Nedēļas pasākumi Jelgavas pilsētā, Jelgavas novadā un Ozolnieku novadā (3.- 8. septembris)

Jelgavas reģionālais tūrisma centrs sagatavojis nākamās nedēļas pasākumu sarakstu Jelgavā, Jelgavas un Ozolnieku novadā.

OTRDIENA, 3. SEPTEMBRIS

9.30 Leļļu teātra "Tims" koncertprogramma "Mežā" Vircavas tautas namā. Ieejas maksa 1 eiro. Jelgavas iela 1, Vircava, Jelgavas novads

10.00 – 20.00 Apskatei atvērts Smilšu skulptūru parks Pasta salā. 13. Starptautiskā Smilšu skulptūru festivāla 2019 darbi par tēmu Antīkā pasaule. Pasta sala, Jelgava

16.00 Ekspozīcijas „Krītošais akmens” (The Rock Project) oficiālā atklāšana. Ar stāstu par projekta ideju un tā tapšanu dalīsies projekta dalībnieks Dzintars Geide. Ekspozīcija piedāvā franču mākslinieka Lorāna Grizela lielformāta plakātu izstādi par to, kā caur vēstures notikumiem ar apbrīnojamu precizitāti piepildās 2600 gadus vecs Bībeles pravietojums. Ieeja bez maksas. Jelgavas pilsētas bibliotēka, K.Barona zāle, 3.stāvs, Akadēmijas iela 26, Jelgava

20.00 – 21.45 Cietie Rieksti mūzikas spēle #2 @Jelgava. Restorāns "Pilsētas Elpa", Pasta sala 1, Jelgava

AKTĪVĀS ATPŪTAS PASĀKUMI

19.30 Zumbas nodarbība Ozolniekos. Zumba Fitness treniņi Ozolnieku novada iedzīvotājiem katru pirmdienu Ozolniekos un katru otrdienu Emburgā. Treniņi notiks līdz pat oktobra beigām. Ieeja bez maksas. Ozolnieku Sporta skolas stadions, Ozolnieki, Ozolnieku novads

TREŠDIENA, 4. SEPTEMBRIS

10.00 – 20.00 Apskatei atvērts Smilšu skulptūru parks Pasta salā. 13. Starptautiskā Smilšu skulptūru festivāla 2019 darbi par tēmu Antīkā pasaule. Pasta sala, Jelgava

19.00 Ā. Alunāna Jelgavas teātra PIRMIZRĀDE "Mīlestība un baloži". Sadzīviskas dzīves ainas un attiecību līkloči ļaus saskatīt smieklīgo, traģisko un patieso kādas ģimenes dzīvē.Jelgavas Kultūras nams, Kr.Barona iela 6, Jelgava

19.00 – 19.40 Meditatīva elpošana Sāls istabiņā. Pieteikšanās pa tel. 29926033, 26310831. Dalības maksa 10,00 EUR. Raiņa iela 40-1, Jelgava

CETURTDIENA, 5. SEPTEMBRIS

10.00 – 20.00 Apskatei atvērts Smilšu skulptūru parks Pasta salā. 13. Starptautiskā Smilšu skulptūru festivāla 2019 darbi par tēmu Antīkā pasaule. Pasta sala, Jelgava

19.00 Ā. Alunāna Jelgavas teātra izrāde "Mīlestība un baloži". Sadzīviskas dzīves ainas un attiecību līkloči ļaus saskatīt smieklīgo, traģisko un patieso kādas ģimenes dzīvē.Jelgavas Kultūras nams, Kr.Barona iela 6, Jelgava

PIEKTDIENA, 6. SEPTEMBRIS

8.00 – 19.00 Tehnikas un inovāciju festivāls "Mehatrons" sporta kompleksā "Rullītis". No 6. līdz 8. septembrim, sporta un atpūtas kompleksā "Rullītis" ātruma un asu izjūtu cienītāji varēs vērot tehnisko sporta veidu sacensības - "Isover" PRO-KART čempionāta 6. posmu, "Astarte Nafta" Baltijas triāla čempionātu, "Auto Kada" ātruma apli, "Latvenergo" veiklības braucienu, "Stokker Agritech" mini dragreisu, "Valtek" skaņas turnīru un "Hansa-Flex" driftu. Sporta komplekss "Rullītis", Aku ceļš 1, Jelgava

