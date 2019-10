Nedēļas pasākumi Jelgavas pilsētā, Jelgavas novadā un Ozolnieku novadā (7.- 13.oktobris)

Jelgavas reģionālais tūrisma centrs sagatavojis nākamās nedēļas pasākumu sarakstu Jelgavā, Jelgavas un Ozolnieku novadā.

PIRMDIENA, 7. OKTOBRIS

16.00 Kino bērniem "Lielais ceļojums" (filma dublēta latviešu valodā). Ieeja 1.00 Eur. Līvbērzes kultūras nams, Jelgavas iela 17, Līvbērze, Jelgavas novads

18.00 Latviešu spēlfilma "Oļegs". Režisors Juris Kursietis. Ieeja - 3,00 Eur. Līvbērzes kultūras nams, Jelgavas iela 17, Līvbērze, Jelgavas novads

AKTĪVĀS ATPŪTAS PASĀKUMI

18.30 Jogas nodarbība Ozolniekos. Treniņus vadīs Iveta Jonkus - B kategotijas veselības sporta trenere. Iveta savās nodarbībās, aicina būt APZINĀTAM – dzirdēt, klausīties, just un klausīt savu ķermeni, atcerēties, ka cilvēks kustās prieka un veselības dēļ! Nodarbības paredzētas bez maksas. Ozolnieku Sporta skola, Stadiona iela 5, Ozolnieki, Ozolnieku novads

20.00 Zumbas nodarbība Ozolniekos. Zumba Fitnes treniņi Ozolnieku novada iedzīvotājiem katru pirmdienu Ozolniekos un katru otrdienu Emburgā. Ieeja bezmaksas. Treniņi notiks līdz pat oktobra beigām. Ozolnieku Sporta skola, Stadiona iela 5, Ozolnieki, Ozolnieku novads

OTRDIENA, 8. OKTOBRIS

16.00 Jauniešu atbalsta grupas "Jaunie līderi" 1.nodarbība "Pirmā iespaida meistarklase". Zemgales reģiona Kompetenču attīstības centrs, Svētes iela 33, Jelgava

18.00 Semināru cikla "Gudro vecāku skola" nodarbība "Kā cilvēka smadzenes attīstās bērna vecumā". Lektors: Ņ. Bezborodovs, bērnu psihiatrs. Pieteikšanās, zvanot pa tālr.: 63082101, 29222737 vai rakstot – astra.vanaga@zrkac.jelgava.lv. Zemgales reģiona Kompetenču attīstības centrs, Svētes iela 33, Jelgava

19.00 I.Hristenko, N.Korosteļova, J.Hvostovs "JAUTRAIS PARODIJU MARATONS" (krievu valodā). Jelgavas Kultūras nams, Kr.Barona iela 6, Jelgava

AKTĪVĀS ATPŪTAS PASĀKUMI

14.15 – 15.15 Publiskā slidošana “Ozohallē”. “Ozohalle”, Stadiona iela 5b, Ozolnieki, Ozolnieku novads

19.30 Zumbas nodarbības Emburgā. Zumba Fitnes treniņi Ozolnieku novada iedzīvotājiem katru pirmdienu Ozolniekos un katru otrdienu Emburgā. Ieeja bezmaksas. Treniņi notiks līdz pat oktobra beigām. Salgales pamatskolas sporta laukumā/zālē, Emburga, Ozolnieku novads

TREŠDIENA, 9. OKTOBRIS

19.00 Raimonda Ozola Jubilejas koncerts. Piedalās: M.Auziņš (ģitāra), un R.Macats (čells, taustiņinstrumenti un mutes harmonikas). Programmā: N. Paganini un A. Piazollu skaņdarbi, un pasaulē zināmu kompozīciju kaverversijas. Jelgavas Kultūras nams, Kr.Barona iela 6, Jelgava

19.00 Meditatīva elpošana Sāls istabiņā. 40 minūšu meditācijas un elpošanas nodarbībā Tu tiksi vadīts cauri dažādām jogu elpošanas tehnikām un meditācijas praksēm, caur kurām apgūsi spēcīgus instrumentus un iepazīsi sava prāta džungļus. Maksa par nodarbību - 10 Eur. Vietu skaits ir ierobežots, nepieciešama iepriekšēja pieteikšanās pa telefonu 26310831. Sāls istabiņa, Raiņa iela 40, Jelgava

