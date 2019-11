Nedēļas pasākumi Jelgavas pilsētā, Jelgavas novadā un Ozolnieku novadā (25. novembris – 1.decembris)

Jelgavas reģionālais tūrisma centrs sagatavojis nākamās nedēļas pasākumu sarakstu Jelgavā, Jelgavas un Ozolnieku novadā.

PIRMDIENA, 25.NOVEMBRIS

10.00 - 11.30 Restauratora Aigara Pilenieka lekcija. Zaļās muižas pils Grünhof, Jelgavas iela 7, Zaļenieki, Zaļenieku pag., Jelgavas novads

18.00 Radošā darbnīca bērniem “Dāvanu izgatavošana no dažādiem materiāliem”. Pieteikties pa tālr. 26955286. Dalība bez maksas. Aktivitāšu centrs “Dzirnieki”, Ievu iela 12, Dzirnieki, Jelgavas novads

20.00 Grupu Refusal (FIN), OGHRE (LV), Stagnant Project (LV) koncerti. Melno cepurīšu Balerija, Raiņa iela 26, Jelgava

AKTĪVĀS ATPŪTAS PASĀKUMI

14.00 - 19.30 Publiskā slidošana Pasta salā. Pasta sala, Jelgava

15.00 - 16.00 Publiskā slidošana “Ozohallē”. “Ozohalle”, Stadiona iela 5b, Ozolnieki, Ozolnieku novads

20.00 - 21.00 Publiskā slidošana ar nūjām Pasta salā. Pasta sala, Jelgava

OTRDIENA, 26.NOVEMBRIS

15.00 Radošā nodarbība “Adventes rotājumi”. Pieteikšanās pa tālr. 28309730. Aktivitāšu centrs “Zemgale”, Upes 10, Zemgale, Glūdas pag., Jelgavas novads

16.00 - 18.00 Nodarbība “Māksla vs. Planšete” četru tematisko vakaru jauniešiem ietvaros – “Stilīgs un vesels”. Pieteikšanās: https://www.facebook.com/KultrasUnMakslasCentrsNATRE/. Ieeja bezmaksas. Jelgavas Jauniešu centrs, Skolotāju iela 8, Jelgava

19.00 Lielplatones amatierteātris, A.Niedzviedzis “Jūras gaiss”, rež. I.Beide-Rīna. Ieeja bez maksas. Lielplatones Tautas nams, Mazplatones iela 2, Sidrabe, Lielplatones pag., Jelgavas novads

AKTĪVĀS ATPŪTAS PASĀKUMI

14.00 - 19.30 Publiskā slidošana Pasta salā. Pasta sala, Jelgava

20.00 - 21.00 Publiskā slidošana ar nūjām Pasta salā. Pasta sala, Jelgava

TREŠDIENA, 27.NOVEMBRIS

19.00 M.Bulgakova vārdā nosauktā teātra (Maskava) izrāde “Romeo un Džuljeta” (14+). Lomās: K.Špica, F.Bļednijs, S.Aldoņins u.c. Jelgavas kultūras nams, Kr.Barona iela 6, Jelgava

19.00 - 19.40 Skaņu meditācija Sāls istabiņā. Pieteikšanās pa tālr. 20239199, 26310831. Dalības maksa 10,00 EUR. Sāls istabiņa, Raiņa iela 40-1, Jelgava

19.00 Ātrie randiņi. Pieteikšanās FB KrekluKrogs. Dalības maksa 15,00 EUR. KrekluKrogs, Lielā iela 19a, Jelgava

19.00 Līvbērzes amatierteātris “Radi”, pēc Ā.Alunāna “Draudzes bazāriņš”, rež. D.Granāte. Ieeja bez maksas. Līvbērzes kultūras nams, Jelgavas iela 17, Līvbērze, Līvbērzes pag., Jelgavas novads

AKTĪVĀS ATPŪTAS PASĀKUMI

14.00 - 19.30 Publiskā slidošana Pasta salā. Pasta sala, Jelgava

18.00 - 19.30 87.Veselības veicināšanas nūjošanas koptreniņš. No Tējas namiņa “Silva”, Pilssalas iela 2a, Jelgava

