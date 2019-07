Nedēļas pasākumi Jelgavas pilsētā, Jelgavas novadā un Ozolnieku novadā (29. jūlijs – 4.augusts)

Jelgavas reģionālais tūrisma centrs sagatavojis nākamās nedēļas pasākumu sarakstu Jelgavā, Jelgavas un Ozolnieku novadā.

PIRMDIENA, 29. JŪLIJS

10.00 – 20.00 Apskatei atvērts Smilšu skulptūru parks Pasta salā. Starptautiskā Smilšu skulptūru festivāla darbi. Pasta sala, Jelgava

AKTĪVĀS ATPŪTAS PASĀKUMI

15.00 – 16.30 Masu slidošana. “Ozohalle”, Stadiona iela 5b, Ozolnieki, Ozolnieku pagasts, Ozolnieku novads

18.00 – 19.00 Masu slidošana ar nūjām. “Ozohalle”, Stadiona iela 5b, Ozolnieki, Ozolnieku pagasts, Ozolnieku novads

OTRDIENA, 30. JŪLIJS

10.00 – 20.00 Apskatei atvērts Smilšu skulptūru parks Pasta salā. Starptautiskā Smilšu skulptūru festivāla darbi. Pasta sala, Jelgava

10.00 Bērnu rīts Platones bibliotēkā. Animācijas filmiņas, grāmatu lasīšana, viktorīnas, radošās darbnīcas. Platones bibliotēka, Atspulgu iela 4, Platone, Platones pagasts, Jelgavas novads

13.00 Radošā nodarbība "Suvenīru izgatavošana ģimenes sporta dienas dalībniekiem". Aktivitāšu centrs “Zemgale”, Upes iela 10, Zemgales ciems, Glūdas pagasts, Jelgavas novads

19.00 Meditatīvs koncerts “VIENĀ APZIŅĀ”. Madara - čells un balss, Inga - gongi, kokle, dziedošie trauki, kotamo un vēl citi instrumenti. Ozolnieku Tautas nams, Rīgas iela 23, Ozolnieki, Ozolnieku pagasts, Ozolnieku novads

AKTĪVĀS ATPŪTAS PASĀKUMI

15.00 – 16.30 Masu slidošana. “Ozohalle”, Stadiona iela 5b, Ozolnieki, Ozolnieku pagasts, Ozolnieku novads

18.00 Sacensības ģimenēm tūristu kanoe laivās. Pasta salas airēšanas bāze, Pasta sala, Jelgava

TREŠDIENA, 31. JŪLIJS

10.00 – 20.00 Apskatei atvērts Smilšu skulptūru parks Pasta salā. Starptautiskā Smilšu skulptūru festivāla darbi. Pasta sala, Jelgava

12.00 – 15.00 Brīvlaika aktivitātes “Vasarraibumiņi”. Jelgavas pilsētas bibliotēka, Akadēmijas iela 26, Jelgava

19.00 – 19.40 Skaņu meditācija Sāls istabiņā. “Sāls istabiņa”, Raiņa iela 40-1, Jelgava

AKTĪVĀS ATPŪTAS PASĀKUMI

18.00 – 19.30 52.Veselības veicināšanas nūjošanas koptreniņš. Rīgas iela 67, Jelgava

15.15 – 16.30 Masu slidošana. “Ozohalle”, Stadiona iela 5b, Ozolnieki, Ozolnieku pagasts, Ozolnieku novads

18.00 – 19.00 Masu slidošana ar nūjām. “Ozohalle”, Stadiona iela 5b, Ozolnieki, Ozolnieku pagasts, Ozolnieku novads

CETURTDIENA, 1. AUGUSTS

10.00 – 20.00 Apskatei atvērts Smilšu skulptūru parks Pasta salā. Starptautiskā Smilšu skulptūru festivāla darbi. Pasta sala, Jelgava

18.00 – 20.30 Akvareļu krāsu meistarklase – Roze. “Grafita”, Raiņa iela 14, Jelgava

AKTĪVĀS ATPŪTAS PASĀKUMI

16.45 – 17.45 Masu slidošana. “Ozohalle”, Stadiona iela 5b, Ozolnieki, Ozolnieku pagasts, Ozolnieku novads

PIEKTDIENA, 2. AUGUSTS

10.00 – 20.00 Apskatei atvērts Smilšu skulptūru parks Pasta salā. Starptautiskā Smilšu skulptūru festivāla darbi. Pasta sala, Jelgava

AKTĪVĀS ATPŪTAS PASĀKUMI

9.30 – 11.00 Nūjošana Vilcē. Vilces sporta halle, Vilces pagasts, Jelgavas novads

14.00 – 20.00 Skrituļošana. Pasta sala, Jelgava

16.15 – 17.45 Masu slidošana. “Ozohalle”, Stadiona iela 5b, Ozolnieki, Ozolnieku pagasts, Ozolnieku novads

SESTDIENA, 3. AUGUSTS

10.00 – 20.00 Apskatei atvērts Smilšu skulptūru parks Pasta salā. Starptautiskā Smilšu skulptūru festivāla darbi. Pasta sala, Jelgava

10.20 Inas Jurģes pārgājienu cikls “Tavas saknes tavā zemē”. Ozolnieku novads. Ozolnieku stacija – Aizupe – Dalbe – Uzvaras līdums – Blukas. Viesošanās “Cepumbums”, “Ķiploku pasaule”, būs degustācijas. Pieteikšanās pa tālr.: 29916889, 63005447, pa e-pastu: inajurge@inbox.lv No stāvlaukuma pie stacijas “Ozolnieki”, Ozolnieki, Ozolnieku pagasts, Ozolnieku novads

