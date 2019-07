Nedēļas pasākumi Jelgavas pilsētā, Jelgavas novadā un Ozolnieku novadā (22.-28. jūlijs)

Jelgavas reģionālais tūrisma centrs sagatavojis nākamās nedēļas pasākumu sarakstu Jelgavā, Jelgavas un Ozolnieku novadā.

PIRMDIENA, 22. JŪLIJS

10.00 – 20.00 Apskatei atvērts Smilšu skulptūru parks Pasta salā. Starptautiskā Smilšu skulptūru festivāla darbi. Pasta sala, Jelgava

11.30 – 16.30 Gleznošana • pusdienas muižā • Pieteikšanās: info@radosumadegustacija.lv Abgunstes muiža, Zaļenieku pagasts, Jelgavas novads

AKTĪVĀS ATPŪTAS PASĀKUMI

15.00 – 16.00 Masu slidošana. “Ozohalle”, Stadiona iela 5b, Ozolnieki, Ozolnieku pagasts, Ozolnieku novads

18.30 – 19.30 Masu slidošana ar nūjām. “Ozohalle”, Stadiona iela 5b, Ozolnieki, Ozolnieku pagasts, Ozolnieku novads

OTRDIENA, 23. JŪLIJS

10.00 – 20.00 Apskatei atvērts Smilšu skulptūru parks Pasta salā. Starptautiskā Smilšu skulptūru festivāla darbi. Pasta sala, Jelgava

10.00 Bērnu rīts Platones bibliotēkā. Animācijas filmiņas, grāmatu lasīšana, viktorīnas, radošās darbnīcas. Platones bibliotēka, Atspulgu iela 4, Platone, Platones pagasts, Jelgavas novads

13.00 Tematiskā pēcpusdiena un radošā nodarbība ģimenēm "No grauda līdz maizei". Aktivitāšu centrs “Zemgale”, Upes iela 10, Zemgales ciems, Glūdas pagasts, Jelgavas novads

18.00 – 21.00 Dabīgo sejas kopšanas līdzekļu, krēmu meistarklase. Pieteikšanās: pa tālr. 20239199, uz e-pastu: info@cza.lv Centrs Zelta Aplis, Lielā iela 32-1, Jelgava

AKTĪVĀS ATPŪTAS PASĀKUMI

16.15 – 17.15 Masu slidošana. “Ozohalle”, Stadiona iela 5b, Ozolnieki, Ozolnieku pagasts, Ozolnieku novads

18.00 Sacensības ģimenēm tūristu kanoe laivās. Pasta salas airēšanas bāze, Pasta sala, Jelgava

TREŠDIENA, 24. JŪLIJS

10.00 – 20.00 Apskatei atvērts Smilšu skulptūru parks Pasta salā. Starptautiskā Smilšu skulptūru festivāla darbi. Pasta sala, Jelgava

12.00 – 15.00 Brīvlaika aktivitātes “Vasarraibumiņi”. Jelgavas pilsētas bibliotēka, Akadēmijas iela 26, Jelgava

18.00 – 21.00 Pirts vakars – meitenēm. Pieteikšanās: pa tālr. 29443858 Rasas Pirts, Rogu ceļš 5R, Jelgava

AKTĪVĀS ATPŪTAS PASĀKUMI

15.45 – 16.45 Masu slidošana. “Ozohalle”, Stadiona iela 5b, Ozolnieki, Ozolnieku pagasts, Ozolnieku novads

18.30 – 19.30 Masu slidošana ar nūjām. “Ozohalle”, Stadiona iela 5b, Ozolnieki, Ozolnieku pagasts, Ozolnieku novads

CETURTDIENA, 25. JŪLIJS

10.00 – 20.00 Apskatei atvērts Smilšu skulptūru parks Pasta salā. Starptautiskā Smilšu skulptūru festivāla darbi. Pasta sala, Jelgava

10.00 – 19.00 Citāda darba diena. LIAA Jelgavas biznesa inkubators aicina ikvienu interesentu pievienoties uz kopā strādāšanas dienu. Ikvienam, kurš strādā no mājām, savā vai sava darba devēja birojā ir iespēja nomainīt ierasto vidi un vienu dienu strādāt kopā no koprades telpām, līdzi ņemot savu portatīvo datoru vai citas sava darba veikšanai nepieciešamās lietas. Peldu iela 7, Jelgava

13.00 Tematiskā pēcpusdiena un radošā nodarbība ģimenēm “Jēkaba diena”. Aktivitāšu centrs “Zemgale”, Upes iela 10, Zemgales ciems, Glūdas pagasts, Jelgavas novads

