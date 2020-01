Nedēļas pasākumi Jelgavas pilsētā, Jelgavas novadā un Ozolnieku novadā (3.- 12.janvāris)

PIEKTDIENA, 3.JANVĀRIS

18.00 Kino “Jaungada taksometrs 2”. Ieejas maksa 3,00 EUR. Ozolnieku Tautas nams, Rīgas iela 23, Ozolnieki, Ozolnieku novads

19.00 Ādolfa Alunāna Jelgavas teātra izrāde “Figaro kāzas”. Biļešu cena 3,00 – 5,00 EUR. Jelgavas Kultūras nams, Kr.Barona iela 6, Jelgava

19.00 – 21.00 Gongu skaņu pelde. Himalajiešu skanošās bļodas, monohords un citi arhaiski instrumenti, skaņu peldi vadīs Ida Iveta Platace. Dalības maksa 10,00 EUR. Iepriekšēja pieteikšanās pa t. 29229004. Jāņa iela 3, Jelgava

AKTĪVĀS ATPŪTAS PASĀKUMI

14.00 – 15.00 Publiskā slidošana Pasta salā. Pasta sala, Jelgava

16.45 – 17.45 Publiskā slidošana “Ozo hallē”. “Ozo halle”, Stadiona iela 5b, Ozolnieki, Ozolnieku novads

18.30 – 19.30 Publiskā slidošana Pasta salā. Pasta sala, Jelgava

19.15 – 20.15 Publiskā slidošana ar hokeja nūjām “Ozo hallē”. “Ozo halle”, Stadiona iela 5b, Ozolnieki, Ozolnieku novads

20.00 – 21.00 Publiskā slidošana ar hokeja nūjām Pasta salā. Pasta sala, Jelgava

SESTDIENA, 4.JANVĀRIS

13.00 Izrāde “Sniegavīra Ziemassvētki”. Gunitas Grīnvaldes luga. Uzstājas Pārlielupes bērnu un jauniešu teātra klubiņš Aigas Volkovas vadībā. Ieeja bez maksas. Miezītes bibliotēka, Dobeles šoseja 100a, Jelgava

14.00 “Sniega karaliene” izrāde bērniem pēc Hansa Kristiana Andersena pasakas motīviem ar oriģinālmūziku. Ieejas maksa 3,00 EUR. Jelgavas Kultūras nams, Kr.Barona iela 6, Jelgava

15.00 Koncerts "Zvaigžņu gaismā". Uzstājas "Tik un Tā" , "Ozols", "Gavile" un "Kandava”. Ieeja par ziedojumiem. Jelgavas Sv. Annas ev. lut. baznīca, Lielā iela 22a, Jelgava

18.00 – 02.00 Zemnieku saeimas Lauksaimnieku Jaungada balle 2020. Pasākuma programmā - Maestro Raimonda Paula un Zigfrīda Muktupāvela Ziemassvētku koncerts. Jelgavas pils, Lielā iela 2, Jelgava

22.00 Grupas “Stray Orchid” koncerts. “Melno Cepurīšu Balerija”, Raiņa iela 26, Jelgava

AKTĪVĀS ATPŪTAS PASĀKUMI

12.30 – 18.00 Publiskā slidošana Pasta salā. Pasta sala, Jelgava

16.45 – 18.15 Publiskā slidošana “Ozo hallē”. “Ozo halle”, Stadiona iela 5b, Ozolnieki, Ozolnieku novads

18.30 – 19.30 Publiskā slidošana ar hokeja nūjām Pasta salā. Pasta sala, Jelgava

18.30 – 20.00 Publiskā slidošana ar hokeja nūjām “Ozo hallē”. “Ozo halle”, Stadiona iela 5b, Ozolnieki, Ozolnieku novads

18.45 – 19.45 Publiskā slidošana sporta kompleksā “Zemgale”. Atpūtas un sporta komplekss “Zemgale”, Rīgas iela 11, Jelgava

20.00 – 21.00 Publiskā slidošana Pasta salā. Pasta sala, Jelgava

SVĒTDIENA, 5.JANVĀRIS

14.00 – 17.00 Vēlās brokastis atpūtas kompleksā “Grantiņi”. Vēlama iepriekšēja rezervācija t. 25713333. Atpūtas komplekss "Grantiņi", Grantiņi 1, Svētes pagasts, Jelgavas novads

AKTĪVĀS ATPŪTAS PASĀKUMI

8.00 – 11.00 Ziemīgs saullēkts Ķemeru tīrelī ar purva kurpēm. Pārgājiens 4 km pa purvu. Dalības maksa pieaugušajiem 20,00 EUR, 7-17 g.v. 10,00 EUR. Pieteikšanās info@purvubrideji.lv . Tikšanās Krāču kalnu autostāvvietā, Ķemeru tīrelis, Valgundes pag., Jelgavas novads

