Nedēļas pasākumi Jelgavas pilsētā, Jelgavas novadā un Ozolnieku novadā (28.oktobris - 3.novembris)

Jelgavas reģionālais tūrisma centrs sagatavojis nākamās nedēļas pasākumu sarakstu Jelgavā, Jelgavas un Ozolnieku novadā.

PIRMDIENA, 28.OKTOBRIS

16.00 Filma bērniem "Vilks aitas ādā". Ieejas maksa 1,00 EUR. Līvbērzes kultūras nams, Jelgavas iela 17, Līvbērze, Līvbērzes pag., Jelgavas novads

18.00 Radošā darbnīca "Rokdarbi no papīra. Kvilings." Ieeja bezmaksas. Aktivitāšu centrs “Dzirnieki”, Ievu iela 12, Dzirnieki, Jelgavas novads

18.00 Spēlfilma "Jelgava 94". Ieeja 3,00 EUR. Līvbērzes kultūras nams, Jelgavas iela 17, Līvbērze, Līvbērzes pag., Jelgavas novads

18.00 Konkursa "Samīļo savu valodiņu" jauno autoru sveikšanas pasākums. Ozolnieku Tautas nams, Rīgas iela 23, Ozolnieki, Ozolnieku novads

AKTĪVĀS ATPŪTAS PASĀKUMI

15.00 – 16.00 Publiskā slidošana "Ozohallē". "Ozohalle", Stadiona iela 5b, Ozolnieki, Ozolnieku novads

OTRDIENA, 29.OKTOBRIS

15.00 "Dzīvās bildes ar hercogu Jēkabu viņa 409. dzimšanas dienā". Ģ.Eliasa Jelgavas Vēstures un mākslas muzejs, Akadēmijas iela 10, Jelgava

16.00 Tikšanās ar biedrības "Zero Waste Latvija" valdes locekli un bezatkritumu dzīvesveida aktīvisti Mairitu Lūsi. Pieteikšanās pa tel. 63046587 vai rakstot uz e-pastu: abo@biblioteka.lv . Jelgavas pilsētas bibliotēka, Akadēmijas iela 26, Jelgava

17.30 Ģimenes meistarklase "Veselīgas garšas piedzīvojums". Pieteikšanās pa tel.: 63082101, 29222737 vai rakstot astra.vanaga@zrkac.jelgava.lv. Ieeja bezmaksas. Zemgales reģiona kompetenču attīstības centrs, Svētes iela 33, Jelgava

19.00 Radošā nodarbība "Ķirbīšu adīšana". Nodarbība bezmaksas. Sesavas pagasta bibliotēka, Zemgales iela 11, Sesava, Sesavas pag., Jelgavas novads

19.00 Goran Gora akustiskais koncerts "Sirdsbalss". Ozolnieku Tautas nams, Rīgas iela 23, Ozolnieki, Ozolnieku novads

AKTĪVĀS ATPŪTAS PASĀKUMI

15.30 – 16.30 Publiskā slidošana "Ozohallē". "Ozohalle", Stadiona iela 5b, Ozolnieki, Ozolnieku novads

TREŠDIENA, 30.OKTOBRIS

23.00 Studentu Haloween balle (Dj Zigiy, konkurss par labāko tērpu starp fakultātēm). Klubs “Tonuss”, Uzvaras iela 12, Jelgava

AKTĪVĀS ATPŪTAS PASĀKUMI

15.00 – 16.00 Publiskā slidošana "Ozohallē". "Ozohalle", Stadiona iela 5b, Ozolnieki, Ozolnieku novads

CETURTDIENA, 31.OKTOBRIS

18.00 Tūrisma vakars "Tālāk nav kur – Jaunzēlande". Vakara viesis Raitis Kozlovskis. Biļešu cena 2,00 EUR, pirmsskolas vecuma bērniem bezmaksas. Pieteikšanās pa tel. 63005447 vai e-pastu: tic@tornis.jelgava.lv. Sv.Trīsvienības baznīcas tornis, Akadēmijas iela 1, Jelgava

18.00 "Jautrie Helovīni Bambino Bērnu Centrā". Biļešu rezervācija pa tel. 29948109. Bambino atrakcijas, Peldu iela 4, Jelgava

18.00 Spēlfilma "Jelgava 94". Ieeja 3,00 EUR. Valgundes IKSC “Avoti”, Saules iela 2, Valgunde, Jelgavas novads

18.00 Veselības vingrošanas nodarbība. Ieeja bezmaksas. Aktivitāšu centrs “Dzirnieki”, Ievu iela 12, Dzirnieki, Jelgavas novads

18.00 Brīvdabas kino - šausmu filma "WARM Bodies". Ieeja bezmaksas. Lietus gadījumā kino nenotiks. Ozolnieku Veselības taka, Ozolnieki, Ozolnieku novads

