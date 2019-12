Nedēļas pasākumi Jelgavas pilsētā, Jelgavas novadā un Ozolnieku novadā (20.- 31.decembris)

Jelgavas reģionālais tūrisma centrs sagatavojis šīs un nākamās nedēļas pasākumu sarakstu Jelgavā, Jelgavas un Ozolnieku novadā.

PIEKTDIENA, 20.DECEMBRIS

12.00 Ziemassvētku pēcpusdiena senioriem “Ak, eglīte, ak, eglīte”. Aktivitāšu centrs “Dzirnieki”, Ievu iela 12, Dzirnieki, Jaunsvirlaukas pag., Jelgavas novads

12.00, 15.00 un 18.00 Mākslas filma “Dvēseļu putenis”, rež. Dz. Dreibergs. Jelgavas Kultūras nams, Kr.Barona iela 6, Jelgava

15.00 Radošā nodarbība virtuvē “Piparkūkas”. Aktivitāšu centrs “Zemgale”, Upes 10, Zemgale, Glūdas pag., Jelgavas novads

15.00 “Sniegavīra Ziemassvētki”. Ģenerālmēģinājums. Lugas uzvedums ģimenēm ar bērniem. Pārlielupes bibliotēka, Loka maģistrāle 17, Jelgava

16.00 – 19.00 Satiec Ziemassvētku vecīti! Norisināsies arī radošās nodarbības. t/c “Pilsētas pasāža”, 2.stāvs, Driksas iela 4, Jelgava

16.30 Līnijdeju Ziemassvētku koncerts. Piedalās BJC “Junda” Līnijdeju grupa “Step By Step”. Ieeja – bez maksas. BJC “Junda”, Lielā zāle, Pasta iela 32, Jelgava

18.00 – 20.00 Sapņuķērāju darbnīca. Meditatīva radošā nodarbība. Pieteikšanās pa tālr.nr. 26482060. Dalības maksa – 15,00 EUR. “Dūlu prakse Jelgavā”, Akadēmijas iela 3, Jelgava

19.00 Grupas “Sestā jūdze” akustiski dvēseliskā svētku programma “Sešas jūdzes līdz Ziemassvētkiem”. Jelgavas Sv. Annas ev.lut. baznīca, Lielā iela 22a, Jelgava

19.00 Muzikālā meditācija kopā ar M.Fogelmani un I.Rancāni. Ieejas maksa 18,00 EUR, nākot divatā – 30,00 EUR. Pieteikšanās pa tālr. 20239199. Jelgavas Sv.Trīsvienības baznīcas tornis, 9.stāvs, Akadēmijas iela 1, Jelgava

20.00 Vokālā ansambļa “Sonora” un māsu Legzdiņu sadziedāšanās pasākums “Tas baltais gaidīšanas laiks”. Sesavas Tautas nams, Skolas iela 1, Sesava, Sesavas pag., Jelgavas novads

20.00 Ziemas balle kopā ar Jāni Krūmiņu no grupas “Apvedceļš”. Ānes kultūras nams, Celtnieku iela 12b, Āne, Ozolnieku novads

22.00 Grupas “Riga Reggae” koncerts. Melno Cepurīšu Balerija, Raiņa iela 26, Jelgava

AKTĪVĀS ATPŪTAS PASĀKUMI

18.30 – 19.30 Publiskā slidošana Pasta salā. Pasta sala, Jelgava

20.00 – 21.00 Publiskā slidošana ar hokeja nūjām Pasta salā. Pasta sala, Jelgava

20.30-22.00 Publiskā slidošana “”OZO hallē”. “Ozo halle”, Stadiona iela 5b, Ozolnieki, Ozolnieku novads

SESTDIENA, 21.DECEMBRIS

10.00 – 14.00 Jelgavas novada ražotāju un amatnieku Ziemassvētku tirdziņš. Bijušais veikals “Amatnieku sēta”, Lielā iela 5/7, Jelgava