9.30 – 11.00 Nūjojam svētdienā! Rīko “Pepijas Velomānija”. Dalības maksa: 1,00 EUR (ja nepieciešamas nūjas, tad vēl 1,00 EUR). Tikšanās pirms pulksten

9.30 pie “Pepijas Velomānijas”. “Pepijas velomānija”, Rīgas iela 67, Jelgava

12.00 – 15.00 Velopastaiga “Zvaigznes dienu gaidot”. Tikšanās pirms pulksten 12 pie “Pepijas Velomānijas. “Pepijas velomānija”, Rīgas iela 67, Jelgava

12.30 – 18.00 Publiskā slidošana Pasta salā. Pasta sala, Jelgava

16.45 – 18.15 Publiskā slidošana “Ozo hallē”. “Ozo halle”, Stadiona iela 5b, Ozolnieki, Ozolnieku novads

18.30 – 19.30 Publiskā slidošana ar hokeja nūjām Pasta salā. Pasta sala, Jelgava

18.30 – 20.00 Publiskā slidošana ar hokeja nūjām “Ozo hallē”. “Ozo halle”, Stadiona iela 5b, Ozolnieki, Ozolnieku novads

20.00 – 21.00 Publiskā slidošana Pasta salā. Pasta sala, Jelgava

20.30 – 21.30 Publiskā slidošana sporta kompleksā “Zemgale”. Atpūtas un sporta komplekss “Zemgale”, Rīgas iela 11, Jelgava

PIRMDIENA, 6.JANVĀRIS

11.00 Lekcija “Perspektīva mākslā”. Vada māksliniece Anna Kaltigina. Garozas pakalpojumu centrs “Eži”, Garoza, Salgales pag., Ozolnieku novads

AKTĪVĀS ATPŪTAS PASĀKUMI

15.00 – 16.00 Publiskā slidošana “Ozo hallē”. “Ozo halle”, Stadiona iela 5b, Ozolnieki, Ozolnieku novads

15.30 – 19.30 Publiskā slidošana Pasta salā. Pasta sala, Jelgava

20.00 – 21.00 Publiskā slidošana ar hokeja nūjām Pasta salā. Pasta sala, Jelgava

OTRDIENA, 7.JANVĀRIS

17.00 Ata Luguza, Jura Zēberga un Iecavas mūzikas un mākslas skolas audzēkņu darbu izstādes “Portreti” atklāšana. Izstādes atklāšana un tikšanās ar māksliniekiem. Jelgavas pilsētas bibliotēka, Akadēmijas iela 26, Jelgava

18.00 – 20.00 Radošā darbnīca – rokas sprādžu gatavošana. Ānes Jauniešu iniciatīvu centrs, Celtnieku iela 12, Āne, Cenu pag., Ozolnieku novads

18.00 – 20.30 Seminārs vecākiem “Bērnu savstarpējās attiecības sākumskolā”. Lektore Gunita Kleinberga, Marte Meo terapeite, kognitīvi biheiviorālā terapeite. Zemgales reģiona Kompetenču attīstības centrs, Svētes iela 33, Jelgava

AKTĪVĀS ATPŪTAS PASĀKUMI

15.30 – 19.30 Publiskā slidošana Pasta salā. Pasta sala, Jelgava

20.00 – 21.00 Publiskā slidošana ar hokeja nūjām Pasta salā. Pasta sala, Jelgava

TREŠDIENA, 8.JANVĀRIS

19.00 – 19.40 Skaņu meditācija “Sāls istabiņā”. Meditāciju vada Inga Rancāne, skaņu terapeite, gongu meistare. Dalības maksa 10,00 EUR. Iepriekšēja pieteikšanās t. 20239199. “Sāls istabiņa”, Raiņa iela 40 – 1, Jelgava

AKTĪVĀS ATPŪTAS PASĀKUMI

15.30 – 19.30 Publiskā slidošana Pasta salā. Pasta sala, Jelgava

20.00 – 21.00 Publiskā slidošana ar hokeja nūjām Pasta salā. Pasta sala, Jelgava

CETURTDIENA, 9.JANVĀRIS

18.00 Tikšanās ar rakstnieku un romāna “Jelgava 94” autoru Jāni Joņevu cikla “Viņi raksta – vīrietis rakstnieks latviešu literatūrā” ietvaros. Sarunas un filmas “Jelgava 94” seanss. Ieeja bez maksas. Jelgavas pilsētas bibliotēkas Krišjāņa Barona zāle, Akadēmijas iela 26, Jelgava