19.00 Spēlfilma "Jelgava 94". Ieeja 3,00 EUR. Vircavas Tautas nams, Jelgavas iela 1, Vircava, Vircavas pag., Jelgavas novads

PIEKTDIENA, 1.NOVEMBRIS

15.00 Pauļa Postaža izstādes "Portreti" atklāšana. Jelgavas Sv. Trīsvienības baznīcas tornis, Akadēmijas iela 1, Jelgava

18.00 – 21.00 Skolēnu Haloween ballīte. Klubs “Tonuss”, Uzvaras iela 12, Jelgava

19.00 Kaķenieku amatierteātra "Savieši" izrāde – P.Rozītis "Viesības". Ieeja bezmaksas. Glūdas pagasta Kultūras nams “Nākotne”, Skolas iela 3, Nākotne, Glūdas pag., Jelgavas novads

19.00 Spēlfilma "Jelgava 94". Ieeja 1,50 EUR. Ozolnieku Tautas nams, Rīgas iela 23, Ozolnieki, Ozolnieku novads

20.00 Izrāde "Benjamiņa", rež. Baņuta Rubesa. Ieeja 3,00 EUR. Ānes kultūras nams, Celtnieku iela 12, Āne, Ozolnieku novads

22.00 Felikss Ķiģelis. Iesilda grupa "Bezvējš". Melno cepurīšu Balerija, Raiņa iela 26, Jelgava

23.00 Haloween kostīmu balle (Dj Guncs&Dj Andy). Klubs “Tonuss”, Uzvaras iela 12, Jelgava

AKTĪVĀS ATPŪTAS PASĀKUMI

11.00 Pasaules kauss ziemas peldēšanā. 11. "Jelgavas roņu" kauss. Akvatorijā starp Driksas un Mītavas tiltu, Jelgava

SESTDIENA, 2.NOVEMBRIS

13.00 Tematisks pasākums ģimenēm "Dzīvo vesels un ar prieku!". Pieteikšanās līdz 25. oktobrim pa tel. 26955286. Ieeja bezmaksas. Aktivitāšu centrs “Dzirnieki”, Ievu iela 12, Dzirnieki, Jelgavas novads

14.00 Atpūtas pasākums pagasta senioriem un cilvēkiem ar īpašām vajadzībām. Pieteikties un rezervēt galdiņu pa tel. 29155972 vai 26031656. Transportu pieteikt pa tel. 27234235. Pieteikšanās līdz 31.oktobrim. Sesavas Tautas nams, Skolas iela 1, Sesava, Sesavas pag., Jelgavas novads

15.00 Ā.Alunāna Jelgavas teātrim – 60. Pirmizrāde! P.Bomaršē komēdija "Figaro kāzas". Jelgavas Kultūras nams, Kr.Barona iela 6, Jelgava

17.00 Koncerts "Antons Brukners: Lincas kapelā". Jelgavas Svētās Annas ev. lut. baznīca, Lielā iela 22a, Jelgava

18.00 – 21.00 "Grāfs Drakula ielūdz ballīti". Ieejas maksa 10,00 EUR. Pieteikšanās rakstot uz https://www.facebook.com/MartasZeme/. “Martas zeme”, Dobeles šoseja 7, Jelgava

19.00 – 22.00 Muzikālais vakars ar Līgu Kupču. Restorāns-bārs “Putnu dārzs”, Lielā iela 6, Jelgava

19.00 – 02.00 Pilsētas Elpai 3 gadu jubileja. Galdiņu rezervācija pa tel. 26633703. Restorāns “Pilsētas Elpa”, Pasta sala 1, Jelgava

21.00 EYRTH un TEMPUS post metāla dubultkoncerts. Melno cepurīšu Balerija, Raiņa iela 26, Jelgava

AKTĪVĀS ATPŪTAS PASĀKUMI

11.00 Pasaules kauss ziemas peldēšanā. 11. "Jelgavas roņu" kauss. Akvatorijā starp Driksas un Mītavas tiltu, Jelgava

18.45 – 19.45 Publiskā slidošana "Ozohallē". “Ozohalle”, Stadiona iela 5b, Ozolnieki, Ozolnieku novads

20.00 – 21.00 Publiskā slidošana ar nūjām "Ozohallē". “Ozohalle”, Stadiona iela 5b, Ozolnieki, Ozolnieku novads

SVĒTDIENA, 3.NOVEMBRIS

12.00 Elejas amatierteātra izrāde – M.Zīle "Savedējs". Ieeja bezmaksas. Elejas vidusskola, Meža prospekts 5, Eleja, Elejas pagasts, Jelgavas novads