20.00 Grupas "MORNE" (sludge, post, ASV) koncerts. "Melno Cepurīšu Balerija", Raiņa iela 26, Jelgava

23.00 Studentu trešdiena klubā "Tonuss". Ieeja tikai studentiem. Klubs "Tonuss", Uzvaras iela 12, Jelgava

AKTĪVĀS ATPŪTAS PASĀKUMI

19.00 Jogas nodarbība Ozolniekos. Treniņus vadīs Iveta Jonkus - B kategotijas veselības sporta trenere. Iveta savās nodarbībās, aicina būt APZINĀTAM – dzirdēt, klausīties, just un klausīt savu ķermeni, atcerēties, ka cilvēks kustās prieka un veselības dēļ! Nodarbības paredzētas bez maksas. Ozolnieku Sporta skola, Stadiona iela 5, Ozolnieki, Ozolnieku novads

CETURTDIENA, 10. OKTOBRIS

19.00 Vjačeslavs Mitrohins un draugu orķestris ar koncertprogrammu "LAI IET!". Programmā: dziesmas latviešu valodā, ārzemju hītu kaverversijas un autordziesmas. Jelgavas Kultūras nams, Kr.Barona iela 6, Jelgava

AKTĪVĀS ATPŪTAS PASĀKUMI

14.15 – 15.15 Publiskā slidošana “Ozohallē”. “Ozohalle”, Stadiona iela 5b, Ozolnieki, Ozolnieku novads

PIEKTDIENA, 11. OKTOBRIS

18.00 Radošā darbnīca "Rokdarbi no papīra. Kvilings.". Aktivitāšu centrs "Dzirnieki", Ievu iela 12, Dzirnieki, Jelgavas novads

18.00 Piemiņas brīdis pie Ā.Alunāna pieminekļa. Alunāna parks, Jāņa iela 3, Jelgava

19.00 Latvijas jauno vokālistu konkursa fināls – koncerts "Skan man sirdī latvju dziesma". Piedāvā Noras Bumbieres fonds. Koncerta īpašais viesis- grupa "Inversija". Jelgavas Kultūras nams, Kr.Barona iela 6, Jelgava

20.00 Lestenes amatierteātra "Dzērvenīte" divu kolhozu duelis vienā cēlienā "Viktorijas tantes stāts". Režisore I.Veinberga. Ieeja 2,00 EUR. Ānes Kultūras nams, Āne, Ozolnieku novads

22.00 Grupas "Jūdas Graši" koncerts. "Melno Cepurīšu Balerija", Raiņa iela 26, Jelgava

23.00 Repera "Nātres" jaunā albuma tūre klubā "Tonuss". Klubs "Tonuss", Uzvaras iela 12, Jelgava

AKTĪVĀS ATPŪTAS PASĀKUMI

20.30 – 22.00 Publiskā slidošana Ozolnieku iedzīvotājiem “Ozohallē”. “Ozohalle”, Stadiona iela 5b, Ozolnieki, Ozolnieku novads

SESTDIENA, 12. OKTOBRIS

15.00 Pilsrundāles amatierteātra "Stella" izrāde pirmsskolas vecuma bērniem ar vecākiem pēc S.Kozlova pasakas motīviem "Kas to visu izdomājis ". Režisore Lililta Lauskiniece, ieeja bezmaksas. Bērvircavas tautas nams, Upes iela 1, Bērvircava, Jelgavas novads

15.00 un 19.00 Grupas LABVĒLĪGAIS TIPS koncerts "IA". Pirmā daļa- "sit-down" šovs jeb sēdizrāde – "Labvēlīgā Tipa" dziesmas neierastā un jaunā skanējumā. Otrā daļa – "Hands-up jeb rokas augšā"- ballīte. Jelgavas Kultūras nams, Kr.Barona iela 6, Jelgava

18.00 Krimūnas amatierteātra "Skats" izrāde Pauls Putniņš "Ar būdu uz baznīcu". Komēdija 8 ainās, režisore Anita Riekstiņa, ieejas maksa – 1,00 EUR. Bērvircavas tautas nams, Upes iela 1, Bērvircava, Jelgavas novads

21.00 - 02.00 Rudens balle! Muzicē Atis Auzāns un Jānis Lemežis ar grupu. Ieejas maksa 7,00 EUR. Ierašanās no plkst. 20.30. Līdzi groziņš. Galdiņu rezervēšana līdz 08.10. Biļetes var iegādāties Tautas nama kasē. Kases tālr. 28810322. Ozolnieku Tautas nams, Rīgas iela 23, Ozolnieki, Ozolnieku novads