18.00 – 21.00 Saruna ar astroloģi un aktrisi Akvelīnu Līvmani. Dzīves un laimes prognozes 2020. gadam. Pieteikšanās līdz 07.01. e-pastā tautasnams@ozolnieki.lv, zvanot pa t. 28810322. Ieejas maksa 2,50 EUR. Ozolnieku Tautas nams, Rīgas iela 23, Ozolnieki, Ozolnieku novads

AKTĪVĀS ATPŪTAS PASĀKUMI

15.30 – 19.30 Publiskā slidošana Pasta salā. Pasta sala, Jelgava

19.15 – 20.15 Publiskā slidošana “Ozo hallē”. “Ozo halle”, Stadiona iela 5b, Ozolnieki, Ozolnieku novads

20.00 – 21.00 Publiskā slidošana ar hokeja nūjām Pasta salā. Pasta sala, Jelgava

PIEKTDIENA, 10.JANVĀRIS

18.00 – 20.00 Spēļu vakars. Ānes Jauniešu iniciatīvu centrs, Celtnieku iela 12, Āne, Cenu pag., Ozolnieku novads

22.00 — 1.00 Muzikāls vakars “History Rave. Ivan Bass un Skābais Jānis”. Ieejas maksa no 2,00 EUR. “Melno Cepurīšu Balerija”, Raiņa iela 26, Jelgava

AKTĪVĀS ATPŪTAS PASĀKUMI

18.30 – 19.30 Publiskā slidošana Pasta salā. Pasta sala, Jelgava

20.00 – 21.00 Publiskā slidošana ar hokeja nūjām Pasta salā. Pasta sala, Jelgava

SESTDIENA, 11.JANVĀRIS

14.00 – 18.00 Ziemassvētku kauju atceres pasākumi. Lāpu gājiens, piemiņas brīdis un atmiņu ugunskuri. Ziemassvētku kauju muzejs “Mangaļi”, Valgundes pag., Jelgavas novads

14.00 – 18.00 Šamaņu bungu aplis. Apli vadīs Ida Iveta Platace. Dalība pasākumā par ziedojumu, iepriekšēja pieteikšanās t. 29229004. Jāņa iela 3, Jelgava

16.00 – 18.00 Deju kluba “Oriental Ladies” koncerts “Ziemas pieskāriens”. Eksotiskos ritmos un krāšņos tērpos uzstāsies arī viesi no Rīgas, Olaines, Mārupes un Valmieras. Ieeja bez maksas. Ānes kultūras nams, Celtnieku iela 12B, Āne, Cenu pag., Ozolnieku novads

22.00 – 23.00 Grupas “Jauda” koncerts. ”. Ieejas maksa no 2,00 EUR. “Melno Cepurīšu Balerija”, Raiņa iela 26, Jelgava

AKTĪVĀS ATPŪTAS PASĀKUMI

9.00 – 9.40 Stiepšanās vingrinājumi “Sāls istabiņā”. Dalības maksa 10,00 EUR. Iepriekšēja pieteikšanās t. 27808138 vai t. 26310831. “Sāls istabiņa”, Raiņa iela 40 – 1, Jelgava

11.00 – 15.00 Ziemassvētku kauju rogainings. Komandu orientēšanās sacensības. Iepriekšēja pieteikšanās www.alnis.id.lv. Valgundes IKSC “Avoti”, Saules iela 2, Valgunde, Jelgavas novads

12.30 – 18.00 Publiskā slidošana Pasta salā. Pasta sala, Jelgava

19.30 – 20.30 Publiskā slidošana sporta kompleksā “Zemgale”. Atpūtas un sporta komplekss “Zemgale”, Rīgas iela 11, Jelgava

18.30 – 19.30 Publiskā slidošana ar hokeja nūjām Pasta salā. Pasta sala, Jelgava

20.00 – 21.00 Publiskā slidošana Pasta salā. Pasta sala, Jelgava

SVĒTDIENA, 12.JANVĀRIS

11.00 – 16.00 Vēlās brokastis restorānā “Pilsētas elpa”. Iepriekšēja rezervācija t. 26633703. Restorāns “Pilsētas elpa”, Pasta iela 1, Jelgava

16.00 – 18.00 Deju koncerts “Lielupe – mīlestības rakstos”. Tautas deju ansambļa “Lielupe” mākslinieciskās vadītājas Elitas Simsones 35 darba gadu jubilejai veltīts koncerts. Biļešu cena 3,00 EUR vai 4,00 EUR. Jelgavas Kultūras nams, Kr.Barona iela 6, Jelgava

