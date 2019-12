Nedēļas pasākumi Jelgavas pilsētā, Jelgavas novadā un Ozolnieku novadā (9.-15.decembris)

Jelgavas reģionālais tūrisma centrs sagatavojis nākamās nedēļas pasākumu sarakstu Jelgavā, Jelgavas un Ozolnieku novadā.

PIRMDIENA, 9.DECEMBRIS

16.30 Radošā darbnīca bērniem “Ziemassvētku rotu un dekoru izgatavošana”. Pieteikšanās pa tālr. 26955286. Dalība bez maksas. Aktivitāšu centrs “Dzirnieki”, Ievu iela 12, Dzirnieki, Jaunsvirlaukas pag., Jelgavas novads

18.00 – 20.30 Kaligrāfijas Ziemassvētku kartīšu meistarklase. Pieteikšanās pa e-pastu: info.grafita@gmail.com. Dalības maksa 20,00 EUR (priekšapmaksa). Mākslas studija “Grafita”, Raiņa iela 14, Jelgava

18.00 Radošā nodarbība interesentiem “Eglītes rotājumu darbnīca”. Pieteikšanās līdz 6.decembrim pa tālr. 26955286. Dalība bez maksas. Aktivitāšu centrs “Dzirnieki”, Ievu iela 12, Dzirnieki, Jaunsvirlaukas pag., Jelgavas novads

AKTĪVĀS ATPŪTAS PASĀKUMI

14.00 – 19.30 Publiskā slidošana Pasta salā. Pasta sala, Jelgava

15.00 – 16.00 Publiskā slidošana“Ozohallē”. “Ozohalle”, Stadiona iela 5b, Ozolnieki, Ozolnieku novads

20.00 – 21.00 Publiskā slidošana ar nūjām Pasta salā. Pasta sala, Jelgava

OTRDIENA, 10.DECEMBRIS

18.00 „Daudzspats rajonā” foto orientēšanās Jelgavā. Rīko LLU LF Studējošo pašpārvalde. Pieteikšanās https://forms.gle/4TQd6aDSm5m93CTT6. Starts no LLU, Lielā iela 2, Jelgava

18.00 – 20.30 Ziemassvētku atklātnītes dažādās tehnikās. Pieteikšanāa pa e-pastu info.grafita@gmail.com. Dalības maksa 20,00 EUR (priekšapmaksa), visi materiāli iekļauti. Mākslas studija “Grafita”, Raiņa iela 14, Jelgava

20.00 Garās formas improvizācijas izrāde „Otrā otrdiena”. Ieeja par ziedojumiem. Jelgavas Studentu teātris, J.Čakstes bulvāris 7, Jelgava

AKTĪVĀS ATPŪTAS PASĀKUMI

14.00 – 19.30 Publiskā slidošana Pasta salā. Pasta sala, Jelgava

20.00 – 21.00 Publiskā slidošana ar nūjām Pasta salā. Pasta sala, Jelgava

TREŠDIENA, 11.DECEMBRIS

12.00 – 15.00 LLU darbinieku un studentu Ziemassvētku tirdziņš. LLU, 1.stāvā, Lielā iela 2, Jelgava

12.00 – 15.00 Senioru veselības diena Jelgavā. Dažādas veselības pārbaudes. Ieeja bez maksas. Jelgavas pensionāru biedrība, Dobeles iela 62a, Jelgava

15.00 Ziemassvētki Valgundes senioriem. „Ledus zieds” muzikāli -dzejiska tikšanās ar Anriju Kārkliņu. Bezmaksas transports: plkst.14.15 Eglītkaģi - Tīreļu DUS - plkst.14.45 a/p „Vītoliņi”. IKSC „Avoti”, Saules iela 2, Valgunde, Valgundes pag., Jelgavas novads

16.00 – 17.30 Jaunā “PilnveidojiES” sezona jauniešiem! Jelgavas Jauniešu centrs, Skolotāju iela 8, Jelgava

18.00 Tikšanās un saruna ar arhibīskapu Jāni Vanagu svētku gaidīšanas laikā. Pieteikšanās līdz 09.12. tautasnams@ozolnieki.lv vai pa tālr. 28810322. Ieeja bez maksas. Ozolnieku Tautas nams, Rīgas iela 23, Ozolnieki, Ozolnieku novads

