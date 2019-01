Pareizticīgo Ziemassvētku koncertā vāks līdzekļus jelgavnieces ārstēšanai

Atzīmējot pareizticīgo Ziemassvētkus, kas tiek svinēti naktī no 6. uz 7. janvāri, Sabiedrības integrācijas pārvalde sestdien, 12. janvārī, pulksten 14 Jelgavas Kultūras namā aicina uz tradicionālo svētku koncertu. Tā ienākumi tiks ziedoti kādas Jelgavas 1. internātpamatskolas–attīstības centra audzēknes veselības uzlabošanai.

“Kāds reiz ir teicis: “Kad mēs mīlam un atdodam, tie ir Ziemassvētki!” Ar koncertu aicinu ieklausīties Ziemassvētkos, savā sirdī un ielaist savās mājās Jēzu Kristu! Lai Jēzus Kristus piedzimšana mums vēlreiz atgādina, ka galvenais nav dāvanu gādāšanas drudzis, bet ģimeņu tradīciju pilnveidošana ceļā uz ticību un cilvēcisko vērtību apzināšanos. Gatavojoties svētkiem, apjautīsim, cik daudz labu cilvēku mums ir līdzās, cik daudz labu lietu ir noticis un cik daudz iemeslu pašiem būt labiem!” aicina koncerta režisore Rita Barona.

Koncertā piedalīsies Rīgas pareizticīgo kamerkoris “Blagovest” diriģentu Oksanas Čerkasovas un Jāņa Misiņa vadībā, Jelgavas 2. pamatskolas bērnu un jauniešu koris “Zvonņica” diriģentes Jeļenas Vavilovas vadībā, instrumentālais ansamblis (spēlē Aleksandrs Ozols (ģitāra), Ivars Kalvins (taustiņinstrumenti) un Oļģerts Dreimanis (perkusijas)), soliste Jelgavas Sv.Simeona un Sv.Annas pareizticīgo katedrāles kora diriģente un dziedātāja Jeļena Kravčenko, aktieri Aleksandrs Gerbutovs, Marina Lazareva un Ilze Beķere. I.Beķere – arī koncerta scenogrāfe.

Savu svētību pasākuma norisei devuši Jelgavas Sv.Simeona un Sv.Annas pareizticīgo katedrāles garīgie vadītāji. Tradicionāli koncerta laikā skanēs lielie zvani, ko būs sarūpējusi Jelgavas pareizticīgo katedrāle un koncertā skandinās katedrāles Zvanu skolas vadītāja Jeļena Ņikiforova.

Kā katru gadu, arī šī koncerta ieņēmumi no biļetēm tiks ziedoti labdarībai. Šoreiz tiks palīdzēts uzlabot veselību kādai Jelgavas 1. internātpamatskolas–attīstības centra audzēknei. Ieejas biļešu cena ir viens eiro, un tās var iegādāties biedrībā “Jelgavas nacionālo kultūras biedrību asociācija”, Skolotāju ielā 8, darba dienās no pulksten 13 līdz 19, brīvdienās no pulksten 9 līdz 16, bet koncerta dienā no pulksten 12 kultūras nama foajē.





Foto: publicitātes