10.00 – 17.00 Latvijas dzelzceļa vēstures muzeja Jelgavas ekspozīcijas 37.dzimšanas dienu sagaidot. Visas dienas garumā kino par dzelzceļa vēsturi un citas aktivitātes. Stacijas iela 3, Jelgava

10.30 – 13.00 Bambino eglīte bērniem līdz 4 gadu vecumam. Pieteikšanās pa tālr. 22722007. Dalības maksa 20,00 EUR. “Bambino atrakcijas”, Peldu iela 4, Jelgava

11.00 Atvērtā ekskursija pa Jelgavas Sv. Trīsvienības baznīcas torni gida vadībā. Jelgavas Sv.Trīsvienības baznīcas tornis, Akadēmijas iela 1, Jelgava

11.00 Ziemassvētku pasākums Vilces pagasta mazuļiem. Vilces Tautas nams, Tautas nama iela 4, Vilce, Vilces pag., Jelgavas novads

11.00 Ziemassvētku pasākums “Ciemos pie eglītes” Ozolnieku novada bērniem no 1,5 gadu vecuma, kuri neapmeklē pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādes. Ozolnieku Tautas nams, Rīgas iela 23, Ozolnieki, Ozolnieku novads

11.00 – 14.00 Ziemassvētku jampadracis. Dziesmas, rotaļas un radošās darbnīcas. Ieeja bez maksas. Jelgavas Kultūras nams, Kr.Barona iela 6, Jelgava

12.00 Puzuru darināšanas darbnīca sadarbībā ar floristikas skolu-meistardarbnīcu “Grieta”. Pieteikšanās pa tālr. 26189613. Dalības maksa 7,00 EUR. Jelgavas Sv.Trīsvienības baznīcas tornis, 7.stāvs, Akadēmijas iela 1, Jelgava

12.00 – 15.00 Aromātisko Ziemassvētku dāvanu darbnīca. Dāvanu gatavošana no ēteriskajām eļļām un augiem. Centrs “Zelta Aplis” Lielā iela 32-1, Jelgava

13.00 Eglīte Valgundes bērniem. IKSC „Avoti”, Saules iela 2, Valgunde, Valgundes pag., Jelgavas novads

13.30 Ziemassvētku pasākums bērniem “Ciemos pie eglītes”. Ieejas maksa 2,50 EUR. Ozolnieku Tautas nams, Rīgas iela 23, Ozolnieki, Ozolnieku novads

14.00 Teatralizēta rotaļu programma Platones pagasta pirmsskolas bērniem “Ziemassvētki dara tā...”. Lielvircavas kultūras nams, Ausekļa iela 24, Lielvircava, Platones pag., Jelgavas novads

14.00 Ziemassvētku koncerts “Ticot.Cerot.Interpretējot.” Ieeja bez maksas. Jelgavas Sv. Annas ev.lut. baznīca, Lielā iela 22a, Jelgava

14.00 – 17.00 “Bambino” eglīte bērniem no 5 līdz 10 gadu vecumam. Pieteikšanās pa tālr. 22722007. Dalības maksa 25,00 EUR. “Bambino atrakcijas”, Peldu iela 4, Jelgava

15.00 Ziemassvētku draudzības vakars senioriem. Dalību pieteikt līdz 19.decembrim - Līvbērzes senioriem pa tālr.26574144, Glūdas senioriem pa tālr.29337105. Līvbērzes kultūras nams, Jelgavas iela 17, Līvbērze, Līvbērzes pag., Jelgavas novads

15.00 Lugas uzvedums ģimenēm ar bērniem “Sniegavīra Ziemassvētki”. Pārlielupes bibliotēka, Loka maģistrāle 17, Jelgava

16.30 Teatralizēta rotaļu programma bērniem “Ziemassvētki dara tā...”. Ieeja ar ielūgumiem. Vircavas Tautas nams, Jelgavas iela 1, Vircava, Vircavas pag., Jelgavas novads