10.00 – 20.00 Apskatei atvērts Smilšu skulptūru parks Pasta salā. 13. Starptautiskā Smilšu skulptūru festivāla 2019 darbi par tēmu Antīkā pasaule. Pasta sala, Jelgava

13.00 – 20.00 Zemgales stāstnieku festivāls. Stāsti par TO, kas vilina visus, bet mulsina, ja par to runā skaļi. 13.00 – Bibliotēkas stāsts, 14.00 – festivāla atklāšana, 14.20 – Radošā rakstīšana ar Lindu Ulāni, 16.00 – ekskursija „Mīlas pāri Mītavā”, 19.00 – stāstu vakars „Caur dārzu izgāji un rozes aizdegās” Elejas Tējas namiņā kopā ar Lielplatones pagasta vīru vokālo ansambli „Tikai Tev”. Ieeja bez maksas. Jelgavas pilsētas bibliotēka, Akadēmijas iela 26, Jelgava; Elejas Tējas namiņš Jelgavas novadā, Elejas pagastā, Jelgavas novads

18.00 13. "Zemgales Vācelītes" atvēršanas svētki. Ieeja bez maksas. Jelgavas Kultūras nams, Kr.Barona iela 6, Jelgava

18.00 – 21.00 Skolēnu starta ballīte klubā "Tonuss". Sākam sezonu jautri! Dejas, forša deju mūzika, burbuļu, gaismu specefekti un šovi. DJ Artsound & Backstage studijas priekšnesumi! Ieeja skolēniem vecumā no 9-17.g.v. Ieejas maksa 2,00 EUR. Klubs “Tonuss”, Uzvaras iela 12, Jelgava

22.00 – 01.00 Vennaskond Est, Plenērs Lv, Abraham Kenny Aus, Est Lv. Klubs "Melno Cepurīšu Balerija", Raiņa iela 26, Jelgava

AKTĪVĀS ATPŪTAS PASĀKUMI

14.00 Sēņošana Garozā. Pulcēšanās pie Garozas veselības takas. Turpinājumā sēņu izzināšana un zīmēšana, kā arī zupa. Garozas veselības taka, Garoza, Ozolnieku novads

SESTDIENA, 7. SEPTEMBRIS

8.00 – 19.00 Tehnikas un inovāciju festivāls "Mehatrons" sporta kompleksā "Rullītis". No 6. līdz 8. septembrim, sporta un atpūtas kompleksā "Rullītis" ātruma un asu izjūtu cienītāji varēs vērot tehnisko sporta veidu sacensības - "Isover" PRO-KART čempionāta 6. posmu, "Astarte Nafta" Baltijas triāla čempionātu, "Auto Kada" ātruma apli, "Latvenergo" veiklības braucienu, "Stokker Agritech" mini dragreisu, "Valtek" skaņas turnīru un "Hansa-Flex" driftu. Sporta komplekss “Rullītis”, Aku ceļš 1, Jelgava

10.00 – 20.00 Apskatei atvērts Smilšu skulptūru parks Pasta salā. 13. Starptautiskā Smilšu skulptūru festivāla 2019 darbi par tēmu Antīkā pasaule. Pasta sala, Jelgava

10.00 – 16.00 Tehnikas un inovāciju festivāls "Mehatrons". Festivāls sasaistīs tehniskās zinātnes, izglītību un mūsdienu tehnoloģijas, lai jauniešu uzmanību vērstu uz inženierzinātņu nozīmi un to, cik svarīga ir sadarbība starp izglītības iestādēm un nozares uzņēmējiem. Pasta sala, Jelgava

13.00 Kazahstānas Republikas Konstitūcijas dienai veltīts pasākums "Saulainā Kazahstāna!". Iepazīstināšana ar kazahu kultūru un tradīcijām. Pasākuma ilgums 1.5 h. Ģ.Eliasa Jelgavas Vēstures un mākslas muzejs, Akadēmijas iela 10, Jelgava