19.00-23.00 “Gardēži vasaras vakarā”. Īpašie viesi “Jonathan” restorāna šefpavāre Ina Poliščenko, Abavas vīna darītavas saimnieks Mārtiņš Barkāns, dziedātāja Annemarija Moiseja. “Bistrobārs & restorāns PARKS”, Kr. Barona iela 3, Jelgava

AKTĪVĀS ATPŪTAS PASĀKUMI

13.45 – 15.15 Masu slidošana. “Ozohalle”, Stadiona iela 5b, Ozolnieki, Ozolnieku pagasts, Ozolnieku novads

18.00 – 19.00 Masu slidošana ar nūjām. “Ozohalle”, Stadiona iela 5b, Ozolnieki, Ozolnieku pagasts, Ozolnieku novads

PIEKTDIENA, 26. JŪLIJS

10.00 – 20.00 Apskatei atvērts Smilšu skulptūru parks Pasta salā. Starptautiskā Smilšu skulptūru festivāla darbi. Pasta sala, Jelgava

13.00 Radošā nodarbība “Suvenīru izgatavošana ģimenes sporta dienas dalībniekiem”. Aktivitāšu centrs “Zemgale”, Upes iela 10, Zemgales ciems, Glūdas pagasts, Jelgavas novads

13.00 – 18.00 VW Vaboļu salidojums. Blankenfeldes muiža, Blankenfelde, Vilces pagasts, Jelgavas novads

17.00 – 23.00 Latvju Pirts un Veselības festivāls 2019. Pasākuma programmā lekcijas, meistarklases, radošās darbnīcas un vakara koncerti. Festivāla laikā darbosies arī tematiskais pakalpojumu sniedzēju, mājražotāju, amatnieku un vietējo ražotāju tirdziņš. Nākotne, Glūdas pagasts, Jelgavas novads

20.00 Grupas “Hameleoni” 20 gadu jubilejas koncerts. Brīvdabas koncertzāle “Mītava”, Pasta sala, Jelgava

AKTĪVĀS ATPŪTAS PASĀKUMI

14.00 – 20.00 Skrituļošana. Pasta sala, Jelgava

16.15 – 17.45 Masu slidošana. “Ozohalle”, Stadiona iela 5b, Ozolnieki, Ozolnieku pagasts, Ozolnieku novads

SESTDIENA, 27. JŪLIJS

9.00 – 23.00 Latvju Pirts un Veselības festivāls 2019. Pasākuma programmā lekcijas, meistarklases, radošās darbnīcas un vakara koncerti. Festivāla laikā darbosies arī tematiskais pakalpojumu sniedzēju, mājražotāju, amatnieku un vietējo ražotāju tirdziņš. Nākotne, Glūdas pagasts, Jelgavas novads

10.00 – 20.00 Apskatei atvērts Smilšu skulptūru parks Pasta salā. Starptautiskā Smilšu skulptūru festivāla darbi. Pasta sala, Jelgava

17.00 Hippie ikgadējais salidojums “Mīlestība”. Programmā VW Beetle & VW Transporter salidojums, “Zaķīšu Popiela”, Riga Reggae, Žoržs Siksna. “Zaķīšu Atpūtas komplex SPA”, Zaķīši, Svētes pagasts, Jelgavas novads

22.00 – 23.59 HRPS (pank roks, Norvēģija). “Melno Cepurīšu Balerija”, Raiņa iela 26, Jelgava

AKTĪVĀS ATPŪTAS PASĀKUMI

9.00 – 9.40 Rīta rosme Sāls istabiņā. Sāls istabiņa, Raiņa iela 40-1, Jelgava

11.00 – 16.00 Makšķerēšanas festivāls ģimenēm. Būs iespēja apgūt makšķerēšanas prasmes pie zinošiem makšķerniekiem, iesaistīties izglītojošās nodarbībās, stafetēs un radošajās darbnīcās. Dalība pasākumā ir bez maksas. Lielupes labā krasta promenāde, Jelgava

12.00 – 20.00 Skrituļošana. Pasta sala, Jelgava

13.00 “Netradicionālās orientēšanās sacensības 2019”. Vasaras orientēšanās sacensībām aicinātas pieteikties jauniešu komandas 5 dalībnieku sastāvā no Jelgavas novada, Ozolnieku novada un citām Latvijas vietām. Pieteikšanās: uz e-pastu: janis.zarins@jelgavasnovads.lv, pa tālr. 27632152 Jēkabnieki, Svētes pagasts, Jelgavas novads

14.15 – 15.15 Masu slidošana. “Ozohalle”, Stadiona iela 5b, Ozolnieki, Ozolnieku pagasts, Ozolnieku novads