17.00 Ziemassvētku koncerttūre “Veltījums”. Piedalās komponista Mārtiņš Brauns un vokālā grupa "Insomnia" un stīgu kvartets. Jelgavas Kultūras nams, Kr.Barona iela 6, Jelgava

17.00 Kino “Jaungada taksometrs 2”. Ieejas maksa 3,00 EUR. Lielvircavas kultūras nams, Ausekļa iela 24, Lielvircava, Platones pag., Jelgavas novads

17.00 "Ziemas saulgrieži Vecpilsētā". Dalība – bez maksas Vecpilsētas iela, Jelgava

17.00 Grinča Ziemassvētki. Pieteikšanās līdz 15.decembrim. Dalības maksa 15,00 EUR. “Martas Zeme”, Dobeles šoseja 7, Jelgava

21.00 Grupas “Deodium” koncerts. Melno Cepurīšu Balerija, Raiņa iela 26, Jelgava

AKTĪVĀS ATPŪTAS PASĀKUMI

9.30 – 17.30 Inas Jurģes cikla “Tavas saknes tavā zemē” pārgājiens uz Kalnciema Klīves baznīcu un dzērienu ražotni “Tīreļu dzītuve”. Dalības maksa 8.50 EUR un ziedojums baznīcai. Informācija par transporta izdevumiem, sazinoties ar gidu. Pieteikšanās pa tālr. 29916889, 63005447. No Jelgavas Sv. Trīsvienības baznīcas torņa, Akadēmijas iela 1, Jelgava

12.30 – 18.00 Publiskā slidošana Pasta salā. Pasta sala, Jelgava

18.30 – 19.30 Publiskā slidošana ar hokeja nūjām Pasta salā. Pasta sala, Jelgava

19.45 – 20.45 Publiskā slidošana “Ozo hallē”. “Ozo halle”, Stadiona iela 5b, Ozolnieki, Ozolnieku novads

20.00 – 21.00 Publiskā slidošana Pasta salā. Pasta sala, Jelgava

SVĒTDIENA, 22.DECEMBRIS

10.00 Miķeļa tirgus. Mājražotāju, rokdarbnieku, mazos ražotāju tirdziņš. “Lauku bode”, Garozas iela 43, Jelgava

10.30 – 13.00 “Bambino” eglīte bērniem līdz 4 gadu vecumam. Pieteikšanās pa tālr. 22722007. Dalības maksa 20,00 EUR. “Bambino atrakcijas”, Peldu iela 4, Jelgava

11.00, 12.30, 14.00 Ziemassvētku izrāde “Burvju lādē” bērniem vecumā no 6 līdz 10 gadiem. Pasākums notiks bilingvāli. Biļešu cena 3,00 EUR. Sabiedrības integrācijas pārvalde, Skolotāju iela 8, Jelgava

11.00 – 13.30 Ziemassvētku vēlās brokastis. Cena - pieaugušie 18,00 EUR, bērni no 7 līdz 14 gadiem 10,00 EUR, bērni līdz 6 gadiem bezmaksas. Restorāns “Pilsētas Elpa”, Pasta sala 1, Jelgava

12.00 Pasākums ģimenēm “Ziemassvētku vecītis ielūdz ciemos mazos bērnus, kuri neapmeklē bērnu dārzu”. Aktivitāšu centrs “Zemgale”, Upes 10, Zemgale, Glūdas pag., Jelgavas novads

12.00 Skolēnu brīvlaika aktivitātes “Ziemas raibumiņi”. Jelgavas pilsētas bibliotēka, Akadēmijas iela 26 Jelgava

13.00 Ziemassvētku koncerts kopā ar muzikālo apvienību “Duets Mediante”. Ieeja par ziedojumiem. Lielvircavas ev.lut. baznīca, Lielvircava, Platones pag., Jelgavas novads

14.00 Ziemassvētku eglīte Svētes pagasta mazuļiem. Jēkabnieku kultūras nams, Straumes iela 5, Jēkabnieki, Svētes pag., Jelgavas novads

