņas apavi. Jelgavas Sporta halle, Mātera iela 44a, Jelgava

18.30 - 19.30 Publiskā slidošana ar nūjām Pasta salā. Pasta sala, Jelgava

20.00 - 21.00 Publiskā slidošana Pasta salā. Pasta sala, Jelgava

IZSTĀDES

No 23.novembra Keramiķes Eleonoras Pastares darbu izstāde “Variācijas. Porcelāns”. Ģ.Eliasa Jelgavas Vēstures un mākslas muzejs, Akadēmijas iela 10, Jelgava

No 3.decembra līdz 30.decembrim Floristu meistardarbnīcas “Grieta” Ziemassvētku izstāde. Ozolnieku Tautas nams, Rīgas iela 23, Ozolnieki, Ozolnieku novads

No 3.decembra līdz 6.janvārim Jura Zēberga fotogrāfiju izstāde “5+5=daba”. Jelgavas pilsētas bibliotēka, Akadēmijas iela 26, Jelgava

No 5.decembra līdz 7.decembrim Tautas lietišķās mākslas studijas “Dardedze” izstāde “Lakati”. Jelgavas Kultūras nams, 1.stāva galerija, Kr.Barona iela 6, Jelgava

Līdz 30. novembrim Jura Zēberga (AFIAP) fotogrāfiju izstāde no cikla “Ziedi, daba, simfonija”. Jelgavas pilsētas bibliotēka, Informācijas centrā, Akadēmijas iela 26, Jelgava

Līdz 2.decembrim Izstāde – Aijas Princes eļļas gleznas “Skatīties un saredzēt”. Jelgavas Kultūras nams, 1. stāva galerija, Kr.Barona iela 6, Jelgava

Līdz 2.decembrim Jura Zēberga darbu izstāde “5x5=daba x ritms”. LLU Aulas foajē, Lielā iela 2, Jelgava

Līdz 6.decembrim Poļu kultūras dienu 2019 ietvaros izstāde “Neatkarības sievietes”. Sabiedrības integrācijas pārvalde, Skolotāju iela 8, Jelgava

Līdz 7.decembrim Māra Kreicberga fotogrāfiju personālizstāde “Mirklis dabā. Dzīvnieki.”. Jelgavas Kultūras nams, 1. stāva foajē, Kr.Barona iela 6, Jelgava

Līdz 12.decembrim JPPI “Kultūra” Tautas gelznošanas studijas PLENĒRA darbu izstāde. Jelgavas Kultūras nams, 2. stāva foajē, Kr.Barona iela 6, Jelgava

Līdz 16.decembrim Kūdras skulptūru izstāde. Jelgavas novada Mūzikas un mākslas skola, Skolas iela 2, Nākotne, Glūdas pag., Jelgavas novads

Līdz 20.decembrim Haralda Smilgas fotoizstāde “Ainavas un ziedi”. Sabiedrības integrācijas pārvalde, Skolotāju iela 8, Jelgava

Līdz 30. decembrim Sarmītes Helvigas un Aijas Feldmanes gleznu izstāde “Pērļu mirdzums gleznās”. Pārlielupes bibliotēka, Loka maģistrāle 17, Jelgava

Līdz 8.janvārim Ceļojošā izstāde “Vieta, ko maina būves”. LLU Vides un būvzinātņu fakultāte, Akadēmijas iela 19, Jelgava

Līdz 12.janvārim Pētera Korsaka jubilejas fotoizstāde “Personības manā dzīves ceļā”. Jelgavas Kultūras nams, 2. stāva foajē, Kr.Barona iela 6, Jelgava

Līdz 12.janvārim Latvijas Nacionālās bibliotēkas izstāde “Jelgavas Stefenhāgeni 1769–1919”. Ģ.Eliasa Jelgavas Vēstures un mākslas muzejs, Akadēmijas iela 10, Jelgava

Līdz 12.janvārim Krišjāņa Kugras 115 jubilejas izstāde. Ādolfa Alunāna memoriālais muzejs, Filozofu iela 3, Jelgava

Līdz 15.janvārim Pauļa Postaža izstāde “Portreti”. Jelgavas Sv. Trīsvienības baznīcas torņa izstāžu zālē, Akadēmijas iela 1, Jelgava

Līdz 17.janvārim Anitas Rācenes gleznu izstāde “Mīlestības atspulgs”. Jelgavas Sv. Trīsvienības baznīcas torņa kāpņu telpa, Akadēmijas iela 1, Jelgava