AKTĪVĀS ATPŪTAS PASĀKUMI

06.00 – 18.00 Sunrise sushi hike. 25km pārgājiens Jelgavas apkārtnē. Rīko “Movement Spontaneous”, papildus informācijai t. 26368790. Dalības maksa 3,00 EUR. Pārgājiena sākums no Jelgavas dzelzceļa stacijas, Stacijas iela 1, Jelgava

12.30 – 18.00 Publiskā slidošana Pasta salā. Pasta sala, Jelgava

13.45 – 16.15 Publiskā slidošana “Ozo hallē”. “Ozo halle”, Stadiona iela 5b, Ozolnieki, Ozolnieku novads

16.30 – 18.00 Publiskā slidošana ar hokeja nūjām “Ozo hallē”. “Ozo halle”, Stadiona iela 5b, Ozolnieki, Ozolnieku novads

18.30 – 19.30 Publiskā slidošana ar hokeja nūjām Pasta salā. Pasta sala, Jelgava

20.00 – 21.00 Publiskā slidošana Pasta salā. Pasta sala, Jelgava

IZSTĀDES

No 23.novembra Keramiķes Eleonoras Pastares darbu izstāde “Variācijas. Porcelāns”. Ģ.Eliasa Jelgavas Vēstures un mākslas muzejs, Akadēmijas iela 10, Jelgava

Līdz 3.janvārim Jura Zēberga (AFIAP) foto izstāde „Attiecības”. Jelgavas Kultūras nams, 1. stāva foajē, Kr.Barona iela 6, Jelgava

Līdz 6.janvārim Jura Zēberga fotogrāfiju izstāde “5+5=daba”. Jelgavas pilsētas bibliotēka, Akadēmijas iela 26, Jelgava

No 6. janvāra līdz 20. janvārim Kūdras skulptūru izstāde. Ozolnieku muzejs, Rīgas iela 29, Ozolnieki, Ozolnieku novads

No 6. janvāra līdz 31. janvārim Ievas Eglītes foto izstāde “Jūra”. Ozolnieku tautas nams, Rīgas iela 23, Ozolnieki, Ozolnieku novads

Līdz 7. janvārim Tautas lietišķās mākslas studijas “Dardedze” lakatu izstāde “Svētki”. Jelgavas Kultūras nams, 1. stāva galerija, Kr.Barona iela 6, Jelgava

No 7. janvāra līdz 3. februārim Ata Luguza, Jura Zēberga un Iecavas mūzikas un mākslas skolas audzēkņu darbu izstāde “Portreti”. Jelgavas pilsētas bibliotēka, Akadēmijas iela 26, Jelgava

Līdz 8.janvārim Ceļojošā izstāde “Vieta, ko maina būves”. LLU Vides un būvzinātņu fakultāte, Akadēmijas iela 19, Jelgava

Līdz 12.janvārim Latvijas Nacionālās bibliotēkas izstāde “Jelgavas Stefenhāgeni 1769–1919”. Ģ.Eliasa Jelgavas Vēstures un mākslas muzejs, Akadēmijas iela 10, Jelgava

Līdz 12.janvārim Pētera Korsaka jubilejas fotoizstāde “Personības manā dzīves ceļā”. Jelgavas Kultūras nams, 2. stāva foajē, Kr.Barona iela 6, Jelgava

Līdz 12.janvārim Krišjāņa Kugras 115 jubilejas izstāde. Ādolfa Alunāna memoriālais muzejs, Filozofu iela 3, Jelgava

Līdz 15.janvārim Pauļa Postaža izstāde “Portreti”. Jelgavas Sv. Trīsvienības baznīcas torņa izstāžu zālē, Akadēmijas iela 1, Jelgava

Līdz 17.janvārim Anitas Rācenes gleznu izstāde “Mīlestības atspulgs”. Jelgavas Sv. Trīsvienības baznīcas torņa kāpņu telpa, Akadēmijas iela 1, Jelgava

Līdz 19.janvārim Ivetas Skrastiņas fotoizstāde "Kurzemes enģeļi". Ģ.Eliasa Jelgavas Vēstures un mākslas muzejs, Akadēmijas iela 10, Jelgava

Līdz 31. janvārim Kristīnes Freimanes personālizstāde "Mūžīgās taigas skartie audekli". Jelgavas Sabiedrības integrācijas pārvaldes zāle (3.stāvs), Skolotāju iela 8, Jelgava

Līdz 31. janvārim Intas Vānes gleznu un Vijas Jailojanes rotu izstāde “Pieskāriens dvēselei”. Miezītes bibliotēka, Dobeles šoseja 100a, Jelgava

Foto: no arhīva