18.00 Dramaturgu teātra izrāde: H.Paukšs "Vai mana cūka pie jums nav bijusi?", režisors A.Zeibots. Ieeja izrādē bez maksas. Sliktu laikapstākļu gadījumā izrāde notiks Elejas Saieta namā. Elejas muižas parka estrāde, Eleja, Jelgavas novads

AKTĪVĀS ATPŪTAS PASĀKUMI

10.00 Veloekskursija "Metāla spēkrati Jelgavā". Metāla svētku ietvaros veloekskursijā kopā ar gidi Zani Gravu uzzināsiet par spēkratiem, ko agrāk ražoja Jelgavā, apmeklēsiet vēsturisko lokomotīvju DEPO un Dzelzceļa muzeju. Sākums pie Jelgavas Sv. Trīsvienības baznīcas torņa. Iepriekš jāpiesakās: 63005447, 29733112, tic@tornis.jelgava.lv . No Jelgavas Sv. Trīsvienības baznīcas torņa, Akadēmijas iela 1, Jelgava

10.00 – 15.00 Latvijas Velovasara 2019 noslēguma pasākums. Rīgas iela 67, Jelgava



SVĒTDIENA, 8. SEPTEMBRIS

9.00 – 20.00 Tehnikas un inovāciju festivāls “Mehatrons” sporta kompleksā “Rullītis”. No 6. līdz 8. septembrim, sporta un atpūtas kompleksā "Rullītis" ātruma un asu izjūtu cienītāji varēs vērot tehnisko sporta veidu sacensības - "Isover" PRO-KART čempionāta 6. posmu, "Astarte Nafta" Baltijas triāla čempionātu, "Auto Kada" ātruma apli, "Latvenergo" veiklības braucienu, "Stokker Agritech" mini dragreisu, "Valtek" skaņas turnīru un "Hansa-Flex" driftu. Sporta komplekss “Rullītis”, Aku ceļš 1, Jelgava

10.00 – 20.00 Apskatei atvērts Smilšu skulptūru parks Pasta salā. 13. Starptautiskā Smilšu skulptūru festivāla 2019 darbi par tēmu Antīkā pasaule. Pasta sala, Jelgava

19.00 Vircavas tautas nama amatierteātra "Bīne" izrāde - R. Žeina "Ielej kaķītim pienu", režisore. S. Sustrupe. Ieeja bez maksas. Bērvircavas tautas nams, Upes iela 1, Bērvircava, Jelgavas novads

AKTĪVĀS ATPŪTAS PASĀKUMI

8.55 Pārgājiens cikla "Tavas saknes tavā zemē" ietvaros "Meklējot Bērzes upes krastu dārgumus". Gides Inas Jurģes vadībā pārgājiens pa Bērzes pagastu. Viesošanās Bērzes luterāņu baznīcā, Bērzes ūdensdzirnavās, saimniecībā "Saliņas" un "Lejnieku" dārzā. Sākums Jelgavas autoostā. Pieteikšanās: 63005447, 29916889, tic@tornis.jelgava.lv. Dalības maksa: 9,50 EUR + autobusa biļete 2,75 EUR. No Jelgavas autoostas, Pasta iela 26, Jelgava

IZSTĀDES

No 4.septembra līdz 31.oktobrim Viktorijas Daņiļauskaites grafikas izstāde "Bez pagātnes nav nākotnes". Jelgavas Sv. Trīsvienības baznīcas torņa izstāžu zālē, Akadēmijas iela 1, Jelgava

Līdz 2.oktobrim Alises Marijas Aizpures gleznu izstāde "Krāsas". Jelgavas Sv. Trīsvienības baznīcas torņa kāpņu telpā, Akadēmijas iela 1, Jelgava

Līdz 6.oktobrim Edvīna Kalnenieka darbu izstāde. Ģ.Eliasa Jelgavas Vēstures un mākslas muzejs, Akadēmijas iela 10, Jelgava

Līdz 29.oktobrim Izstāde "Pliknis medaļu mākslā". Ģ.Eliasa Jelgavas Vēstures un mākslas muzejs, Akadēmijas iela 10, Jelgava