18.30 Ziemassvētku koncerts „Rūķīši no Ukutārijas”. Piedalās BJC „Junda” „Jundas ģitāras” pulciņa audzēkņi. Ieeja bez maksas. BJC „Junda”, Pasta iela 32, Jelgava

20.00 – 23.00 Bačatas deju ballīte. KrekluKrogs, Lielā iela 19a, Jelgava

AKTĪVĀS ATPŪTAS PASĀKUMI

14.00 – 19.30 Publiskā slidošana Pasta salā. Pasta sala, Jelgava

18.00 – 19.30 91.Veselības veicināšanas nūjošanas koptreniņš. No Tējas namiņa “Silva”, Pilssalas iela 2a, Jelgava

20.00 – 21.00 Publiskā slidošana ar nūjām Pasta salā. Pasta sala, Jelgava

CETURTDIENA, 12.DECEMBRIS

10.00 – 15.00 9. Zemgales reģiona amatnieku un mājražotāju kontaktbirža, gadatirgus. Ieeja bez maksas. Zemgales reģiona kompetenču attīstības centrs, Svētes iela 33, Jelgava

17.00 Nodarbība bērniem “Saliec savu lokomotīvi”. Ieejas maksa: €4.00. Pieteikšanās: ilze.freiberga@ldz.lv; T. 672329494. Latvijas dzelzceļa vēstures muzeja Jelgavas ekspozīcijā, Stacijas iela 3

18.00 Veselības vingrošana. Nodarbības vadīs speciāliste Ieva Aleksandroviča. Ieeja bez maksas. Aktivitāšu centrs “Dzirnieki”, Ievu iela 12, Dzirnieki, Jaunsvirlaukas pag., Jelgavas novads

18.00 – 23.00 Senioru Ziemassvētku balle ar grupu “Baltie Lāči”. Galdiņu rezervēšana līdz 11. decembrim Tautas nama kasē vai pa tālr. 28810322. Līdzi groziņš. Ieejas maksa 3,00 EUR. Ozolnieku Tautas nams, Rīgas iela 23, Ozolnieki, Ozolnieku novads

AKTĪVĀS ATPŪTAS PASĀKUMI

14.00 – 19.30 Publiskā slidošana Pasta salā. Pasta sala, Jelgava

20.00 – 21.00 Publiskā slidošana ar nūjām Pasta salā. Pasta sala, Jelgava

PIEKTDIENA, 13.DECEMBRIS

18.00 – 21.00 Skolēnu ballīte (DJ Nill Ketner). Ieejas maksa 2,00 EUR. Klubs „Tonuss”, Uzvaras iela 12, Jelgava

19.00 Ziemassvētku koncerts „Ticot. Cerot. Mīlot. Interpretējot.”. Sakrālā kora mūzika džeza izpildījumā. Koncertā piedalās Ozolnieku Tautas nama jauktais koris “Līga, Iļģuciema kultūras centra jauktais koris “Muklājs”, Jelgavas novada un pilsētas jauniešu Bigbends un soliste Santa Šillere. Ieeja bez maksas. Ozolnieku Tautas nams, Rīgas iela 23, Ozolnieki, Ozolnieku novads

19.00 – 23.00 Vakariņas sveču gaismā. Pieteikšanās pa tālr. 66912299. Ieejas maksa 45,00 EUR. Restorāns „Tornis”, Jelgavas Sv. Trīsvienības baznīcas tornis, Akadēmijas iela 1, Jelgava

22.00 Grupu „Darrva” un „Ryvendir” koncerti. Melno Cepurīšu Balerija, Raiņa iela 26, Jelgava

AKTĪVĀS ATPŪTAS PASĀKUMI

14.00 – 19.30 Publiskā slidošana Pasta salā. Pasta sala, Jelgava

18.00 – 19.30 92.Veselības veicināšanas nūjošanas koptreniņš. No Tējas namiņa “Silva”, Pilssalas iela 2a, Jelgava

