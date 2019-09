Nedēļas pasākumi Jelgavas pilsētā, Jelgavas novadā un Ozolnieku novadā (30.septembris – 6.oktobris)

Jelgavas reģionālais tūrisma centrs sagatavojis nākamās nedēļas pasākumu sarakstu Jelgavā, Jelgavas un Ozolnieku novadā.

PIRMDIENA, 30. SEPTEMBRIS

AKTĪVĀS ATPŪTAS PASĀKUMI

18.30 Jogas nodarbība Ozolniekos. Treniņus vadīs Iveta Jonkus - B kategotijas veselības sporta trenere. Iveta savās nodarbībās, aicina būt APZINĀTAM – dzirdēt, klausīties, just un klausīt savu ķermeni, atcerēties, ka cilvēks kustās prieka un veselības dēļ! Nodarbības paredzētas bez maksas. Ozolnieku sporta skola, Ozolnieki

20.00 Bezmaksas Zumbas nodarbība Ozolniekos. Zumba Fitnes treniņi Ozolnieku novada iedzīvotājiem katru pirmdienu Ozolniekos un katru otrdienu Emburgā. Treniņi notiks līdz pat oktobra beigām. Ozolnieku sporta skola, Ozolnieki

OTRDIENA, 1. OKTOBRIS

13.50 Azemitologs 2019. Latvijas Lauksaimniecības universitātes pirmkursnieku tikšanās ar Alma Mater Zinību vīru- Azemitologu, nododot svinīgo solījumu. Svētku tēma – “Nekas par piemēru labāk nepārliecina”. Jelgavas pils pagalms, Lielā iela 2, Jelgava

14.00 – 16.00 Jelgavas pilsētas 49.skolēnu spartakiāde. Zemgales Olimpiskais centrs, Kronvalda iela 24, Jelgava

14.00 Starptautiskajai Senioru dienai veltīts pasākums. Tikšanās ar veselīga dzīvesveida praktizētāju un iedvesmotāju Inesi Ziņģīti. Muzicēs Andris Daņiļenko. Ieeja bez maksas. Salgales pagasta pārvaldes 1. stāva zāle, Embruga, Ozolnieku novads

17.00 Starptautiskajai senioru dienai veltīts koncerts “Jaunības melodija”. Piedalās Jelgavas senioru kolektīvi. Režisore A. Leite- Straume. Jelgavas Kultūras nams, Kr.Barona iela 6, Jelgava

AKTĪVĀS ATPŪTAS PASĀKUMI

14.15 – 15.15 Publiskā slidošana “Ozohallē”. “Ozohalle”, Stadiona iela 5b, Ozolnieki, Ozolnieku novads

19.30 Bezmaksas Zumbas nodarbība Ozolniekos. Zumba Fitnes treniņi Ozolnieku novada iedzīvotājiem katru pirmdienu Ozolniekos un katru otrdienu Emburgā. Treniņi notiks līdz pat oktobra beigām. Salgales pamatskolas sporta laukumā/zālē, Emburga, Ozolnieku novads

TREŠDIENA, 2. OKTOBRIS

10.00 – 14.00 Zemgales reģiona seminārs "Bibliotēkas un sabiedrības ilgtspējīga attīstība: mēs būvējam šo pasauli paši". Seminārs par ANO Ilgtspējīgas attīstības mērķiem un to, kāda ir bibliotēku loma šo mērķu īstenošanā. Jelgavas pilsētas bibliotēka, Akadēmijas iela 26, Jelgava

AKTĪVĀS ATPŪTAS PASĀKUMI

19.00 Jogas nodarbība Ozolniekos. Treniņus vadīs Iveta Jonkus - B kategorijas veselības sporta trenere. Iveta savās nodarbībās, aicina būt APZINĀTAM – dzirdēt, klausīties, just un klausīt savu ķermeni, atcerēties, ka cilvēks kustās prieka un veselības dēļ! Nodarbības paredzētas bez maksas. Ozolnieku sporta skola, Ozolnieki

