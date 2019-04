Pasākumā “Satiec savu meistaru!” ierādīs amatu prasmes

Jau vienpadsmito reizi visā Latvijā notiks pasākums “Satiec savu meistaru!”, kur trīs dienu garumā no 5. līdz 7. aprīlim dažādu amatu meistari 155 norises vietās tiksies ar interesentiem, lai ierādītu sava amata pamatus. Meistari iepazīstinās ar aušanas, adīšanas, tamborēšanas, izšūšanas un citām prasmēm, kok­amatniecību, keramiku, mūzikas instrumentiem, latviskām dziesmām, dančiem. Zināšanas par dažādiem amatiem smelties varēs arī Jelgavā, Jelgavas, Ozolnieku un Dobeles novadā, informē pasākuma organizatori.

Pie visiem meistariem vēlama iepriekšēja pieteikšanās.



Jelgavas bērnu un jauniešu centrā “Junda” 6. aprīlī no pulksten 12 līdz 16 Zanes Vēveres vadībā varēs veidot stikla mozaīku, Ilona Brizga apmācīs virpošanā uz podnieka ripas, bet ieskatu koka automobiļu vēsturē un to attīstībā, kā arī iespēju pašam izgatavot koka auto modeli sniegs Oskars Krauze. Viens dalībnieks var piedalīties vienā meistardarbnīcā (pieteikšanās pa tālruni 63022298 vai klātienē pie dežurantes Pasta ielā 32).

Uzšūt etnogrāfisku somiņu no dažādu novadu brunču audumiem, krāsot dziju ar augu krāsvielām un vērot Zemgales rakstaino brunču aušanu piedāvā “Austras rakstu” darbnīca Jelgavā, Filozofu ielā 5–1. 6. aprīlī no pulksten 10 dzijas krāsošanu ierādīs Ieva Hofmane un Daina Ieviņa, 6. un 7. aprīlī visas dienas garumā varēs vērot Zemgales rakstaino brunču aušanu un uzšūt somiņu Aijas Mālkalnas un Janas Eveliņas vadībā (informācijai zvanīt 29116210, e-pasts: austras.raksti@gmail.com).

Jelgavas novadā pērļotos pulsa sildītājus adīt mācīs Inta Strazdiņa, kura interesentus gaidīs 5. aprīlī no pulksten 18 līdz 21 Sesavas Tautas namā (informācijai zvanīt 26178445, e-pasts: inta_strazdina@inbox.lv).

Ar linu brunčiem Zemgales rozīšu rakstā iepazīstinās meistare Inga Pudnika, kuru 5. un 6. aprīlī no pulksten 10 līdz 15 varēs sastapt tautas lietišķās mākslas studijā “Staļģene” (informācijai zvanīt 28674293, e-pasts: inga.pudnika@kraslava.lv).

Visu rakstu varat izlasīt 4. aprīļa “Zemgales Ziņās”

Foto: ilguciems.riga.lv