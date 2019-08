Piena paku laivu regate šogad vēl tuvāk skatītājiem

Palutinot vēderus un godinot latviešu ēdienkartē tik iemīļotos piena, maizes un medus produktus 31. augustā pulcējot vairāk kā 180 dalībniekus, Jelgavā svinēsim 19. Vispārējos Latvijas Piena, maizes un medus svētkus. Pirmoreiz ieņemot kursu uz Driksas ūdeņiem savu izdomu un radošumu demonstrēs 17. “Baltais” Piena paku laivu regates dalībnieki. Savukārt skvērā aiz Jelgavas kultūras nama vairāk kā 30 izglītojošās nodarbībās un aktivitātēs ikviens aicināts parūpēties par savu veselību 3. Labsajūtas festivālā “Esi”, informē Jelgavas pilsētas pašvaldības iestādes “Kultūra” sabiedrisko attiecību speciāliste Elīna Gaile.

Tirgošanās un jautrība Hercoga Jēkaba laukumā sāksies jau no pulksten 9, kad svētku viesi aicināti nobaudīt un iegādāties gardākos piena, maizes un medus produktus, kā arī dažādus amatnieku darinājumus no visas Latvijas. Piedāvājums būs bagātīgs un katra vēlmēm atbilstošs – dažādu šķirņu sieri visneiedomājamākajos veidos, garšās un formās, maize sākot no pavisam tumšas un kārtīgas rupjmaizes līdz dažādiem sāļiem un saldiem kliņģeriem, pīrāgiem un sklandraušiem, kā arī plašs medus, biškopības produktu un saldējuma klāsts.

Svētku andeli padarot jautrāku uz Hercoga Jēkaba laukuma skatuves kāps tautas muzikantu ansamblis “Tāls’ Trimiš”, “Zaļā galma kapella” un kapela “Hāgenskalna muzikanti”.

Visas dienas garumā notiks dažādas degustācijas un konkursi, lai kopā ar Latvijas Biškopības biedrību un Latvijas Maiznieku biedrību izraudzītos iecienītākos medus un maizes produktus. Savukārt Latvijas Maiznieku biedrība kopā ar Jelgavas Amatu vidusskolu aicina uz orientēšanos maizes pasaulē, iepazīstinot ar tās dažādajām garšām, krāsām un veidiem.

Svētku laikā darbosies dažādas radošās darbnīcas un aizraujošas aktivitātes visai ģimenei. Tomēr, kā jau kārtīgos svētkos, nevaram tikai ēst, tāpēc ikviens aicināts pārbaudīt savus spēkus sporta sacensībās “Latvijas spēcīgākā pilsēta” un 3x3 basketbola turnīrā.

“Baltais” Piena paku laivu regate pirmoreiz Driksā

Radoši, amizanti un jautri jau 17. reizi Jelgavā pulcēsies atraktīvākās draugu kompānijas, demonstrējot savu izdomu Eiropā vienīgajā piena paku laivu regatē. Šogad spraigos sacensību notikumus vērosim pašā pilsētas centrā Driksas upē. Jaunā pasākuma norises vieta būs kā izaicinājums sacensību dalībniekiem, tā arī lieliska iespēja atbalstītājiem vēl tuvāk novērtēt unikālos peldlīdzekļus.

“Baltais” Piena paku laivu regates pasākumu centrālā norises vieta būs Pasta sala, kur visas dienas garumā sacensību dalībniekus un pasākuma viesus sagaidīs īsta zemūdens valstība – “Nāru pludmale”, “Piena pils”, “Pienradži” un daudzi citi aizraujoši un amizanti foto objekti. Svētkus Pasta salā atklāsim pulksten 15 ar vērienīgo peldlīdzekļu prezentāciju, bet jau pulksten 16 dodoties pretī jauniem izaicinājumiem piena paku plosti pirmoreiz ieņems kursu uz Driksas ūdeņiem.

Piena paku laivu regate ir sacensības kurās komandas ne vien sacenšas ātrumā, bet arī demonstrē savu radošumu un saliedētību. Jautrāku pasākumu padara tas, ka laivas var tikt darbināta tikai ar cilvēka spēka palīdzību. Domājot par nerealizētā iepakojuma otrreizēju izmatošanu un vienlaicīgi atbalstot vienu no atraktīvākajiem pasākumiem Jelgavā, galveno būvmateriālu, komandām kopā izdalot 42 000 piena pakas, nodrošina AS “Tukuma piens”. Sacensībās tiks apbalvoti ne tikai ātrākie dalībnieki, bet žūrijas vērtējumā pie vērtīgām balvām tiks arī radošākā, orģinālākās, stilīgākās un trakākās komandas, kas kopā tiks apbalvotas astoņās nominācijās.

Pēc tam, kad būsim sekojuši līdzi spraigajiem piena paku laivu regates notikumiem, svētku viesi aicināti uz ballīti Pasta salā – “Green Trial” velo šovs, Putu ballīte, atrakciju parks un daudzas citas aizraujošas un jautras izklaides visai ģimenei. Savukārt Brīvdabas koncertzālē “Mītava” ar muzikāliem priekšnesumiem priecēs “Sub Scriptum”, “Pērkons” un “Dakota”. Pasākuma teritorijā visas dienas laikā darbosies “Kreklukroga” čilzona.

3. Labsajūtas festivāls “Esi”

Jau trešo gadu pēc kārtas vairāk nekā 30 izglītojošas bezmaksas nodarbības un aktivitātēs ikviens aicināts parūpēties par savu veselību un dzīvesprieku Labsajūtas festivālā “Esi”. Skvērā aiz Jelgavas Kultūras nama jau no pulksten 11 gaidīs dažādas uztura meistarklases, sporta nodarbības, diskusijas un lekcijas ar Latvijas vadošajiem ekspertiem, treneriem un jomas speciālistiem.

Uz pasākumu īpaši aicinātas ģimenes ar bērniem, kurām būs iespēja piedalīties interaktīvās un izzinošās nodarbībās. Tāpat gaidīsim vecākus ar bērniem kuriem ir kustību traucējumi, lai izmēģinātu Latvijā radītas rāpošanas ierīce. Savukārt, seniori aicināti uz dažādām izzinošām lekcijām par to kā saglabāt iekšējo starojumu un labsajūtu.

Labsajūtas festivālu “Esi” organizē Jelgavas pilsētas pašvaldība un JPPI "Kultūra" sadarbībā ar JPPI “Sociālo lietu pārvalde" un Kultūras un mākslas centru “Nātre”. To atbalsta Latvijas Sociālās uzņēmējdarbības asociācija un Britu padome Latvijā. Pasākums īstenots projekta “Kompleksu veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumu īstenošana Jelgavas pilsētā, 1. kārta ietvaros.