20.00 - 21.00 Publiskā slidošana ar nūjām Pasta salā. Pasta sala, Jelgava

CETURTDIENA, 28.NOVEMBRIS

14.30 Seminārs – praktikums “Laba garastāvokļa un kustīga ķermeņa treniņi”. Nodarbību vadīs fizioterapeite Egija Kovaļenko. Pieteikties līdz 26. novembrim pa tālr. 26955286. Dalība bez maksas. Aktivitāšu centrs “Dzirnieki” (Jaunlīdumi), Ievu iela 12, Dzirnieki, Jaunsvirlaukas pag., Jelgavas novads

15.00 - 18.00 Jauniešu un jaunatnes politikas veidotāju forums “Esam kopā!”. Pieteikšanās līdz 25.novembrim elektroniski – http://ejuz.lv/67wc. Jelgavas Valsts ģimnāzija, aktu zāle, Mātera iela 44, Jelgava

17.00 - 20.00 Atvērto durvju pēcpusdiena – starpkultūru tīklošanās. Sabiedrības integrācijas pārvalde, Skolotāju iela 8, Jelgava

18.00 Tūrisma vakars “Īstā Āfrika. Kā tur ir.” Vakara viesis fotogrāfs un ceļotājs Jānis Garjānis. Pieteikšanās pa tālr. 63005447. Biļešu cena 2,00 EUR, pirmsskolas vecuma bērniem bez maksas. Sv.Trīsvienības baznīcas tornis, Akadēmijas iela 1, Jelgava

18.00 Radošā darbnīca svētku sajūtu uzburšanai. Pieteikšanās pa tālr. 29102766, dalības maksa 10,00 EUR. “Bumbu virpulis”, Dobeles iela 48, Jelgava

18.00 Veselības vingrošanas nodarbība. Nodarbības vadīs speciāliste Ieva Aleksandroviča. Dalība bez maksas. Aktivitāšu centrs “Dzirnieki” (Jaunlīdumi), Ievu iela 12, Dzirnieki, Jaunsvirlaukas pag., Jelgavas novads

19.00 Meditatīvs koncerts. Madara un Inga. Dalības maksa 18,00 EUR, nākot divatā – abiem 30,00 EUR. Pieteikšanās pa tālr. 20239199 vai pa e-pastu info@cza.lv. Jelgavas Sv.Trīsvienības baznīcas tornis, Akadēmijas iela 1, Jelgava

19.00 Zaļenieku amatierteātris, T.Banga “Septiņas vecmeitas”, rež. L.Ņefedova. Ieeja bez maksas. Zaļenieku kultūras nams, Centra iela 1, Zaļenieki, Zaļenieku pag., Jelgavas novads

19.00 Lekcija “Pirtošanās ABC un pirts pēriena pamati”. Pirts skrubīša meistardarbnīca. Lekciju vadīs pirtnieki Lienīte un Jānis Zustrupi. Ieejas maksa 2,50 EUR. Pieteikšanās līdz 26.11. tautasnams@ozolnieki.lv vai pa tālr. 28810322. Ozolnieku Tautas nams, Rīgas iela 23, Ozolnieki, Ozolnieku novads

AKTĪVĀS ATPŪTAS PASĀKUMI

14.00 - 19.30 Publiskā slidošana Pasta salā. Pasta sala, Jelgava

20.00 - 21.00 Publiskā slidošana ar nūjām Pasta salā. Pasta sala, Jelgava

PIEKTDIENA, 29.NOVEMBRIS

13.00 Nodarbība skolēniem “Spoku stāsti”, M.Rungulis. Nodarbību vada aktieris Kārlis Arnolds Avots. Iepriekšēja pieteikšanās pa tālr. 27868358. Zaļenieku bibliotēka, Centra iela 1, Zaļenieki, Zaļenieku pag., Jelgavas novads

15.00 Radošā nodarbība “Adventes rotājumi”. Pieteikšanās pa tālr. 28309730. Aktivitāšu centrs “Zemgale”, Upes 10, Zemgale, Glūdas pag., Jelgavas novads

18.00 Sarunu vakars par Indiju. Vakars ar FB bloga IndiJānis autoru Jāni Zariņu. Pieteikšanās pa tālr. 26576035. Ieeja par ziedojumiem. “Ajurveda tev”, Raiņa iela 14, Jelgava

18.00 - 21.00 Pirts vakars meitenēm. Pieteikšanās pa tālr. 29443858. Dalības maksa 30,00 EUR. Rogu ceļš 5R, Jelgava