14.00 – 17.00 “Bambino” eglīte bērniem no 5 līdz 10 gadu vecumam. Pieteikšanās pa tālr. 22722007. Dalības maksa 25,00 EUR. “Bambino atrakcijas”, Peldu iela 4, Jelgava

16.00 un 19.00 Ziemassvētku koncerts “Tev Tuvumā 2019”. Piedalās A.Andrejeva, M.K.Kalniņš, A.Skrastiņš, “Putnu balle”. Jelgavas Kultūras nams, Kr.Barona iela 6, Jelgava

16.00 Pie Staļģenes muižas saulgriežu vakars - "Bluķa spēks". Staļģenes muiža, Staļģene, Jaunsvirlaukas pag., Jelgavas novads

16.30 Ziemassvētku pasākums pirmsskolas vecuma bērniem “Ziemassvētki dara tā...”. Lielplatones Tautas nams, Mazplatones iela 2, Sidrabe, Lielplatones pag., Jelgavas novads

17.00 Koncerts “Mazie, klusie Ziemassvētki”. Ieejas maksa 3,00 EUR. Vilces Tautas nams, Tautas nama iela 4, Vilce, Vilces pag., Jelgavas novads

18.00 Ziemassvētku koncerts ar dziedātāju Ievu Sutugovu "Klusi Tavu vārdu čukstu". Jēkabnieku kultūras nams, Straumes iela 5, Jēkabnieki, Svētes pag., Jelgavas novads

AKTĪVĀS ATPŪTAS PASĀKUMI

10.00 – 11.30 95.Veselības veicināšanas nūjošanas koptreniņš. Jelgavas pamatskola "Valdeka" - attīstības centrs, Institūta iela 4, Jelgava

12.30 – 18.00 Publiskā slidošana Pasta salā. Pasta sala, Jelgava

18.30 – 19.30 Publiskā slidošana ar hokeja nūjām Pasta salā. Pasta sala, Jelgava

19.30 – 22.30 Ziemassvētku disko uz ledus NEON’a gaismā. “Ozo halle”, Stadiona iela 5b, Ozolnieki, Ozolnieku novads

20.00 – 21.00 Publiskā slidošana Pasta salā. Pasta sala, Jelgava

PIRMDIENA, 23.DECEMBRIS

9.30 Ginta Zilbaloža piedzīvojumu animācijas filma “Projām”. IKSC "Līdumi", Skolas iela 4, Staļģene, Jaunsvirlaukas pag., Jelgavas novads

11.00 Animācijas filma bērniem "Auniņš Šons-Fermagedons”. IKSC "Līdumi", Skolas iela 4, Staļģene, Jaunsvirlaukas pag., Jelgavas novads

AKTĪVĀS ATPŪTAS PASĀKUMI

14.00 - 15.00 Publiskā slidošana Pasta salā. Pasta sala, Jelgava

18.30 – 19.30 Publiskā slidošana Pasta salā. Pasta sala, Jelgava

20.00 – 21.00 Publiskā slidošana ar hokeja nūjām Pasta salā. Pasta sala, Jelgava

OTRDIENA, 24.DECEMBRIS

AKTĪVĀS ATPŪTAS PASĀKUMI

12.30 -18.00 Publiskā slidošana Pasta salā. Pasta sala, Jelgava

TREŠDIENA, 25.DECEMBRIS

16.00 Koncerts “Zelta kamanās”. Muzikālās studijas un popgrupas “Lai skan” Ziemassvētku koncerts. Ieeja – bez maksas. Jelgavas Sv. Jāņa ev. lut. baznīca, Jāņa 1, Jelgava

21.00 -2.30 Vircavas tautas namā Ziemassvētku balle ar grupu "Deficīts". Jelgavas iela 1, Vircava, Vircavas pag., Jelgavas novads