22.00 Jacques of S'T'A (LV, Hip-Hop) repa solo koncerts "Melno Cepurīšu Balerijā". "Melno Cepurīšu Balerija", Raiņa iela 26, Jelgava

SVĒTDIENA, 13.OKTOBRIS

13.00 Elejas amatierteātra viesizrāde M.Zīle "Savedējs". Viegla komēdija par mūžam aktuālo tēmu. Ieeja bez maksas. Zaļenieku kultūras nams, Centra iela 1, Zaļenieki, Jelgavas novads

18.00 Etnomūzikas grupas "Tautumeitas" koncerts. Jelgavas Kultūras nams, Kr.Barona iela 6, Jelgava

AKTĪVĀS ATPŪTAS PASĀKUMI

18.45 – 19.45 Publiskā slidošana “Ozohallē”. “Ozohalle”, Stadiona iela 5b, Ozolnieki, Ozolnieku novads

20.00 – 21.00 Publiskā slidošana ar nūjām “Ozohallē”. “Ozohalle”, Stadiona iela 5b, Ozolnieki, Ozolnieku novads

IZSTĀDES

No 7.oktrobra līdz 6.novembrim Foto konkursa "Jelgava 2019" dalībnieku labāko darbu izstāde. Jelgavas Kultūras nams, 1. stāva foajē, Kr.Barona iela6, Jeglava

Līdz 15.oktobrim Inese Kalv. Personālizstāde "Tur savienojas krāsu, smaržu, skaņu raksts. Viens otrā pārsteidzošu atbilstību gūstot". Jelgavas Kultūras nama 2. stāva foajē, Kr.Barona iela 6, Jelgava

Līdz 18.oktobrim Sandras Eglītes izstāde "Svalbard. Pusnakts saules zeme". LLU Fundamentālās bibliotēkas lasītavā, 254.telpā, Lielā iela 2, Jelgava

Līdz 29.oktobrim Izstāde "Pliknis medaļu mākslā". Ģ.Eliasa Jelgavas Vēstures un mākslas muzejs, Akadēmijas iela 10, Jelgava

Līdz 30.oktobrim Foto izstāde filmas "Jelgava 94" aizkadri. Jelgavas Kultūras nama 1. stāva galerija, Kr.Barona iela 6, Jelgava

Līdz 31.oktobrim Viktorijas Daņiļauskaites grafikas izstāde "Bez pagātnes nav nākotnes". Jelgavas Sv. Trīsvienības baznīcas torņa izstāžu zālē, Akadēmijas iela 1, Jelgava

Līdz 31.oktobrim Ziemeļvalstu dienas Jelgavā, Dānijas vēstniecības izstāde "Labā pilsēta". Jelgavas Sv. Trīsvienības baznīcas torņa 7.stāva konferenču zāle un kāpņu telpa, Akadēmijas iela 1, Jelgava

Līdz 31.oktobrim Izstādes "Muminu ģimene no Somijas" un "Somijas animācijai – 100". Jelgavas pilsētas bibliotēka, Akadēmijas iela 26, Jelgava

Līdz 31.oktobrim Seno mācību grāmatu izstāde "Uzdošanas galvā ko rēķināt". Jelgavas pilsētas bibliotēka, Akadēmijas iela 26, Jelgava

Līdz 31.oktobrim Ziemeļvalstu kultūras dienām veltīta izstāde. Ģ.Eliasa Jelgavas Vēstures un mākslas muzejs, Akadēmijas iela 10, Jelgava

Līdz 31.oktobrim Izstāde "Kopenhāgenas risinājumi" (pilsētas infrastruktūras problēmu risinājumi). Zemgales reģiona Kompetenču attīstības centrs, Svētes iela 33, Jelgava

Līdz 31.oktobrim Izstāde "Mūsdienu plakāti no Somijas - nākotnes vērtības". Zemgales reģiona Kompetenču attīstības centrs, Svētes iela 33, Jelgava

Līdz 31.oktobrim Izstāde "Laika griežos - Ozolnieku Tautas namam 80". Ozolnieku Tautas nams, Rīgas iela 23, Ozolnieki, Ozolnieku novads

Līdz 31.oktobrim Floristikas izstāde "Rudens krāsu virpulis". Garozas pakalpojumu centrs “Eži”, Garoza, Ozolnieku novads