12.00 Līvbērzes pagasta svētki. 12.00 – svētku atklāšana brīvdabas estrādē, 12.30 – 14.00 Slampes amatierteātra “Spārni” izrāde “Kas ir draugs jeb Vinnijs”, 14.00 – 17.00 aktivitātes bērniem, 13.30 – 17.00 individuālās veiklības stafetes, 13.00 – 18.00 sporta aktivitātes, 18.00 – svētku uzruna, apbalvošanas ceremonija, 19.30 – svētku koncerts “Deju popūrijs”, 22.00 – zaļumballe ar grupu “Sienāži”. Līvbērzes brīvdabas estrāde, Līvbērze, Līvbērzes pagasts, Jelgavas novads

18.00 – 20.00 RETRO vakars Jelgavā. Pasta sala, Jelgava

22.00 – 07.00 Gongu nakts. No 22:00 Iekārtošanās Gongu naktij, 22:30-6:30 Gongu nakts, 6:30- Mošanās, rīta tēja un gardumi. Pieteikšanās: pa tālr. 29229004, pa e-pastu iveta.platace@inbox.lv Zaļās muižas pils, Jelgavas iela 7, Zaļenieki, Zaļenieku pagasts, Jelgavas novads

AKTĪVĀS ATPŪTAS PASĀKUMI

9.00 “Patria Mud Run” šķēršļu skrējiens. Sacensības piedāvās šķēršļus, kurus pazīst Pasaulē, bet Latvijā tas vēl ir jaunums. Dalībniekus sagaida cīņa ar sevi un spēja pārvarēt grūtības, par ko ikdienā reti kad aizdomājamies. Dabīgi un mākslīgi šķēršļi mīsies ar skriešanu pa takām, mežiem utt. Pie Ozolnieku vidusskolas, Jelgavas iela 35, Ozolnieki, Ozolnieku pagasts, Ozolnieku novads

12.00 – 20.00 Skrituļošana. Pasta sala, Jelgava

14.15 – 15.15 Masu slidošana. “Ozohalle”, Stadiona iela 5b, Ozolnieki, Ozolnieku pagasts, Ozolnieku novads

16.45 – 18.15 Masu slidošana ar nūjām. “Ozohalle”, Stadiona iela 5b, Ozolnieki, Ozolnieku pagasts, Ozolnieku novads

SVĒTDIENA, 4. AUGUSTS

9.00 – 10.30 53.Veselības veicinašanas nūjošanas koptreniņš. Jelgavas 1. internātpamatskola, Institūta iela 4, Jelgava

10.00 – 20.00 Apskatei atvērts Smilšu skulptūru parks Pasta salā. Starptautiskā Smilšu skulptūru festivāla darbi. Pasta sala, Jelgava

12.00 – 20.45 Izlaušanās sacensības 30 minūtēs! “Pepijas velomānija”, Rīgas iela 67, Jelgava

12.00 – 21.00 Velo nomas lielā diena. “Pepijas velomānija”, Rīgas iela 67, Jelgava

17.00 – 20.00 Teatrāls uzvedums “”Čikāgas piecīši” - Leģendu atgriešanās”. Brīvdabas koncertzāle “Mītava”, Pasta sala, Jelgava

AKTĪVĀS ATPŪTAS PASĀKUMI

12.00 – 20.00 Skrituļošana. Pasta sala, Jelgava

IZSTĀDES

No 15.jūlija Ievas Bondares 13.gleznu izstāde “Ziedu stāsti”. “Bistrobārs & restorāns PARKS”, Kr. Barona iela 3, Jelgava

No 16.jūlija Jauniešu ar īpašām vajadzībām fotogrāfijas un Rīgas 5.speciālās internātpamatskolas bērnu darbi “Es ieraudzīju...”. Jelgavas Poliklīnika, 3.stāvs, Sudrabu Edžus iela 10, Jelgava

No 18.jūlija Lailas Balodes akvareļu izstāde “Dabā”. Jelgavas Sv.T rīsvienības baznīcas tornis, Akadēmijas iela 1, Jelgava

No 22.jūlija Aijas Feldmanes Dimantu gleznas dvēselei. Izstāde apskatāma pirmdienās no plkst. 15.00 līdz 18.00 Valgundes informācijas, kultūras un sporta centrs "Avoti", Saules iela 35, Valgunde, Valgundes pagasts, Jelgavas novads

No 25.jūlija Alda Feldmaņa karikatūru izstāde "Ar smaidu pa dzīvi”. Valgundes informācijas, kultūras un sporta centrs "Avoti", Saules iela 2, Valgunde, Valgundes pagasts, Jelgavas novads

Līdz 31.jūlijam Lasītāju iesūtīto dzīvnieku fotogrāfiju izstāde „Mans mīlulis”. Iespēja balsot par sev tīkamāko attēlu. Izstādi iespējams aplūkot bibliotēkas darba laikā. Pārlielupes bibliotēka, Loka maģistrāle 17, Jelgava

Līdz 31.augustam Foto izstāde “Atskats uz Starptautiskajiem Smilšu skulptūru festivāliem Jelgavā”. Jelgavas Kultūras nams, Kr.Barona iela 6, Jelgava

Līdz 31.augustam Miniatūrtekstīliju darbu izstāde “Domu sprakšķi.” Ģ.Eliasa Jelgavas Vēstures un mākslas muzejs, Akadēmijas iela 10, Jelgava

Foto: publicitātes