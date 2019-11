Nedēļas pasākumi Jelgavas pilsētā, Jelgavas novadā un Ozolnieku novadā (5.novembris - 10.novembris)

Jelgavas reģionālais tūrisma centrs sagatavojis nākamās nedēļas pasākumu sarakstu Jelgavā, Jelgavas un Ozolnieku novadā.

OTRDIENA, 5.NOVEMBRIS

10.00 – 14.00 Seminārs/diskusija “Kafija ar sabiedrību”. Seminārs/diskusija par personu ar intelektuālās attīstības traucējumiem iekļaušanu sabiedrībā un viņu tiesību ievērošanu. Darba valoda – angļu. Savu dalību līdz 31.10., aizpildot pieteikuma formu šeit: https://forms.gle/h5YqQQEzg3fjSiBp7 Jelgavas novada pašvaldība, Lielā zāle, 1.stāvs, Pasta iela 37, Jelgava

10.00 Apmācības Zemgales piļu un muižu parku attīstībai. Rīko Zemgales Plānošanas reģions. Dalība ir bez maksas un jebkuram interesentam. Reģistrēšanās: https://forms.gle/1Em2vBzYPkgnWt3B9 Bistro un konditoreja “Silva” konferenču zāle, Driksas iela 9, Jelgava

19.00 Mākslinieces Daigas Vinteres izstādes “Debesis krāsojas 103 toņos” atklāšana. Mežģīņu šalles un linu tērpu izšuvumi. Tikšanās ar mākslinieci. Sesavas Tautas nams, Skolas iela 1, Sesava, Sesavas pag., Jelgavas novads

TREŠDIENA, 6.NOVEMBRIS

19.00 Meditatīva elpošana Sāls istabiņā. Nodarbības ilgums ir 40 minūtes. Maksa par nodarbību 10,00 EUR. Nepieciešama iepriekšēja pieteikšanās pa telefonu 26310831. “Sāls istabiņa”, Raiņa iela 40-1, Jelgava

19.00 – 22.00 Jubilejas koncerts “Credo 45/zelta sastāvs”. Jelgavas Kultūras nams, Kr.Barona iela 6, Jelgava

19.30 Jaunsvirlaukas amatierteātra “Pieci+” viesizrāde – M.Zīle “Sapņu grāmata”, rež.I.Segliņa. Ieejas maksa 1,00 EUR. Jelgavas iela 1, Vircava, Vircavas pag., Jelgavas novads

21.00 – 03.00 Balle “Meža vakars”. Biļešu cenas iepriekšpārdošanā 4,00 EUR, bet balles dienā 5,00 EUR. Biļešu iepriekšpārdošana 4., 5. novembrī studentu biedrības "Šalkone" telpā 1. dienesta viesnīcas 4.stāva no plkst. 18.00 - 20.00. Galdiņu rezervācija zvanot pa tālruni – 26786511. LLU Meža fakultāte, Akadēmijas iela 11, Jelgava

CETURTDIENA, 7.NOVEMBRIS

14.00 un 17.30 Drāma “Oļegs”, rež. Juris Kursietis. Jelgavas Kultūras nams, Kr.Barona iela 6, Jelgava

18.00 Dokumentālā filma ”Meklējot Mr.Kauliņu”, rež. K.Roga. Ieejas maksa 3,00 EUR. IKSC “Avoti”, Saules iela 2, Valgunde, Valgundes pag., Jelgavas novads

19.00 – 21.00 Ozolnieku novada amatierteātru iestudējumā “8 sievietes” (Robērs Tomā), rež. Dace Vilne. Vietu skaits ierobežots - interesentus aicinām pieteikties pa tālruni 63021180. Ieeja bezmaksas. Ādolfa Alunāna memoriālais muzejs, Filozofu iela 3, Jelgava

21.00 Grupas “Pacific K” koncerts. Melno cepurīšu Balerija, Raiņa iela 26, Jelgava

PIEKTDIENA, 8.NOVEMBRIS

11.00 – 15.00 Patriotu diena – ģimeņu aktivitātes. Radošās darbnīcas –“Latvju zīmju veidošana” u.c radošās aktivitātes, viktorīna par Latviju, “Veiklākais vēsturnieks” – sacensība. Bērnu bibliotēka “Zinītis”, Lielā iela 15, Jelgava

15.00 JRTC veidotā izstādes “Brīvības cīņu piemiņas vietas Jelgavā un apkārtnē” atklāšana. Jelgavas Sv. Trīsvienības baznīcas torņa 7.stāva konferenču zāle, Akadēmijas iela 1, Jelgava