16.45 – 18.15 Masu slidošana ar nūjām. “Ozohalle”, Stadiona iela 5b, Ozolnieki, Ozolnieku pagasts, Ozolnieku novads

22.00 – 02.00 Zaļumballe ar grupu “6.jūdze”. Ieeja no plkst. 21.00 Brīvdabas koncertzāle “Mītava”, Pasta sala, Jelgava

SVĒTDIENA, 28. JŪLIJS

10.00 – 20.00 Apskatei atvērts Smilšu skulptūru parks Pasta salā. Starptautiskā Smilšu skulptūru festivāla darbi. Pasta sala, Jelgava

10.00 – 18.00 Gides Inas Jurģes ekskursija ar autobusu. Ekskursijas laikā tiks satikti saimnieki, tai skaitā biškope Egita, un apskatītas saimniecības “Mežacīruļi”, “Gaidas”, “Dimzēni”, “Dzērves”. Pieteikšanās: pa tālr. 29916889, 63005447 vai uz e-pastu: inajurge@inbox.lv No J.Čakstes bulvāra stāvlaukuma, Jelgava

17.00 Muzikāla leļļu teātra izrāde bērniem “Šņāpuļa piedzīvojumi”. Piedāvā Liepājas Ceļojošais leļļu teātris “Maska”. Izrādes moto: dari otram labu. Režisore: A. Trupa. Brīvdabas koncertzāle “Mītava”, Pasta sala, Jelgava

19.00 – 20.30 Amatierteātra "Bīne" izrāde - "Ielej kaķītim pienu". Vircavas Tautas nams, Vircava, Jelgavas novads

AKTĪVĀS ATPŪTAS PASĀKUMI

12.00 – 20.00 Skrituļošana. Pasta sala, Jelgava

12.00 – 13.30 Masu slidošana ar nūjām. “Ozohalle”, Stadiona iela 5b, Ozolnieki, Ozolnieku pagasts, Ozolnieku novads

13.45 – 15.15 Masu slidošana. “Ozohalle”, Stadiona iela 5b, Ozolnieki, Ozolnieku pagasts, Ozolnieku novads

IZSTĀDES

No 15.jūlija Ievas Bondares 13.gleznu izstāde “Ziedu stāsti”. “Bistrobārs & restorāns PARKS”, Kr. Barona iela 3, Jelgava

No 16.jūlija Jauniešu ar īpašām vajadzībām fotogrāfijas un Rīgas 5.speciālās internātpamatskolas bērnu darbi “Es ieraudzīju...”. Jelgavas Poliklīnika, 3.stāvs, Sudrabu Edžus iela 10, Jelgava

No 18.jūlija Lailas Balodes akvareļu izstāde “Dabā”. Jelgavas Sv.T rīsvienības baznīcas tornis, Akadēmijas iela 1, Jelgava

No 22.jūlija Aijas Feldmanes Dimantu gleznas dvēselei. Izstāde apskatāma pirmdienās no plkst. 15.00 līdz 18.00 Valgundes informācijas, kultūras un sporta centrs "Avoti", Celtnieku iela 35, Valgunde, Valgundes pagasts, Jelgavas novads

Līdz 28.jūlijam Latvijas tekstilmākslas asociācijas darbu izstāde "Spēles ar materiāliem". Ģ.Eliasa Jelgavas Vēstures un mākslas muzejs, Akadēmijas iela 10, Jelgava

Līdz 31.jūlijam Lasītāju iesūtīto dzīvnieku fotogrāfiju izstāde „Mans mīlulis”. Iespēja balsot par sev tīkamāko attēlu. Izstādi iespējams aplūkot bibliotēkas darba laikā. Pārlielupes bibliotēka, Loka maģistrāle 17, Jelgava

Līdz 15.augustam Dainas Šulcas gleznu izstāde "Ainavas un ziedi”. Jelgavas Sv. Trīsvienības baznīcas tornis, Akadēmijas iela 1, Jelgava

Līdz 28.augustam Izstāde "Alutiņi, vecais brāli... Viss par un ap alu". Ģ.Eliasa Jelgavas Vēstures un mākslas muzejs, Akadēmijas iela 10, Jelgava

Līdz 31.augustam Foto izstāde “Atskats uz Starptautiskajiem Smilšu skulptūru festivāliem Jelgavā”. Jelgavas Kultūras nams, Kr.Barona iela 6, Jelgava

Līdz 31.augustam Miniatūrtekstīliju darbu izstāde “Domu sprakšķi.” Ģ.Eliasa Jelgavas Vēstures un mākslas muzejs, Akadēmijas iela 10, Jelgava