AKTĪVĀS ATPŪTAS PASĀKUMI

12.30 -18.00 Publiskā slidošana Pasta salā. Pasta sala, Jelgava

18.30 - 19.30 Publiskā slidošana ar hokeja nūjām Pasta salā. Pasta sala, Jelgava

20.00 - 21.00 Publiskā slidošana Pasta salā. Pasta sala, Jelgava

CETURTDIENA, 26.DECEMBRIS

11.00 Zanes Jasones bērnu grāmatiņas "Kas mīt namiņā?" atvēršanas svētki. Tautas nama iela 4, Vilce, Vilces pag., Jelgavas novads

11.00 Brančs Otrajos Ziemassvētkos. Restorāns “Parks”, K. Barona iela 3 Jelgava

13.00 – 15.00 Eglīte bērniem Ānes kultūras namā. Dalību pieteikt pa tālr.nr. 26121516. Ānes kultūras nams, Celtnieku iela 12B, Āne, Cenu pag., Ozolnieku novads

15.00 Lasītāju klubiņš "Par prieku sev". Pārlielupes bibliotēka, Loka maģistrāle 17, Jelgava

AKTĪVĀS ATPŪTAS PASĀKUMI

12.30 – 18.00 Publiskā slidošana Pasta salā. Pasta sala, Jelgava

18.30 – 19.30 Publiskā slidošana ar hokeja nūjām Pasta salā. Pasta sala, Jelgava

20.00 – 21.00 Publiskā slidošana Pasta salā. Pasta sala, Jelgava

PIEKTDIENA, 27.DECEMBRIS

10.00 – 17.00 Aktivitātes Latvijas dzelzceļa vēstures muzeja Jelgavas ekspozīcijas 37.dzimšanas dienas ietvaros. Visas dienas garumā kino un foto stāsti par dzelzceļa vēsturi. Stacijas iela 3, Jelgava

12.00 – 21.00 Izlaušanās sacensības Jelgavā. Komandām pieteikties iepriekš pa tālruni 29733112. Dalības maksa 30,00 EUR. “Pepijas velomānija”, Rīgas iela 67, Jelgava

15.00 Radošā nodarbība "Dāvanu noformēšana un iesaiņošana". Aktivitāšu centrs "Zemgale", Upes 10, Zemgale, Glūdas pagasts, Jelgavas novads

18.00 – 21.00 Vēlmju mozaīkas veidošana un meditācija gongu skaņās. Pieteikties info@cza.lv ; 20239199. Dalības maksa 15,00 EUR. Centrs “Zelta Aplis”, Lielā iela 32-1, Jelgava

19.00 “Ziemassvētku koncerts”. Piedalās “Tautumeitas”, Jānis Aišpurs, Laima Jansone. Biļešu cena 12,00 EUR. Jelgavas Sv. Annas ev. lut. baznīca, Lielā iela 22a, Jelgava

22.00 Reinis Jaunais - akustiskais koncerts. Melno Cepurīšu Balerija, Raiņa iela 26, Jelgava

AKTĪVĀS ATPŪTAS PASĀKUMI

9.00 – 19.00 Bezmaksas sporta un radošās aktivitātes Ozolnieku nov. ģimenēm. Stadiona iela 5, Ozolnieki

12.30 - 14.00 Publiskā slidošana “OZO hallē”. “OZO halle”, Stadiona iela 5b, Ozolnieki

14.00 – 15.00 Publiskā slidošana Pasta salā. Pasta sala, Jelgava

17.00 – 19.30 Publiskā slidošana Pasta salā. Pasta sala, Jelgava

20.00 – 21.00 Publiskā slidošana ar hokeja nūjām Pasta salā. Pasta sala, Jelgava

SESTDIENA, 28.DECEMBRIS

10.00 Akrila krāsu meistarklase – Ziemas noskaņa. Studija “Grafita”, Raiņa iela 14, Jelgava

10.00 – 17.00 Aktivitātes Latvijas dzelzceļa vēstures muzeja Jelgavas ekspozīcijas 37.dzimšanas dienas ietvaros. Visas dienas garumā kino un foto stāsti par dzelzceļa vēsturi. Stacijas iela 3, Jelgava