19.00 Mākslas filma “Dvēseļu putenis” Latvijas pirmizrāde. Jelgavas Kultūras nams, Kr.Barona iela 6, Jelgava

19.00 Cirka šovs uz ledus BLACK & WHITE. Biļetes “Biļešu paradīze” kasēs. Zemgales Olimpiskais centrs, A.Kronvalda iela 24, Jelgava

21.00 – 23.00 Grupas “Tape Electro” koncerts. Melno cepurīšu Balerija, Raiņa iela 26, Jelgava

23.00 The Citizens LV koncerts. Klubs “Tonuss”, Uzvaras iela 12, Jelgava

AKTĪVĀS ATPŪTAS PASĀKUMI

19.15 – 20.15 Publiskā slidošana ar nūjām “Ozohallē”. “Ozohalle”, Stadiona iela 5b, Ozolnieki, Ozolnieku novads

20.30 – 22.00 Publiskā slidošana ar instruktora atbalstu Ozolnieku novada iedzīvotājiem. Ieeja bezmaksas. OZO Ledus halle, Stadiona iela 5b, Ozolnieki, Ozolnieku novads

SESTDIENA, 9.NOVEMBRIS

9.00 Rīta rosme Sāls istabiņā. Nodarbības ilgums ir 40 minūtes. Maksa par nodarbību 10,00 EUR. nepieciešama iepriekšēja pieteikšanās pa telefonu 26310831. “Sāls istabiņa”, Raiņa iela 40-1, Jelgava

11.00 – 15.00 Patriotu diena – ģimeņu aktivitātes. Radošās darbnīcas –“Latvju zīmju veidošana” u.c radošās aktivitātes, viktorīna par Latviju, “Veiklākais vēsturnieks” – sacensība. Pārlielupes bibliotēka, Loka maģistrāle 17, Jelgava un Miezītes bibliotēka, Dobeles šoseja 100a, Jelgava

17.00 Ingūnas Pētersone (Lipskas) jubilejas autorkoncerts “Lieli svētki mazām dziesmiņām”. Ieeja bezmaksas. Ozolnieku Tautas nams, Rīgas iela 23, Ozolnieki, Ozolnieku novads

18.00 Martiņdienas danči. Par mūziku dančiem gādās folkloras kopa “Dimzēns” un citas draugu folkloras grupas. Ieeja bezmaksas. Jēkabnieku kultūras nams, Straumes iela 5, Jēkabnieki, Svētes pag., Jelgavas novads

18.00 Spēlfilma “Jelgava 94”. Ieeja 3,00 EUR. Lielvircavas kultūras nams, Ausekļa iela 24, Lielvircava, Platones pag., Jelgavas novads

18.00 – 20.30 Koncertstāsts “Sirdspuksti”. Koncertuzvedumā piedalīsies četri solisti – Mārtiņš Ruskis, Ieva Kerēvica, Atis Ieviņš un Ginta Krievkalna. Jelgavas Kultūras nams, Kr.Barona iela 6, Jelgava

22.00 Rusted Wheel un Harta videoklipa prezentācijas koncerts. Melno cepurīšu Balerija, Raiņa iela 26, Jelgava

AKTĪVĀS ATPŪTAS PASĀKUMI

10.45 – 12.15 Publiskā slidošana ar nūjām “Ozohallē”. “Ozohalle”, Stadiona iela 5b, Ozolnieki, Ozolnieku novads

12.30 – 14.00 Publiskā slidošana “Ozohallē”. “Ozohalle”, Stadiona iela 5b, Ozolnieki, Ozolnieku novads

20.00 – 21.00 Publiskā slidošana Jelgavas Ledus hallē. Jelgavas Ledus halle, Skautu iela 2, Jelgava

SVĒTDIENA, 10.NOVEMBRIS

11.00 – 14.00 Mārtiņdienas brančs. Tālrunis rezervācijai 27833219. Restorāns “Parks”, Kr.Barona iela 3, Jelgava

11.00 – 15.00 Patriotu diena – ģimeņu aktivitātes. Radošās darbnīcas – “Latvju zīmju veidošana” u.c radošās aktivitātes, viktorīna par Latviju, “Veiklākais vēsturnieks” – sacensība. Jelgavas pilsētas bibliotēka, Akadēmijas iela 26, Jelgava

12.00 Mārtiņdienas svinēšana. Plkst. 14.00 Lielplatones amatierteātra pirmizrāde A.Niedzviedzis “Jūras gaiss”, rež.I.Beide – Rīna. Lielplatones Tautas nams, Mazplatones iela 2, Sidrabe, Lielplatones pag., Jelgavas novads

