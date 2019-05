Smilšu skulptūru festivāla laikā aicina doties ekskursijā “Jelgava – skulptūru pilsēta”

Starptautiskā Smilšu skulptūru festivāla laikā, kas Jelgavā notiks 8. un 9.jūnijā, Jelgavas reģionālais tūrisma centrs aicina iepazīt ne tikai smilšu skulptūras, bet arī daudzas citas neparastas, no dažādiem materiāliem darinātas skulptūras, kas izvietotas Jelgavas pilsētvidē, informē tūrisma speciālists Sandis Liepa.



Jelgava ir pazīstama ar ledus un smilšu skulptūrām, kas priecē neilgu laiku, tomēr pilsētā dažādās vietās izvietotas vairāk kā trīsdesmit pastāvīgas skulptūras, kas veidotas no metāla, akmens, koka, šamota un citiem izturīgiem materiāliem. Skulptūru autori ir mākslinieki no Latvijas un Lietuvas, kas tās veidojuši gan metālmākslas un keramikas simpozijos, gan kā pasūtījuma darbus un dāvinājumus. Skulptūrām ir arī izteiksmīgi nosaukumi: “Fruktus bumbūls”, “Sidraba šalkoņa”, “Romantiskais tipāžs”, “Vēja zieds” un citi, kas liek aizdomāties par šo darbu vēstījumu. Apmeklējot skulptūras, var ieraudzīt pilsētu no cita skatu punkta un atklāt to, kas parasti paliek neievērots.

8. un 9.jūnijā ikviens aicināts doties ekskursijā “Jelgava – skulptūru pilsēta”, lai gides Innas Altuhovas vadībā iepazītu Jelgavu un uzzinātu katras skulptūras neparasto stāstu. Maršruts vedīs pa mazākām Jelgavas centrālās daļas ieliņām, iekļaujot vairākus pilsētas parkus, skvērus un kvartālus. Ekskursijas laikā varēs uzzināt ne tikai par skulptūrām, bet dzirdēt arī citus interesantus un mazāk zināmus faktus par Jelgavu.

Publicitātes foto