CETURTDIENA, 3. OKTOBRIS

15.00 Informatīvs seminārs "Ziemeļvalstu un Baltijas valstu mobilitātes programmas finansiālam atbalstam". Informācija un pieteikšanās, zvanot pa tālruni – 63012155, 63082169 vai rakstot e-pastu liga.mikelsone@zrkac.jelgava.lv . Zemgales reģiona Kompetenču attīstības centrs, Svētes iela 33, Jelgava

16.00 Darbnīca "Aci pret aci ar klimatu" kopā ar mākslinieci Diānu Dimzu Dimmi. Jelgavas Mākslas skola, Mazais ceļš 2, Jelgava

18.00 Kopenhāgenas Koncertkora koncerts. Programmā dāņu, norvēģu, zviedru, islandiešu un pasaules kora mūzika. Jelgavas Sv. Annas Evanģēliski Luteriskā baznīca, Lielā iela 22a

21.00 Kārļa Kazāka akustiskais koncerts Melno Cepurīšu Balerijā. “Melno Cepurīšu Balerija", Raiņa iela 26, Jelgava

PIEKTDIENA, 4. OKTOBRIS

12.00 Ānes kultūras nama jauniešu amatierteātra izrāde “Vai tiešām mīlestība!?”. Ieeja bez maksas. Ānes Kultūras nams, Celtnieku iela 12b, Āne, Ozolnieku novads

18.00 Vilces Tautas namā ceļojošās izstādes "Izgaismot Latviju" atklāšana. Ar īpašu filmas seansu un tās veidotāju dalību tiks atklāta ceļojošā izstāde “Izgaismot Latviju”, kurā apskatāmas fotogrāfijas no fonda “1836” organizētajiem un Imanta Ziedoņa muzeja atbalstītajiem ekspedīciju gājieniem apkārt Latvijai vairāk nekā trīs gadu garumā. Vilces Tautas nams, Tautas nama iela 4, Vilce, Jelgavas novads

22.00 “Male Empire Night out Show 2019” klubā Tonuss. Klubs “Tonuss”, Uzvaras iela 12, Jelgava

22.00 Dueta “Ideomotor” (indie-electro/Somija) koncerts “Melno Cepurīšu Balerijā”. "Melno Cepurīšu Balerija", Raiņa iela 26, Jelgava

AKTĪVĀS ATPŪTAS PASĀKUMI

14.15 – 15.15 Publiskā slidošana “Ozohallē”. “Ozohalle”, Stadiona iela 5b, Ozolnieki, Ozolnieku novads

SESTDIENA, 5. OKTOBRIS

18.00 Komēdija "Septiņas vecmeitas". Režisore Lūcija Ņefedova. Valgundes IKSC “Avoti”, Saules iela 2, Valgunde, Jelgavas novads

18.00 Kultūras sezonas atklāšana! Ozolnieku Tautas namam 80! Ozolnieku novada amatiermākslas kolektīvu koncertuzvedums “Šī vecā sirmā māja ar kāpnēm platajām”. Režisore Dace Vilne. Ieeja bez maksas. Ozolnieku Tautas nams, Rīgas iela 23, Ozolnieki

19.00 Vieglās mūzikas koncerts “STARP VASARU UN ZIEMU”. Divās daļās. Piedalās: Rikardions, A.Dribas, A.Bumbieris un pavadošā grupa A.Livčas vadībā. Jelgavas Kultūras nams, Kr.Barona iela 6, Jelgava

AKTĪVĀS ATPŪTAS PASĀKUMI

17.30 – 18.30 Publiskā slidošana “Ozohallē”. “Ozohalle”, Stadiona iela 5b, Ozolnieki, Ozolnieku novads

SVĒTDIENA, 6. OKTOBRIS

16.00 Ā. Alunāna Jelgavas teātra izrāde "Mīlestība un baloži". Sadzīviskas dzīves ainas un attiecību līkloči ļaus saskatīt smieklīgo, traģisko un patieso kādas ģimenes dzīvē. Jelgavas Kultūras nams, Kr.Barona iela 6, Jelgava

19.00 Vircavas amatierteātra izrāde "Ielej kaķītim pienu". Režisore S.Sustrupe. Ieejas maksa izrādē 1 EUR. Vilces Tautas nams, Tautas nama iela 4, Jelgavas novads

