Pirmā Jaungada nedēļas nogale Tukumā un apkārtnē

Tukuma Tūrisma informācijas centrs (TIC) Jauno gadu Tukumā pusē aicina iesākt gan jautri un skanīgi ar koncertiem un lustīgu karnevālu, gan veselīgi un sportiski, piedaloties rogaininga sacensībās, laivu braucienā vai pārgājienā pa purvu, vērojot dabas skaistumu.

Tradicionāli Jaunpils pilī, iesākot jauno gadu, tiek rīkots Jaungada karnevāls. Šogad karnevāls ar nosaukumu “Maģiskais 2020” norisināsies 3.janvārī no pulksten 21. Šajā naktī maģijas ietekmi jutīs katrā telpā. Pat karnevāla norises laiks un datums ir maģiski pārtapis no 1.janvāra uz 3.janvāri - uz piektdienas vakaru, lai viesi varētu baudīt pils maģisko noskaņu līdz rīta agrumam. Par dejām karnevālā gādās grupa "Via Sienāži" un "Stradivari". Pasākumu vadīs harizmātiskais iluzionists Toms Felkers. Jaunpils muzejā būs apskatāma izstāde, kur gaismas ietekmē notiek pārvērtības. Nākotni varēs zīlēt gan zvaigznēs ar astrologa palīdzību, gan pārbaudīt maģiskā skaitļa 2020 ietekmi uz ikkatra plāniem ar numerologa starpniecību. Viesi varēs ļauties seju apgleznošanai un baudīt maģisko foto stūri un nākotnes pareģojumus. Izsalkumu un slāpes varēs veldzēt gan bāros, gan pils krogā. Ieeja pasākumā 7 EUR ar maskām, 10 EUR bez maskām, 30 EUR ar vietu pie galdiņa. Biļetes iepriekšpārdošanā iespējams iegādāties “Biļešu servisa” tirdzniecības vietās. Adrese: Jaunpils pils, Jaunpils, Jaunpils novads. Vairāk informācijas pa tālruni 26101458, www.facebook.com/Jaunpilspils/

Sestdien, 4.janvārī iesākt gadu ar saullēkta laivu braucienu Lielajā Ķemeru tīrelī, aicina Ozolaivas.lv. Sagaidi saullēktu purvā, kurš ainavu daudzveidības ziņā ir īpašs ne vien Latvijas mērogā, bet, ļoti iespējams, arī pasaulē. Ir vērts braukt un redzēt. “Ekstrēmi skaisti”, kā saka paši organizatori. Tikšanās sestdien pulksten 7.15 Lielā Ķemeru tīreļa austrumu malā, nobraucot no Kalnciema ceļa (P101). Dalības maksa 30 EUR par laivu. Adrese: Lielais Ķemeru tīrelis. Vairāk informācijas un pieteikšanās pa tālruni 23202900, https://ej.uz/saullektsKNP04012020

Sportiski iesākt Jauno gadu aicina arī atpūtas komplekss “Sveikuļi”, kur sestdien no pulksten 9.00 norisināsies treniņsacensības rogainingā – pārgājienā ar orientēšanās elementiem labā kompānijā “Sveikuļu” apkārtnes mežos. Adrese: “Sveikuļi”, Tumes pagasts, Tukuma novads. Vairāk informācijas pa tālruni 29267142, www.coksilva.lv/silva-rog

Ja vēlaties baudīt skaistu koncertizrādi, tad sestdienas, 4.janvāra vakarpusē pulksten 18 jādodas uz Tukuma pilsētas Kultūras namu, kur būs iespēja vērot muzikālu dziesmu spēli “Lubāns un Rāzna”. Tās pamatā ir Andra Baltača stāsts un dzeja, kuru caurvij dažādu autoru jaunradītas un pazīstamas dziesmas, kā arī latviešu tautasdziesmu apdares. Ieejas biļešu cenas no 10 – 18 EUR. Biļetes iegādājamas “Biļešu paradīzes” kasēs. Adrese: Tukuma pilsētas kultūras nams, Lielā iela 1, Tukums. Vairāk informācijas pa tālruni 63124150, www.tpkn.lv

Ziemīgu saullēktu Ķemeru tīrelī būs iespēja sagaidīt arī svētdien, 5.janvārī no pulksten 8, dodoties pārgājienā ar purva kurpēm kopā ar Purvu bridējiem. Dalības maksa 20 EUR pieaugušajiem un 10 EUR bērniem. Pārgājiena garums aptuveni 4 km. Līdzi jāņem sildošs dzēriens un uzkodas. Adrese - tikšanās vieta: autostāvvieta Krāču kalnos pie Ķemeru tīreļa kūdras karjeriem. Vairāk informācijas pa tālruni 20120101, www.purvabrideji.lv

Savukārt filmu parkā “Cinevilla” katru sestdienu un svētdienu līdz pat 12.janvārim iespēja noskatīties romantisko komēdiju “Jaungada taksometrs 2”. Gan sestdienās, gan svētdienās filmas seansi pulksten 14, 16 un 18. Biļetes cena 5 EUR, un tās iegādājamas uz vietas kasē (tikai norēķinoties skaidrā naudā). Pirms seansiem darbosies biļešu kase un Cinevillas bufete ar kraukšķīgiem popkorniem, gardu kafiju un izsmalcinātām plātsmaizītēm. Adrese: Kinopilsētiņa "Cinevilla", Slampes pagasts, Tukuma novads. Vairāk informācijas pa tālruni 29366654, www.facebook.com/CinevillaEvents

Ziemassvētku laiku noslēdzot, vēl pirmdien, 6.decembra vakarā pulksten 20 Tukuma evaņģēliski luteriskajā baznīcā izskanēs Riharda Dubras “Ziemassvētku kantāte”. Tajā piedalās Latvijas Bankas koris, Tumes jauktais koris, Tukuma pilsētas Kultūras nama sieviešu koris "Noktirne" un Jauno mūziķu orķestris. Diriģents Kaspars Vēvers. Ieeja bez maksas. Visi laipni aicināti. Adrese: Tukuma ev. lut. baznīca, Brīvības laukums 1, Tukums. Vairāk informācijas pa tālruni 20221951, www.tukumabaznica.lv

Foto: Tukuma TIC