14.00 "Cauri gadiem ar dziesmām un grāmatām". Tikšanās ar grāmatu autoru Dzintaru Tilaku un komponistu dziesminieku Āri Ziemeli. Ieeja bezmaksas. Jelgavas pilsētas bibliotēka, Akadēmijas iela 26, Jelgava

16.00 Latvijas neatkarības proklamēšanai veltīts koncerts "Caur trejdeviņiem gaismas lokiem…". Ieeja bezmaksas. Jelgavas Kultūras nama mazā zāle, Kr.Barona iela 6, Jelgava

AKTĪVĀS ATPŪTAS PASĀKUMI

20.00 – 21.00 Publiskā slidošana Jelgavas Ledus hallē. Jelgavas Ledus halle, Skautu iela 2, Jelgava

20.15 – 21.15 Publiskā slidošana "Ozohallē". “Ozohalle”, Stadiona iela 5b, Ozolnieki, Ozolnieku novads

IZSTĀDES

Līdz 29.oktobrim Izstāde "Pliknis medaļu mākslā". Ģ.Eliasa Jelgavas Vēstures un mākslas muzejs, Akadēmijas iela 10, Jelgava

Līdz 30.oktobrim Foto izstāde filmas "Jelgava 94" aizkadri. Jelgavas Kultūras nama 1. stāva galerija, Kr.Barona iela 6, Jelgava

Līdz 31.oktobrim Viktorijas Daņiļauskaites grafikas izstāde "Bez pagātnes nav nākotnes". Jelgavas Sv. Trīsvienības baznīcas torņa izstāžu zālē, Akadēmijas iela 1, Jelgava

Līdz 31.oktobrim Ziemeļvalstu dienas Jelgavā, Dānijas vēstniecības izstāde "Labā pilsēta". Jelgavas Sv. Trīsvienības baznīcas torņa 7.stāva konferenču zāle un kāpņu telpa, Akadēmijas iela 1, Jelgava

Līdz 31.oktobrim Izstādes "Muminu ģimene no Somijas" un "Somijas animācijai – 100". Jelgavas pilsētas bibliotēka, Akadēmijas iela 26, Jelgava

Līdz 31.oktobrim Seno mācību grāmatu izstāde "Uzdošanas galvā ko rēķināt". Jelgavas pilsētas bibliotēka, Akadēmijas iela 26, Jelgava

Līdz 31.oktobrim Ziemeļvalstu kultūras dienām veltīta izstāde. Ģ.Eliasa Jelgavas Vēstures un mākslas muzejs, Akadēmijas iela 10, Jelgava

Līdz 31.oktobrim Izstāde "Kopenhāgenas risinājumi" (pilsētas infrastruktūras problēmu risinājumi). Zemgales reģiona Kompetenču attīstības centrs, Svētes iela 33, Jelgava

Līdz 31.oktobrim Izstāde "Mūsdienu plakāti no Somijas - nākotnes vērtības". Zemgales reģiona Kompetenču attīstības centrs, Svētes iela 33, Jelgava

Līdz 31.oktobrim Izstāde "Laika griežos - Ozolnieku Tautas namam 80". Ozolnieku Tautas nams, Rīgas iela 23, Ozolnieki, Ozolnieku novads

Līdz 31.oktobrim Floristikas izstāde "Rudens krāsu virpulis". Garozas pakalpojumu centrs "Eži", Garoza, Ozolnieku novads

No 28.oktobra līdz 22.novembrim Silvijas Pētersones gleznu izstāde "Ainavas un ziedi". Sabiedrības integrācijas pārvalde, Skolotāju iela 8, Jelgava

No 1.novembra Pauļa Postaža izstāde "Portreti". Jelgavas Sv. Trīsvienības baznīcas torņa izstāžu zālē, Akadēmijas iela 1, Jelgava

Līdz 6.novembrim Foto konkursa "Jelgava 2019" dalībnieku labāko darbu izstāde. Jelgavas Kultūras nams, 1. stāva foajē, Kr.Barona iela 6, Jeglava

Līdz 10.novembrim Tekstilmākslinieces Ineses Jakobi izstāde "Logi". Ģ.Eliasa Jelgavas Vēstures un mākslas muzejs, Akadēmijas iela 10, Jelgava

Līdz 12.novembrim Fonda "Nāc līdzās!" foto izstāde "Es ieraudzīju...". Jelgavas Kultūras nams, 2. stāva foajē, Kr.Barona iela 6, Jelgava

Līdz 15.novembrim Kūdras skulptūru izstāde. Jelgavas Mākslas skola, Mazais ceļš 2, Jelgava

No 4.novembra līdz 2.decembrim Izstāde - Aijas Princes eļļas gleznas "Skatīties un saredzēt". Jelgavas Kultūras nams, 1. stāva galerija, Kr.Barona iela 6, Jeglava

