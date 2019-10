“Raibumiņi” Jelgavas pilsētas bibliotēkā turpināsies rudens brīvdienās

Lai bērni jau no mazotnes zinātu ceļu uz bibliotēku, iepazītu grāmatas, žurnālus un laikrakstus, uzlabotu mediju prasmes, Jelgavas pilsētas bibliotēka skolēnu brīvdienās turpina šovasar iesākto tradīciju nedēļā reizi veltīt uzmanību bērniem vecumā no astoņiem līdz 12 gadiem.

Tā nākamo trešdien 23. oktobrī no pulksten 12 līdz 14 bibliotēkas mazajā zālē notiks pasākums “Rudens raibumiņi,” kura gaitā bērniem tiks izrādītas jaunākās galda spēles, no rudens lapām tiks veidotas kolāžas un pat šauti ekoloģiskie konfeti salūti no krāsainām rudens lapām. Visi nepieciešamie materiāli tiks nodrošināti uz vietas. Iepriekšēja pieteikšanās nav nepieciešama.

Jelgavas pilsētas bibliotēkas Lasītāju apkalpošanas nodaļas vadītāja Vivita Armanoviča teic, ka vasaras brīvlaikā līdzīga rakstura nodarbībās “Vasaras raibumiņi”, kas notika katru trešdienu, vairāk nekā 100 bērni spēlēja izzinošās spēles, mācījās meklēt grāmatas, kā arī citādi iepazina bibliotēku. Jau tad bērni jautājuši, kad “raibumiņiem” būs turpinājums. Bibliotēkā nolemts, ka turpinājums būs skolēnu brīvdienās.

Foto: Jelgavas pilsētas bibliotēka