20.00 – 21.00 Publiskā slidošana ar nūjām Pasta salā. Pasta sala, Jelgava

SESTDIENA, 14.DECEMBRIS

10.00 – 15.00 Komandu spēle „Izlaušanās istaba”. Pieteikšanās līdz 6.decembrim pa tālr. 26611468. Dalība par ziedojumu. Lielplatones muiža, Alejas iela 7, Lielplatone, Lielplatones pag., Jelgavas novads

10.00 – 12.00 Radošā darbnīca ģimenēm ar bērniem „Ziemassvētku burvju kartīte”. Dalība bez maksas. Ozolnieku novada centrālā bibliotēka, Rīgas iela 29, Ozolnieki, Ozolnieku novads

11.00 Nodarbība bērniem “Lokosalīme”. Ieejas maksa: €7.00. Pieteikšanās: ilze.freiberga@ldz.lv; T. 672329494. Latvijas dzelzceļa vēstures muzeja Jelgavas ekspozīcijā, Stacijas iela 3

11.00 Kinorīts bērniem kopā ar vecākiem - Auniņa Šona jautrie piedzīvojumi kosmosā „Fermagedons”. Ieejas maksa 1,00 EUR. Lielvircavas kultūras nams, Ausekļa iela 24, Lielvircava, Platones pag., Jelgavas novads

11.00 Ziemassvētku eglīte Sesavas pagasta pirmskolas vecuma bērniem „Ziemassvētki dara tā!”. Sīkāka informācija pa tel.29155972. Sesavas Tautas nams, Skolas iela 1, Sesava, Sesavas pag., Jelgavas novads

11.00 – 15.30 FotoOrientēšanās Jelgavā #4. Pieteikšanās FB @WeekendTravel. Dalības maksa 10,00 EUR no komandas. Sīkāka informācija pa tālr. 29666207. Starts no Jelgavas pils parka, Lielā iela 2, Jelgava

11.00 – 17.00 Lampu meistarklase Abgunstes muižā. Pieteikšanās pa tālr. 29226580. Dalības maksa 50,00 EUR (iekļauti materiāli, pusdienu pauze, kafija un tēja visas dienas garumā). Abgunstes muiža, Abgunste, Zaļenieku pag., Jelgavas novads

12.00 – 20.00 Lielais Ziemassvētku gadatirgus Jelgavā. Zemgales Olimpiskais centrs, Kronvalda iela 24, Jelgava

12.00 Cikla „Radītprieks” radošā nodarbība „Lampiņu virtenes darināšana”. Pieteikšanās pa tālr. 63005447 vai e-pastu: tic@tornis.jelgava.lv. Dalības maksa 19,50 EUR (visi materiāli iekļauti). Jelgavas Sv. Trīsvienības baznīcas tornis, 7.stāvs, Akadēmijas iela 1, Jelgava

14.00 un 17.00 BJDK „Vēja zirdziņš” deju uzvedums „Māsa un brālis”. Jelgavas Kultūras nams, Kr.Barona iela 6, Jelgava

17.00 Deju kolektīva „Mārtiņš” 35.dzimšanas dienas koncerts „Ceļā uz Ziemassvētkiem”. Ieeja bez maksas. Lielplatones Tautas nams, Mazplatones iela 2, Sidrabe, Lielplatones pag., Jelgavas novads

17.00 Akustiskā koncerta programma „Sajūti Ziemassvētkus”, I.Baumane, R.Pētersons, piedalās sitaminstrumentālists V.Samts. Ieeja bez maksas. Bērvircavas Tautas nams, Upes iela 1, Bērvircava, Sesavas pag., Jelgavas novads

18.00 Vakariņas Ziemassvētku noskaņā. Pieteikšanās līdz 6.decembrim pa tālr. 26611468. Ieejas maksa 10,00 EUR. Lielplatones muiža, Alejas iela 7, Lielplatone, Lielplatones pag., Jelgavas novads

18.00 Retro Ziemassvētki. Aktivitātes, īsfilmas, balle retro stilā, uzstāsies grupa „Stone Records”. Pieteikšanās līdz 6.decembrim. Ierašanās ar groziņiem. Rīko Valgundes jauniešu iniciatīvas grupa. IKSC „Avoti”, Saules iela 2, Valgunde, Valgundes pag., Jelgavas novads