AKTĪVĀS ATPŪTAS PASĀKUMI

18.30 – 19.30 Publiskā slidošana “Ozohallē”. “Ozohalle”, Stadiona iela 5b, Ozolnieki, Ozolnieku novads

19.45 – 20.45 Publiskā slidošana ar nūjām “Ozohallē”. “Ozohalle”, Stadiona iela 5b, Ozolnieki, Ozolnieku novads

IZSTĀDES

Līdz 28. septembrim Sarmītes Helvigas un Aijas Feldmanes kopējā izstāde „Pērļu mirdzums gleznās”. Jelgavas Kultūras nama 1. stāva foajē, Kr.Barona iela 6, Jelgava

Līdz 30. septembrim Alises Marijas Aizpures gleznu izstāde “Krāsas”. Jelgavas Sv. Trīsvienības baznīcas torņa kāpņu telpā, Akadēmijas iela 1, Jelgava

Līdz 6.oktobrim Edvīna Kalnenieka darbu izstāde. Ģ.Eliasa Jelgavas Vēstures un mākslas muzejs, Akadēmijas iela 10, Jelgava

Līdz 15. oktobrim Inese Kalv. Personālizstāde "Tur savienojas krāsu, smaržu, skaņu raksts. Viens otrā pārsteidzošu atbilstību gūstot". Jelgavas Kultūras nama 2. stāva foajē, Kr.Barona iela 6, Jelgava

Līdz 18.oktobrim Sandras Eglītes izstāde "Svalbard. Pusnakts saules zeme". LLU Fundamentālās bibliotēkas lasītavā, 254.telpā, Lielā iela 2, Jelgava

Līdz 29.oktobrim Izstāde "Pliknis medaļu mākslā". Ģ.Eliasa Jelgavas Vēstures un mākslas muzejs, Akadēmijas iela 10, Jelgava

Līdz 30. oktobrim Foto izstāde filmas “Jelgava 94” aizkadri. Jelgavas Kultūras nama 1. stāva galerija, Kr.Barona iela 6, Jelgava

Līdz 31. oktobrim Viktorijas Daņiļauskaites grafikas izstāde “Bez pagātnes nav nākotnes”. Jelgavas Sv. Trīsvienības baznīcas torņa izstāžu zālē, Akadēmijas iela 1, Jelgava

No 1. līdz 31.oktobrim Ziemeļvalstu dienas Jelgavā, Dānijas vēstniecības izstāde "Labā pilsēta". Jelgavas Sv. Trīsvienības baznīcas torņa 7.stāva konferenču zāle un kāpņu telpa, Akadēmijas iela 1, Jelgava

No 1. līdz 31.oktobrim Izstādes “Muminu ģimene no Somijas” un “Somijas animācijai – 100”. Jelgavas pilsētas bibliotēka, Akadēmijas iela 26, Jelgava

No 1. līdz 31.oktobrim Seno mācību grāmatu izstāde „Uzdošanas galvā ko rēķināt”. Jelgavas pilsētas bibliotēka, Akadēmijas iela 26, Jelgava

No 1. līdz 31.oktobrim Ziemeļvalstu kultūras dienām veltīta izstāde. Ģ.Eliasa Jelgavas Vēstures un mākslas muzejs, Akadēmijas iela 10, Jelgava

No 1. līdz 31.oktobrim Izstāde “Kopenhāgenas risinājumi” (pilsētas infrastruktūras problēmu risinājumi). Zemgales reģiona Kompetenču attīstības centrs, Svētes iela 33, Jelgava

No 1. līdz 31.oktobrim Izstāde "Mūsdienu plakāti no Somijas - nākotnes vērtības". Zemgales reģiona Kompetenču attīstības centrs, Svētes iela 33, Jelgava

No 1. līdz 31.oktobrim Izstāde “Laika griežos - Ozolnieku Tautas namam 80”. Ozolnieku Tautas nams, Rīgas iela 23, Ozolnieki

No 2. līdz 31.oktobrim Floristikas izstāde “Rudens krāsu virpulis”. Garozas pakalpojumu centrs “Eži”, Garoza, Ozolnieku novads