18.00 Radošā darbnīca bērniem “Dāvanu izgatavošana no dažādiem materiāliem”. Pieteikties pa tālr. 26955286. Dalība bez maksas. Aktivitāšu centrs “Dzirnieki”, Ievu iela 12, Dzirnieki, Jelgavas novads

19.00 Gundars & Uldis (Tirkizband). Galdiņu iepriekšēja rezervācija pa tālr. 63010220. Rezervācijas maksa 15,00 EUR/pers. Restorāns “Chocolate&Pepper”, Kr. Barona iela 6, Jelgava

19.00 “Kinokoncerts” ar Jelgavas kamerorķestri, diriģ. A.Meri, koncertu vada L.Jakovļeva. Jelgavas kultūras nams, Kr.Barona iela 6, Jelgava

19.00 Ozolnieku novada amatierteātra izrāde L.Helmane “Vienīgā (dzīve)”, rež. D.Vilne. Ieejas maksa 3,00 EUR. Ozolnieku Tautas nams, Rīgas iela 23, Ozolnieki, Ozolnieku novads

20.00 Izrāde “Ak, sieviete” pēc Jeme Kašē (Jame Cache), rež. D.Umbraško, jauniešu teātris “Eksperiments”. Ieeja par ziedojumiem, vietu rezervācija pa tālr. 26323327. Jelgavas Studentu teātris, J.Čakstes bulvāris 7, Jelgava

20.00 Festivāla “Bīne” atklāšana. Vircavas amatierteātrim – 155. Godināšanas pasākums. Vircavas amatierteātris “Bīne”, R.Blaumanis “Sestdienas vakars”, režisore S.Sustrupe. 30.11 plkst. 20.30 festivāla noslēgums un balvu pasniegšana. Vircavas Tautas nams, Jelgavas iela 1, Vircava, Vircavas pag., Jelgavas novads

22.00 Banjoelectric (folk, cover/ASV) koncerts. Melno cepurīšu Balerija, Raiņa iela 26, Jelgava

AKTĪVĀS ATPŪTAS PASĀKUMI

14.00 - 19.30 Publiskā slidošana Pasta salā. Pasta sala, Jelgava

20.00 - 21.00 Publiskā slidošana ar nūjām Pasta salā. Pasta sala, Jelgava

20.30 - 22.00 Publiskā slidošana ar instruktora atbalstu Ozolnieku novada iedzīvotājiem. Ieeja bezmaksas. OZO Ledus halle, Stadiona iela 5b, Ozolnieki, Ozolnieku novads

SESTDIENA, 30. NOVEMBRIS

11.00 Ozolnieku amatierteātris L.Helmane “Vienīgā (dzīve)”, rež. D.Vilne. Ieeja bez maksas. Vircavas Tautas nams, Jelgavas iela 1, Vircava, Vircavas pag., Jelgavas novads

13.00 Meistarklase “Skalu grozu pīšana”. Nodarbību vadīs amatniece Inta Bendrupa. Pieteikties pa tālr. 26955286. Dalība bez maksas. Aktivitāšu centrs “Dzirnieki” (Jaunlīdumi), Ievu iela 12, Dzirnieki, Jaunsvirlaukas pag., Jelgavas novads

13.00 - 16.00 Mezglošanas meistarklase “Ziemassvētku rotājumi”. Pieteikšanās pa tālr. 26903202, pa e-pastu andorraart@gmail.com. Dalības maksa 25,00 EUR. Rīko Andorra ART. Lielā iela 10, Jelgava

13.30 Tērvetes amatierteātris “Trīne”, A.Alunāns “Skolotāja tupeles”, rež. Dz. Zimaša. Ieeja bez maksas. Vircavas Tautas nams, Jelgavas iela 1, Vircava, Vircavas pag., Jelgavas novads

14.00 Poļu kultūras dienu 2019 noslēguma koncerts veltīts Polijas un Latvijas neatkarības svētkiem. Ieeja bezmaksas. Jelgavas kultūras nams, Kr.Barona iela 6, Jelgava

15.00 Jelgavas Jaunā teātra izrāde “Mirklis”, rež. A.Leite-Straume. Ieejas maksa 2,00 un 3,00 EUR. Kultūras nams “Rota”, Garozas iela 15, Jelgava