16.00 Jelgavas dziedošo aktieru sirsnīgi nenopietns gadumijas koncerts “Svinības var sākties!” Biļešu cena 3,00 EUR. Jelgavas Kultūras nams, Kr.Barona iela 6, Jelgava

18.00 Koncerts “Ziemassvētku stīdziņas”. Dažādu Latvijas un pasaules skaņražu mūzika Ziemassvētku noskaņās. Jelgavas Sv. Jāņa ev. lut. baznīca, Jāņa 1, Jelgava

21.00 Vecgada balle kopā ar grupu "Lustīgais blūmīzers" no Saldus. Ausekļa iela 24, Lielvircava, Platones pag., Jelgavas novads

21.00 Gada nogales balle ar grupu "Klaidoņi". Jēkabnieku kultūras nams, Straumes iela 5, Jēkabnieki, Svētes pag., Jelgavas novads

22.00 Grupas “Artichokes” (psych/post-rock/Itālija) koncerts. Melno Cepurīšu Balerija, Raiņa iela 26, Jelgava

AKTĪVĀS ATPŪTAS PASĀKUMI

14.00 – 18.00 Publiskā slidošana Pasta salā. Pasta sala, Jelgava

18.30 – 19.30 Publiskā slidošana ar hokeja nūjām Pasta salā. Pasta sala, Jelgava

20.00 -21.00 Publiskā slidošana Pasta salā. Pasta sala, Jelgava

SVĒTDIENA, 29.DECEMBRIS

12.00 “Multizauri”: Multimediāla bērnu izrāde. Apmācošs, multimediāls, interaktīvs šovs bērniem un viņu vecākiem latviešu valodā. Biļešu cena 7,00 – 20,00 EUR, bērniem līdz 5 g.v. neaizņemot papildus sēdvietu – bez maksas. Jelgavas Kultūras nams, Kr.Barona iela 6, Jelgava

15.30 RDKS Gospeļkora koncerts “Ziemassvētku noskaņās”. Salgales ev. lut. baznīca, Sidrabenes pag., Salgales pag., Ozolnieku novads

19.00 TV3 Jaungada šovs. Šovā piedalīsies: “Dzelzs Vilks”, “Līvi”, Ozols, “Lādezers”, “Eolika”, A. Andrejeva, I. Fomins, A. Mielavs, “Credo”, “Otra Puse” u.c. Biļešu cena 12,00 – 40,00 EUR. Zemgales Olimpiskais centrs, Kronvalda iela 24, Jelgava

AKTĪVĀS ATPŪTAS PASĀKUMI

10.00 – 11.30 Nūjojam svētdienā! Rīko “Pepijas Velomānija”. Dalības maksa: 1,00 EUR (ja nepieciešamas nūjas, tad vēl 1,00 EUR). Tikšanās pie “Pepijas velomānijas” pirms plkst.10.00. Rīgas iela 67, Jelgava. Maršruts: Keramika-Ozolnieku ezers-Keramika (8km)

12.30 – 18.00 Publiskā slidošana Pasta salā. Pasta sala, Jelgava

18.30 – 19.30 Publiskā slidošana ar hokeja nūjām Pasta salā. Pasta sala, Jelgava

20.00 -21.00 Publiskā slidošana Pasta salā. Pasta sala, Jelgava

PIRMDIENA, 30.DECEMBRIS

18.00 – 21.00 Prognozes Jaunajam 2020. gadam. Nodarbību vada Lana Lapiņa – astroloģe ar 13 gadu pieredzi. Pieteikšanās info@cza.lv. Dalības maksa – 12,00 EUR. Centrs “Zelta Aplis”, Lielā iela 32-1, Jelgava

