No 1.decembra mainās Ģederta Eliasa Jelgavas Vēstures un muzeja darba laiks

No 1.decembra mainīts Ģederta Eliasa Jelgavas Vēstures un mākslas muzeja skatu torņa darba laiks, informē Jelgavas pašvaldības Sabiedrisko attiecību pārvaldē.

Ziemas sezonā, no 1.decembra līdz februāra beigām, muzeja skatu tornis un tā balkons būs atvērts piektdienās, sestdienās un svētdienās no pulksten 10 līdz 17. No pirmdienas līdz piektdienai muzeja tornis būs slēgts.

Spēcīga apledojuma vai puteņa gadījumā tornis apmeklētājiem būs atvērts, savukārt balkons tiks slēgts.

Darba laiks muzeja skatu tornim līdz 1.decembrim ir nemainīgs - līdz pulksten 17.

