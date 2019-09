Nedēļas pasākumi Jelgavas pilsētā, Jelgavas novadā un Ozolnieku novadā (9.-15.septembris)

Jelgavas reģionālais tūrisma centrs sagatavojis nākamās nedēļas pasākumu sarakstu Jelgavā, Jelgavas un Ozolnieku novadā.

PIRMDIENA, 9. SEPTEMBRIS

10.00 – 20.00 Apskatei atvērts Smilšu skulptūru parks Pasta salā. 13. Starptautiskā Smilšu skulptūru festivāla 2019 darbi par tēmu Antīkā pasaule. Pasta sala, Jelgava

AKTĪVĀS ATPŪTAS PASĀKUMI

18.30 Jogas nodarbība Ozolniekos. Treniņus vadīs Iveta Jonkus - B kategotijas veselības sporta trenere. Iveta savās nodarbībās, aicina būt APZINĀTAM – dzirdēt, klausīties, just un klausīt savu ķermeni, atcerēties, ka cilvēks kustās prieka un veselības dēļ! Nodarbības paredzētas bez maksas. Ozolnieku Sporta skola, Stadiona iela 5, Ozolnieki, Ozolnieku novads

20.00 Zumbas nodarbība Ozolniekos. Zumba Fitnes treniņi Ozolnieku novada iedzīvotājiem katru pirmdienu Ozolniekos un katru otrdienu Emburgā. Treniņi notiks līdz pat oktobra beigām. Nodarbības paredzētas bez maksas. Ozolnieku Sporta skolas stadionā/zālē, Stadiona iela 5, Ozolnieki, Ozolnieku novads

OTRDIENA, 10. SEPTEMBRIS

10.00 – 20.00 Apskatei atvērts Smilšu skulptūru parks Pasta salā. 13. Starptautiskā Smilšu skulptūru festivāla 2019 darbi par tēmu Antīkā pasaule. Pasta sala, Jelgava

15.00 Nodarbība "Mācāmies zīmēt un gleznot". Aktivitāšu centrs "Zemgale", Upes 10, Zemgales ciems, Jelgavas novads

19.00 Dailes teātra viesizrāde Š.Germans "Liec Dievam pasmieties". Režisore R.Kalniņa. Komēdija 2 daļās. Lomās: I.Briķe (Ruta), P.Liepiņš (Viljams), I.Ķuzule-Skrastiņa (Magdalēna), L.Dzelzītis (Ričards), G.Andžāns (Toms). Izrādē smēķē! Kultūras nams, Kr.Barona iela 6, Jelgava

19.00 Vilces tautas namā Guntara Rača autorvakars "Mīlestība ir". Jaunās grāmatas atvēršana, dzeja un dziesmas. Ieejas maksa 5,00 EUR. Vilces Tautas nams, Tautas nama iela 4, Vilce, Jelgavas novads

20.00 Jelgavas studentu teātra improvizācijas šova "Otrā Otrdiena" otrās sezonas atklāšana. Jelgavas studentu teātris, J.Čakstes bulvāris 5a, Jelgava

AKTĪVĀS ATPŪTAS PASĀKUMI

19.30 Zumbas nodarbība Ozolniekos. Zumba Fitnes treniņi Ozolnieku novada iedzīvotājiem katru pirmdienu Ozolniekos un katru otrdienu Emburgā. Treniņi notiks līdz pat oktobra beigām. Nodarbības paredzētas bez maksas. Salgales pamatskolas sporta laukumā/zālē, Emburga, Ozolnieku novads

TREŠDIENA, 11. SEPTEMBRIS

10.00 – 20.00 Apskatei atvērts Smilšu skulptūru parks Pasta salā. 13. Starptautiskā Smilšu skulptūru festivāla 2019 darbi par tēmu Antīkā pasaule. Pasta sala, Jelgava

18.00 Lekcija/seminārs "Bērna un mana veselība, kā pasargāt sevi un ģimeni gripas un vīrusu laikā". Kā pasargāt sevi un ģimeni gripas un vīrusu laikā" (bez maksas). Vadīs - nutriciologi un veselības saglabāšanas speciālisti. Lielsvētes iela 18 k-8, Svētes pagasts, Jelgavas novads

19.00 Grupas BALTIE LĀČI koncerts "Pamet skumjas, pamet nievas...". Koncertprogramma ar B.Martuževas dzeju. Kultūras nams, Kr.Barona iela 6, Jelgava