AKTĪVĀS ATPŪTAS PASĀKUMI

14.00 – 19.30 Publiskā slidošana Pasta salā. Pasta sala, Jelgava

20.00 – 21.00 Publiskā slidošana ar hokeja nūjām Pasta salā. Pasta sala, Jelgava

OTRDIENA, 31.DECEMBRIS

22.00 Jaunā gada balle kopā ar Juri Pavlovu. “Avoti”, Valgundes IKSC, Saules iela 2, Valgunde, Jelgavas novads

22.00 Jaungada sagaidīšanas balle ar grupu "Tērvete". Līvbērzes kultūras nams, Jelgavas iela 17, Līvbērze, Jelgavas novads

23.00 Jaunā gada sagaidīšana Pasta salā ar dziedošo aktieru apvienību “ILGA”. Gada noslēguma salūts pēc Jelgavas laika plkst. 00.25. Pasta sala, Jelgava

AKTĪVĀS ATPŪTAS PASĀKUMI

9.00 – 12.00 Vecgada pārgājiens ar nūjām. Rīko “Pepijas Velomānija”. Dalības maksa - 1,00 EUR (ja nepieciešamas nūjas, vēl 1,00 EUR) Tikšanās pie “Pepijas Velomānijas” pirms plkst.9.00. Rīgas iela 67, Jelgava

12.30 – 18.00 Publiskā slidošana Pasta salā. Pasta sala, Jelgava

IZSTĀDES

No 23.novembra Keramiķes Eleonoras Pastares darbu izstāde “Variācijas. Porcelāns”. Ģ.Eliasa Jelgavas Vēstures un mākslas muzejs, Akadēmijas iela 10, Jelgava

Līdz 30.decembrim Floristu meistardarbnīcas “Grieta” Ziemassvētku izstāde. Ozolnieku Tautas nams, Rīgas iela 23, Ozolnieki, Ozolnieku novads

Līdz 30. decembrim Olgas Sudakovas darbu izstāde “Rozes un gliemežvāki”. Jelgavas Tehnikuma bibliotēka, Pulkveža O.Kalpaka 37, Jelgava

Līdz 3.janvārim Jura Zēberga (AFIAP) foto izstāde „Attiecības”. Jelgavas Kultūras nams, 1. stāva foajē, Kr.Barona iela 6, Jelgava

Līdz 6.janvārim Jura Zēberga fotogrāfiju izstāde “5+5=daba”. Jelgavas pilsētas bibliotēka, Akadēmijas iela 26, Jelgava

Līdz 8.janvārim Ceļojošā izstāde “Vieta, ko maina būves”. LLU Vides un būvzinātņu fakultāte, Akadēmijas iela 19, Jelgava

Līdz 12.janvārim Latvijas Nacionālās bibliotēkas izstāde “Jelgavas Stefenhāgeni 1769–1919”. Ģ.Eliasa Jelgavas Vēstures un mākslas muzejs, Akadēmijas iela 10, Jelgava

Līdz 12.janvārim Pētera Korsaka jubilejas fotoizstāde “Personības manā dzīves ceļā”. Jelgavas Kultūras nams, 2. stāva foajē, Kr.Barona iela 6, Jelgava

Līdz 12.janvārim Krišjāņa Kugras 115 jubilejas izstāde. Ādolfa Alunāna memoriālais muzejs, Filozofu iela 3, Jelgava

Līdz 15.janvārim Pauļa Postaža izstāde “Portreti”. Jelgavas Sv. Trīsvienības baznīcas torņa izstāžu zālē, Akadēmijas iela 1, Jelgava

Līdz 17.janvārim Anitas Rācenes gleznu izstāde “Mīlestības atspulgs”. Jelgavas Sv. Trīsvienības baznīcas torņa kāpņu telpa, Akadēmijas iela 1, Jelgava

Līdz 19.janvārim Ivetas Skrastiņas fotoizstāde "Kurzemes enģeļi". Ģ.Eliasa Jelgavas Vēstures un mākslas muzejs, Akadēmijas iela

