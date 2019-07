“Nerātnā vasaras nakts” – ar jokiem, dziesmām un dančiem

Lai arī vasaras saulgrieži tikko aizvadīti, gada skaistākās pilnbrieda naktis tikai pieņemas spēkā. Svinot šo laiku ar dziesmām, temperamentīgiem dančiem un draiskiem jokiem, pie skatītājiem devies jaunais koncertuzvedums “Nerātnā vasaras nakts”. Jelgavā “Nerātnās vasaras nakts” piedzīvojumi notiks 21. jūlijā pulksten 18 Pasta salas brīvdabas koncertzālē “Mītava”.

Dēvējot to par “šīsvasaras karstāko un kaislīgāko notikumu” Latvijas brīvdabas estrādēs, tā veidotāji “Producentu grupa 7” aicina ikvienu atvērties dinamiskajam dzīvības spēkam un priekam, kas mīt mūsos. Tas pārpārēm sastopams gan draiskajās latvju dainās un ticējumos, gan jestrajās 80. gadu joku dziesmās. “Viss, lai “lustinātu” un kustinātu publiku, liekot atcerēties gan savas, gan citu jaunības dēkas un grēkus. Lai pamācītu citus un pasmietos par sevi!” tā organizatori.

“Ar šo koncertuzvedumu gribam noraut nost to ārišķības plīvuru, kas prevalē mūsu sabiedrībā,” skaidro režisors Valdis Pavlovskis. “Mantu kults, karjera, labs darbs un tikai tad attiecības un bērni – vispār sazin kad un vai varēs. Vasaras naktis ir tik īsas, un tās nav domātas gulēšanai ne veciem, ne jauniem, kad pļavu reibinošā smarža, sienāžu sisināšana un “lakstugaiļu“ kaislīgie treļļi liek sirdij apmest kūleni un mīlēt. Esiet vienkāršāki, patiesāki un ļaujieties sirds patikšanai viens otram, ļaujieties jokiem, dzīvespriekam un mīlestībai!”

Koncertuzvedumā dzīvā orķestra pavadījumā skanēs savulaik populāri joku hiti no Raimonda Paula, Ivara Vīgnera daiļrades, dziesmas no “Ornamenta”, Edgara Liepiņa repertuāra un tautasdziesmu apdares, bet to caurvīs nerātnās latvju dainas, ticējumi un apdziedāšanās.

Koncertuzveduma piedalās aktieri Mārtiņš Brūveris, Ieva Pļavniece, Artis Robežnieks, Kārlis Reijers, dziedātāji Anmary, Rūta Dūduma, Atis Auzāns un “Nerātnais orķestris”. Koncertuzveduma režisors – V.Pavlovskis, horeogrāfe – Ieva Kemlere, kostīmu māksliniece – Ilze Kaša, muzikālais aranžētājs – A.Auzāns.