16.00 Krimūnu amatierteātris “Skats”, P.Putniņš “Ar būdu uz baznīcu”, režisore A.Riekstiņa. Ieeja bez maksas. Vircavas Tautas nams, Jelgavas iela 1, Vircava, Vircavas pag., Jelgavas novads

17.00 Mākslas filmas “Dvēseļu putenis”, rež. Dz. Dreibergs. Ieejas maksa 3,00 EUR. Transports no Tūjām plkst. 16.30 Pēterlauki-Poķi- Lielvircava. Lielvircavas kultūras nams, Ausekļa iela 24, Lielvircava, Platones pag., Jelgavas novads

18.30 Saldus Tautas teātris, A.Dzīle “Vakars ar pīlādžu tēju”, rež. I.Legzdiņa. Ieeja bez maksas. Vircavas Tautas nams, Jelgavas iela 1, Vircava, Vircavas pag., Jelgavas novads

21.00 Dueta Hellhookah + M158 (LT) uzstāšanās. Melno cepurīšu Balerija, Raiņa iela 26, Jelgava

22.00 Muzikālais vakars kopā ar grupu “DEM”. KrekluKrogs, Lielā iela 19a, Jelgava

AKTĪVĀS ATPŪTAS PASĀKUMI

12.30 - 18.00 Publiskā slidošana Pasta salā. Pasta sala, Jelgava

17.30 - 18.30 Publiskā slidošana Jelgavas Ledus hallē. Jelgavas Ledus halle, Skautu iela 2, Jelgava

18.30 - 19.30 Publiskā slidošana ar nūjām Pasta salā. Pasta sala, Jelgava

20.00 - 21.00 Publiskā slidošana Pasta salā. Pasta sala, Jelgava

20.30 - 21.30 Publiskā slidošana “Ozohallē”. “Ozohalle”, Stadiona iela 5b, Ozolnieki, Ozolnieku novads

SVĒTDIENA, 1.DECEMBRIS

10.00 Ozolnieku novada atklātais Zolītes turnīrs. Ieeja bez maksas. Ozolnieku sporta centrs, Stadiona iela 5, Ozolnieki, Ozolnieku novads

11.00 - 16.00 Pirmās Adventes brančs. Brančs notiks divos laikos: 11.00 – 13.15 un 13.45 – 16.00. Galdiņu rezervācija pa tālr. 26633703. Restorāns “Pilsētas Elpa”, Pasta sala 1, Jelgava

15.00 Jelgavas Jaunā teātra izrāde “Mirklis”, režisore A.Leite-Straume. Ieejas maksa 2,00 un 3,00 EUR. Kultūras nams “Rota”, Garozas iela 15, Jelgava

15.00 - 18.30 Ziemassvētku dāvanu tirdziņš. Hercoga Jēkaba laukums, Jelgava

17.00 Pilsētas Lielās egles iedegšana. Hercoga Jēkaba laukums, Jelgava

17.00 Ozolnieku Ziemassvētku egles iedegšana pie Ozolnieku novada domes ēkas. Ozolnieku novada dome, Stadiona iela 10, Ozolnieki, Ozolnieku novads

AKTĪVĀS ATPŪTAS PASĀKUMI

10.00 - 11.30 88.Veselības veicināšanas nūjošanas koptreniņš. Jelgavas 1.internātpamatskola, Institūta iela 4, Jelgava

12.30 - 18.00 Publiskā slidošana Pasta salā. Pasta sala, Jelgava

18.30 - 19.30 Publiskā slidošana ar nūjām Pasta salā. Pasta sala, Jelgava

18.30 - 19.30 Publiskā slidošana “Ozohallē”. “Ozohalle”, Stadiona iela 5b, Ozolnieki, Ozolnieku novads

18.45 - 19.45 Publiskā slidošana Jelgavas Ledus hallē. Jelgavas Ledus halle, Skautu iela 2, Jelgava

19.45 - 20.45 Publiskā slidošana ar nūjām “Ozohallē”. “Ozohalle”, Stadiona iela 5b, Ozolnieki, Ozolnieku novads

20.00 - 21.00 Publiskā slidošana Pasta salā. Pasta sala, Jelgava

IZSTĀDES



No 25.novembra līdz 6.decembrim Poļu kultūras dienu 2019 ietvaros izstāde “Neatkarības sievietes”. Sabiedrības integrācijas pārvalde, Skolotāju iela 8, Jelgava