20.00 Ziemassvētku balle Jelgavas pilī. LLU, Lielā iela 2, Jelgava

20.00 Ziemassvētku balle „Ziemas pasaka”. Ziemassvētku melodijas "Muižas kvinteta" pavadījumā, karalisks foto stūris, šampanietis, meistarklases. Biļetes pieejamas www.ekase.lv vai Lielvircavas muižā. Lielvircavas muiža, Lielvircavas iela 4a, Lielvircava, Platones pag., Jelgavas novads

22.00 Grupas „S&T Syndicate”(funk/jazz/dnb) koncerts. Melno Cepurīšu Balerija, Raiņa iela 26, Jelgava

AKTĪVĀS ATPŪTAS PASĀKUMI

12.30 – 18.00 Publiskā slidošana Pasta salā. Pasta sala, Jelgava

18.30 – 19.30 Publiskā slidošana ar nūjām Pasta salā. Pasta sala, Jelgava

20.00 – 21.00 Publiskā slidošana Pasta salā. Pasta sala, Jelgava

SVĒTDIENA, 15.DECEMBRIS

10.00 Pankūku brančs un dāvanu saiņošana sadarbībā ar restorānu „Tornis”. Pieteikšanās pa tālr. 66912299. Ieejas maksa 35,00 EUR. Jelgavas Sv. Trīsvienības baznīcas tornis, 7.stāvs, Akadēmijas iela 1, Jelgava

11.00 – 16.00 Lielais Ziemassvētku gadatirgus Jelgavā. Zemgales Olimpiskais centrs, Kronvalda iela 24, Jelgava

11.00 Skalu grozu pīšanas meistarklase. Pieteikšanās līdz 13.decembrim pa tālr. 26178445. Dalība bez maksas. Bērvircavas Tautas nams, Bērvircava, Sesavas pag., Jelgavas novads

14.00 Adventa koncerts „..lai sirdī nāk cerību prieks...”, mākslinieciskais vad. A.Meri. Jelgavas Kultūras nams, Kr.Barona iela 6, Jelgava

14.00 – 16.00 Koncerts „Burvju vijole”. Studijas „Vijolīte” ziemas koncerts. Ģ.Eliasa Jelgavas Vēstures un mākslas muzejs, Akadēmijas iela 10, Jelgava

15.00 – 18.00 Ziemassvētku sagaidīšanas brančs. Pieteikšanās pa tālr. 63026633, 28357481. Restorāns „Putnu dārzs”, Lielā iela 6, Jelgava

15.00 Ziemassvētku koncerts „Tā klusā nakts”. E.Rezgale (soprāns), I.Birģele (ērģeles), vīru vokālais ansamblis „Dižbrāļi”, u.c. Jelgavas Svētās Annas ev.lut. baznīca, Lielā iela 22a, Jelgava

15.00 Ziemassvētku koncerts „Torņa ziemas melodija” ar Daumantu Kalniņu (vokāls), Kristapu Vanadziņu (klavieres). Biļešu iegāde Jelgavas Sv.Trīsvienības baznīcas torņa 1.stāvā. Jelgavas Sv. Trīsvienības baznīcas tornis, 9.stāvs, Akadēmijas iela 1, Jelgava

16.30 Kaspars Zemītis un Elīna Zālīte Ziemassvētku koncertā „Pār mazo ciemu ielejā”. Ozolnieku Tautas nams, Rīgas iela 23, Ozolnieki, Ozolnieku novads

AKTĪVĀS ATPŪTAS PASĀKUMI

10.00 – 11.30 93.Veselības veicināšanas nūjošanas koptreniņš. Jelgavas pamatskola „Valdeka” - attīstības centrs, Institūta iela 4, Jelgava

12.30 – 18.00 Publiskā slidošana Pasta salā. Pasta sala, Jelgava

15.30 – 16.30 Publiskā slidošana“Ozohallē”. “Ozohalle”, Stadiona iela 5b, Ozolnieki, Ozolnieku novads