AKTĪVĀS ATPŪTAS PASĀKUMI

19.00 Jogas nodarbība Ozolniekos. Treniņus vadīs Iveta Jonkus - B kategotijas veselības sporta trenere. Iveta savās nodarbībās, aicina būt APZINĀTAM – dzirdēt, klausīties, just un klausīt savu ķermeni, atcerēties, ka cilvēks kustās prieka un veselības dēļ! Nodarbības paredzētas bez maksas. Ozolnieku Sporta skolas stadionā/zālē, Stadiona iela 5, Ozolnieki, Ozolnieku novads

CETURTDIENA, 12. SEPTEMBRIS

10.00 – 20.00 Apskatei atvērts Smilšu skulptūru parks Pasta salā. 13. Starptautiskā Smilšu skulptūru festivāla 2019 darbi par tēmu Antīkā pasaule. Pasta sala, Jelgava

10.00 – 21.00 Dzejas dienas Jelgavas pilsētas bibliotēkā. 10.00 - starts Dzejriteņa braucienam no Jelgavas pilsētas bibliotēkas pagalma, 16.00 - Jelgavas pilsētas bibliotēkas Barona zālē – Dzejas slams, 18.00 – dzejas lasījumi, 20.00 – Ieva Akurātere. Jelgavas pilsētas bibliotēka, Akadēmijas iela 26, Jelgava

18.00 Kārļa Kazāka muzikāli literārais pasākumus Zaļenieku bibliotēkā. Zaļenieku kultūras nams, Centra iela 1, Zaļenieki, Jelgavas novads

19.00 Grupas AUĻI koncerts "Senču balsis". Koncerta viesi: Batzorig Vaanchig - rīkles dziedātājs no Mongolijas, Kai Somby - sāmu joikotājs no Norvēģijas, Albin Paulus - jodelētājs no Austrijas, Edgars Lipors - dziedātājs no Latvijas. Kultūras nams, Kr.Barona iela 6, Jelgava

PIEKTDIENA, 13. SEPTEMBRIS

10.00 – 20.00 Apskatei atvērts Smilšu skulptūru parks Pasta salā. 13. Starptautiskā Smilšu skulptūru festivāla 2019 darbi par tēmu Antīkā pasaule. Pasta sala, Jelgava

11.00 un 17.00 Ekskursija Eiropas Kultūras mantojuma dienu ietvaros "Atjaunošanas darbi Jelgavas pilī". Sākums Jelgavas pils muzejā. Iepriekš jāpiesakās: 63005447, tic@tornis.jelgava.lv. Jelgavas pils, Lielā iela 2, Jelgava

18.00 Dzejas dienu pasākums Lielplatones muižā "Manis stādītais desmit koku mežs" ar Anriju Kārkliņu. Muzikāli literāra tikšanās un grāmatas prezentācija. Lielplatones muiža, Alejas iela 7, Lielplatone, Jelgavas novads

19.00 Brīvdabas koncertzāles "Mītava" atklāšanas koncerts. Programmā latviešu un pasaules mūzika; Jāņa Lūsēna un Māras Zālītes jaundarba pirmatskaņojums. Piedalās: Jelgavas kamerorķestris (A.Meri), Jelgavas Bigbends (R.Ašmanis), koris “Spīgo” (L.Celma-Kursiete), Juris Žvikovs (klavieres), Ieva Kerēvica (vokāls) u.c. Brīvdabas koncertzāle "Mītava", Pasta sala, Jelgava

AKTĪVĀS ATPŪTAS PASĀKUMI

17.00 – 20.00 "Black Friday" 5 Masti veikparkā. Brauc ciemos uz 5 Mastiem, lai piedalītos BLACK FRIDAY SUP un galda tenisa sacensībās! Pieteikšanās līdz 13.septembrim, zvanot pa t. 26858004. 5 Masti Veikparks, Ozolnieku ezers, Ozolnieki, Ozolnieku novads

SESTDIENA, 14. SEPTEMBRIS

10.00 – 20.00 Apskatei atvērts Smilšu skulptūru parks Pasta salā. 13. Starptautiskā Smilšu skulptūru festivāla 2019 darbi par tēmu Antīkā pasaule. Pasta sala, Jelgava