No 25.novembra līdz 20.decembrim Haralda Smilgas fotoizstāde “Ainavas un ziedi”. Sabiedrības integrācijas pārvalde, Skolotāju iela 8, Jelgava

Līdz 22.novembrim Silvijas Pētersones gleznu izstāde “Ainavas un ziedi”. Sabiedrības integrācijas pārvalde, Skolotāju iela 8, Jelgava

Līdz 24.novembrim Izstāde “Jelgavas atbrīvošana no Bermonta karaspēka 1919.gada 21.novembrī”. Ģ.Eliasa Jelgavas Vēstures un mākslas muzejs, Akadēmijas iela 10, Jelgava

Līdz 25.novembrim Daigas Vinteres izstāde “Debesis krāsojas 103 toņos”. Sesavas Tautas nams, Skolas iela 1, Sesava, Sesavas pag., Jelgavas novads

Līdz 28.novembrim JRTC veidotā izstāde “Brīvības cīņu piemiņas vietas Jelgavā un apkārtnē”. Jelgavas Sv. Trīsvienības baznīcas torņa 7.stāva konferenču zāle, Akadēmijas iela 1, Jelgava

Līdz 29. novembrim Pagarināta izstāde “Muminu ģimene no Somijas”. Jelgavas pilsētas bibliotēka, Akadēmijas iela 26, Jelgava

Līdz 29.decembrim Izstāde „Garlībam Merķelim – 250!”. Jelgavas pilsētas bibliotēka, Akadēmijas iela 26, Jelgava

Līdz 30. novembrim Jura Zēberga (AFIAP) fotogrāfiju izstāde no cikla “Ziedi, daba, simfonija”. Jelgavas pilsētas bibliotēka, Informācijas centrā, Akadēmijas iela 26, Jelgava

Līdz 2.decembrim Izstāde – Aijas Princes eļļas gleznas “Skatīties un saredzēt”. Jelgavas Kultūras nams, 1. stāva galerija, Kr.Barona iela 6, Jelgava

Līdz 2.decembrim Jura Zēberga darbu izstāde “5x5=daba x ritms”. LLU Aulas foajē, Lielā iela 2, Jelgava

Līdz 7.decembrim Māra Kreicberga fotogrāfiju personālizstāde “Mirklis dabā. Dzīvnieki.”. Jelgavas Kultūras nams, 1. stāva foajē, Kr.Barona iela 6, Jelgava

Līdz 12.decembrim JPPI “Kultūra” Tautas gelznošanas studijas PLENĒRA darbu izstāde. Jelgavas Kultūras nams, 2. stāva foajē, Kr.Barona iela 6, Jelgava

Līdz 30. decembrim Sarmītes Helvigas un Aijas Feldmanes gleznu izstāde “Pērļu mirdzums gleznās”. Pārlielupes bibliotēka, Loka maģistrāle 17, Jelgava

Līdz 8.janvārim Ceļojošā izstāde “Vieta, ko maina būves”. LLU Vides un būvzinātņu fakultāte, Akadēmijas iela 19, Jelgava

Līdz 12.janvārim Pētera Korsaka jubilejas fotoizstāde “Personības manā dzīves ceļā”. Jelgavas Kultūras nams, 2. stāva foajē, Kr.Barona iela 6, Jelgava

Līdz 12.janvārim Latvijas Nacionālās bibliotēkas izstāde “Jelgavas Stefenhāgeni 1769–1919”. Ģ.Eliasa Jelgavas Vēstures un mākslas muzejs, Akadēmijas iela 10, Jelgava

Līdz 12.janvārim Krišjāņa Kugras 115 jubilejas izstāde. Ādolfa Alunāna memoriālais muzejs, Filozofu iela 3, Jelgava

Līdz 15.janvārim Pauļa Postaža izstāde “Portreti”. Jelgavas Sv. Trīsvienības baznīcas torņa izstāžu zālē, Akadēmijas iela 1, Jelgava

Līdz 17.janvārim Anitas Rācenes gleznu izstāde “Mīlestības atspulgs”. Jelgavas Sv. Trīsvienības baznīcas torņa kāpņu telpa, Akadēmijas iela 1, Jelgava

Foto: no arhīva