13.00 Sadziedāšanās ar Zemessardzes 52. kaujas atbalsta bataljona vokālo ansambli “Junda”. Ieeja bez maksas. Jelgavas pilsētas bibliotēka, Akadēmijas iela 26, Jelgava

13.00 Askolda Saulīša skaņu filmas “Bermontiāda” demonstrēšana. Ieeja bezmaksas. Jelgavas Sv. Trīsvienības baznīcas torņa 7.stāva konferenču zāle, Akadēmijas iela 1, Jelgava

17.00 – 18.30 Grupas “Astro’n’out” multitūre. Jelgavas Kultūras nams, Kr.Barona iela 6, Jelgava

17.00 Lekcija “Diena pirms izšķirošās kaujas”. Lekciju vadīs vēsturnieks Māris Ribickis. Pasākuma laikā varēs apskatīt kara lietu izstādi un būs iespēja izgatavot vēsturiskus suvenīrus. Ieeja bez maksas. Glūdas pagasta Kultūras nams “Nākotne”, Skolas iela 3, Nākotne, Glūdas pag., Jelgavas novads

AKTĪVĀS ATPŪTAS PASĀKUMI

19.45 – 20.45 Publiskā slidošana Jelgavas Ledus hallē. Jelgavas Ledus halle, Skautu iela 2, Jelgava

19.45 – 20.45 Publiskā slidošana “Ozohallē”. “Ozohalle”, Stadiona iela 5b, Ozolnieki, Ozolnieku novads

IZSTĀDES

No 1.novembra līdz 29.novembrim Jura Zēberga fotogrāfiju izstāde no cikla “Ziedi, daba, simfonija.”. Jelgavas pilsētas bibliotēka, Akadēmijas iela 26, Jelgava

No 1.novembra līdz 30.decembrim Sarmītes Helvigas un Aijas Feldmanes gleznu izstāde “Pērļu mirdzums gleznās”. Pārlielupes bibliotēka, Loka maģistrāle 17, Jelgava

No 1.novembra līdz 15.janvārim Pauļa Postaža izstāde “Portreti”. Jelgavas Sv. Trīsvienības baznīcas torņa izstāžu zālē, Akadēmijas iela 1, Jelgava

No 5.novembra līdz 2.decembrim Izstāde - Aijas Princes eļļas gleznas “Skatīties un saredzēt”. Jelgavas Kultūras nams, 1. stāva galerija, Kr.Barona iela 6, Jeglava

No 5.novembra līdz 25.novembrim Daigas Vinteres izstāde "Debesis krāsojas 103 toņos". Sesavas Tautas nams, Skolas iela 1, Sesava, Sesavas pag., Jelgavas novads

No 8.novembra līdz 23.novembrim JRTC veidotā izstāde “Brīvības cīņu piemiņas vietas Jelgavā un apkārtnē”. Jelgavas Sv. Trīsvienības baznīcas torņa 7.stāva konferenču zāle, Akadēmijas iela 1, Jelgava

Līdz 4.novembrim Ā.Alunāna Jelgavas teātra jubilejas fotoizstāde. Jelgavas Kultūras nams, 1. stāva foajē, Kr.Barona iela 6, Jeglava

Līdz 6.novembrim Foto konkursa “Jelgava 2019” dalībnieku labāko darbu izstāde. Jelgavas Kultūras nams, 1. stāva foajē, Kr.Barona iela 6, Jeglava

Līdz 10.novembrim Tekstilmākslinieces Ineses Jakobi izstāde “Logi”. Ģ.Eliasa Jelgavas Vēstures un mākslas muzejs, Akadēmijas iela 10, Jelgava

Līdz 12.novembrim Fonda “Nāc līdzās!” foto izstāde “Es ieraudzīju...”. Jelgavas Kultūras nams, 2. stāva foajē, Kr.Barona iela6, Jeglava

Līdz 15.novembrim Kūdras skulptūru izstāde. Jelgavas Mākslas skola, Mazais ceļš 2, Jelgava

Līdz 22.novembrim Silvijas Pētersones gleznu izstāde “Ainavas un ziedi”. Sabiedrības integrācijas pārvalde, Skolotāju iela 8, Jelgava

Līdz 29. novembrim Pagarināta izstāde “Muminu ģimene no Somijas”. Jelgavas pilsētas bibliotēka, Akadēmijas iela 26, Jelgava