10.00 JĀNIM ČAKSTEM 160! Svinīgais piemiņas brīdis un ziedu nolikšana pie Latvijas pirmā prezidenta Jāņa Čakstes pieminekļa, 160. dzimšanas dienā. Jāņa Čakstes piemineklis, pie Jelgavas Sv.Trīsvienības baznīcas torņa, Akadēmijas 1, Jelgava

11.00 – 12.30 Priekšlasījums "Starp Rīgu un Parīzi: Jāņa Čakstes politiskā darbība 1918. gada novembrī - 1919.gada jūlijā". Autors vēstures zinātņu doktors Jānis Šiliņs. Ģ.Eliasa Jelgavas Vēstures un mākslas muzejs, Akadēmijas iela 10, Jelgava

12.15 un 13.15 Ekskursija Eiropas Kultūras mantojuma dienu ietvaros "Vecpilsētas ielas vēsturisko namu atjaunošana". Sākums Vecpilsētas ielā pie Dobeles vārtiem. Iepriekš jāpiesakās: 63005447, tic@tornis.jelgava.lv. Vecpilsētas iela 14, Jelgava

AKTĪVĀS ATPŪTAS PASĀKUMI

18.30 – 19.30 Publiskā slidošana "Ozohallē". "Ozohalle", Stadiona iela 5b, Ozolnieki, Ozolnieku novads

19.45 – 20.45 Publiskā slidošana ar nūjām "Ozohallē". "Ozohalle", Stadiona iela 5b, Ozolnieki, Ozolnieku novads

SVĒTDIENA, 15. SEPTEMBRIS

10.00 – 20.00 Apskatei atvērts Smilšu skulptūru parks Pasta salā. 13. Starptautiskā Smilšu skulptūru festivāla 2019 darbi par tēmu Antīkā pasaule. Pasta sala, Jelgava

13.00 un 14.00 Ekskursija Eiropas Kultūras mantojuma dienu ietvaros "Jelgavas Valsts ģimnāzijas vēsturiskās ēkas atjaunošana". Sākums pie galvenās ieejas Mātera ielā 44. Iepriekš jāpiesakās: 63005447, tic@tornis.jelgava.lv. Mātera iela 44, Jelgava

16.00 Koncertcikls "Gaviļu balsis" Sv.Annas ev.lut. katedrālē. Jelgavas Svētās Annas evaņģēliski luteriskā baznīca, Lielā iela 22A, Jelgava

AKTĪVĀS ATPŪTAS PASĀKUMI

15.30 - 17.00 Publiskā slidošana "Ozohallē". "Ozohalle", Stadiona iela 5b, Ozolnieki, Ozolnieku novads

17.15 – 18.45 Publiskā slidošana ar nūjām "Ozohallē". "Ozohalle", Stadiona iela 5b, Ozolnieki, Ozolnieku novads

IZSTĀDES

No 4.septembra līdz 31.oktobrim Viktorijas Daņiļauskaites grafikas izstāde "Bez pagātnes nav nākotnes". Jelgavas Sv. Trīsvienības baznīcas torņa izstāžu zālē, Akadēmijas iela 1, Jelgava

No 7. septembra līdz 18.oktobrim Sandras Eglītes izstāde "Svalbard. Pusnakts saules zeme". LLU Fundamentālās bibliotēkas lasītavā, 254.telpā, Lielā iela 2, Jelgava

Līdz 15.septembrim Arnis Ozols. 70 gadu Jubilejas izstāde. Jelgavas Kultūras nama 1. stāva galerija un 2. stāva foajē, Kr.Barona iela 6, Jelgava

Līdz 28. septembrim Sarmītes Helvigas un Aijas Feldmanes kopējā izstāde "Pērļu mirdzums gleznās". Jelgavas Kultūras nama 1. stāva foajē, Kr.Barona iela 6, Jelgava

Līdz 2.oktobrim Alises Marijas Aizpures gleznu izstāde "Krāsas". Jelgavas Sv. Trīsvienības baznīcas torņa kāpņu telpā, Akadēmijas iela 1, Jelgava

Līdz 6.oktobrim Edvīna Kalnenieka darbu izstāde. Ģ.Eliasa Jelgavas Vēstures un mākslas muzejs, Akadēmijas iela 10, Jelgava

Līdz 29.oktobrim Izstāde "Pliknis medaļu mākslā". Ģ.Eliasa Jelgavas Vēstures un mākslas muzejs, Akadēmijas iela 10, Jelgava

Foto: Gatis Indrevics