18.30 – 19.30 Publiskā slidošana ar nūjām Pasta salā. Pasta sala, Jelgava

20.00 – 21.00 Publiskā slidošana Pasta salā. Pasta sala, Jelgava

20.30 – 21.30 Publiskā slidošana ar nūjām“Ozohallē”. “Ozohalle”, Stadiona iela 5b, Ozolnieki, Ozolnieku novads

IZSTĀDES

No 23.novembra Keramiķes Eleonoras Pastares darbu izstāde “Variācijas. Porcelāns”. Ģ.Eliasa Jelgavas Vēstures un mākslas muzejs, Akadēmijas iela 10, Jelgava

No 5.decembra līdz 7.janvārim Tautas lietišķās mākslas studijas “Dardedze” izstāde “Lakati”. Jelgavas Kultūras nams, 1.stāva galerija, Kr.Barona iela 6, Jelgava

No 10.decembra līdz 2.janvārim Jura Zēberga (AFIAP) foto izstāde „Attiecības”. Jelgavas Kultūras nams, 1. stāva foajē, Kr.Barona iela 6, Jelgava

No 14.decembra līdz 12.janvārim Pētera Korsaka jubilejas fotoizstāde „Personības manā dzīves ceļā”. Jelgavas Kultūras nams, 2. stāva foajē, Kr.Barona iela 6, Jelgava

Līdz 6.decembrim Poļu kultūras dienu 2019 ietvaros izstāde “Neatkarības sievietes”. Sabiedrības integrācijas pārvalde, Skolotāju iela 8, Jelgava

Līdz 7.decembrim Māra Kreicberga fotogrāfiju personālizstāde “Mirklis dabā. Dzīvnieki.”. Jelgavas Kultūras nams, 1. stāva foajē, Kr.Barona iela 6, Jelgava

Līdz 12.decembrim JPPI “Kultūra” Tautas gelznošanas studijas PLENĒRA darbu izstāde. Jelgavas Kultūras nams, 2. stāva foajē, Kr.Barona iela 6, Jelgava

Līdz 16.decembrim Kūdras skulptūru izstāde. Jelgavas novada Mūzikas un mākslas skola, Skolas iela 2, Nākotne, Glūdas pag., Jelgavas novads

Līdz 20.decembrim Haralda Smilgas fotoizstāde “Ainavas un ziedi”. Sabiedrības integrācijas pārvalde, Skolotāju iela 8, Jelgava

Līdz 30.decembrim Sarmītes Helvigas un Aijas Feldmanes gleznu izstāde “Pērļu mirdzums gleznās”. Pārlielupes bibliotēka, Loka maģistrāle 17, Jelgava

Līdz 30.decembrim Floristu meistardarbnīcas “Grieta” Ziemassvētku izstāde. Ozolnieku Tautas nams, Rīgas iela 23, Ozolnieki, Ozolnieku novads

Līdz 6.janvārim Jura Zēberga fotogrāfiju izstāde “5+5=daba”. Jelgavas pilsētas bibliotēka, Akadēmijas iela 26, Jelgava

Līdz 8.janvārim Ceļojošā izstāde “Vieta, ko maina būves”. LLU Vides un būvzinātņu fakultāte, Akadēmijas iela 19, Jelgava

Līdz 12.janvārim Latvijas Nacionālās bibliotēkas izstāde“Jelgavas Stefenhāgeni 1769–1919”. Ģ.Eliasa Jelgavas Vēstures un mākslas muzejs, Akadēmijas iela 10, Jelgava

Līdz 12.janvārim Pētera Korsaka jubilejas fotoizstāde “Personības manā dzīves ceļā”. Jelgavas Kultūras nams, 2. stāva foajē, Kr.Barona iela 6, Jelgava

Līdz 12.janvārim Krišjāņa Kugras 115 jubilejas izstāde. Ādolfa Alunāna memoriālais muzejs, Filozofu iela 3, Jelgava

Līdz 15.janvārim Pauļa Postaža izstāde “Portreti”. Jelgavas Sv. Trīsvienības baznīcas torņa izstāžu zālē, Akadēmijas iela 1, Jelgava

Līdz 17.janvārim Anitas Rācenes gleznu izstāde “Mīlestības atspulgs”. Jelgavas Sv. Trīsvienības baznīcas torņa kāpņu telpa, Akadēmijas iela 1, Jelgava

