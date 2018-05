Smilšu skulptūru festivāls Jelgavā šogad būs veltīts dzīvnieku pasaulei

Baltijā lielākais smilšu skulptūru parks, kur 15 profesionāli mākslinieki no astoņām valstīm smilšu formas pārvērtīs visiem atpazīstamos tēlos, ļaujot uz dzīvnieku pasauli paraudzīties no dažādiem skatupunktiem taps Jelgavā 9.jūnijā un 10.jūnijā, vēsta Jelgavas pašvaldības iestādes Kultūra sabiedrisko attiecību speciāliste Ilze Biļecka.



Unikālo smilšu skulptūru veidošanā mākslinieki no Latvijas, Lietuvas Beļģijas, Ukrainas, Ungārijas, Čehijas, Vācijas un Krievijas izmantos vairāk nekā 1000 tonnu smilšu.

Biļecka pauda, ka mākslinieki šī gada festivāla tēmu interpretē dažādi, tomēr katrs darbs atspoguļos autora uzskatus un redzējumu par to, kāda ir dzīvnieku pasaule. Daži savvaļu saredz harmonijā ar cilvēkiem, darbos veicinot cilvēku un dzīvnieku draudzību un visa dzīvā aizstāvību. Citi attēlo dabas skarbumu un patiesumu, skulptūrās iekļaujot mirkļus no reālās savvaļas dzīves. Savukārt daži no māksliniekiem šim darbam pieiet ar humoru un filozofiju attēlojot evolūcijas procesu, kurā pērtiķi turpina mēģināt notvert cilvēku.

Sestdien, 9.jūnijā, par muzikālo priekšnesumu rūpēsies pašmāju iemīļotie mūziķi Aija Andrejeva, Normunds Jakušonoks un Tipa orķestris, kā arī grupas “Iļģi” un “bet bet”. Svētdien, 10.jūnijā, apmeklētājus izklaidēs grupa “Jonis”, mākslinieks no Lietuvas, grupa “Sudden lights” un “Jumprava”.

Gan sestdienas, gan svētdienas pirmā dienas puse tiks veltīta jaunākajiem pasākuma apmeklētājiem – būs iespēja apmeklēt izrādes bērniem, kā arī doties rotaļās kopā ar Jelgavas Jauno un Ādolfa Alunāna teātri. Darbosies arī smilšu skulptūru darbnīca, kurā bērniem un vecākiem būs iespēja pašiem iejusties tēlnieku ādā un veidot pašiem savus smilšu zīmējumus.

FOTO: Raitis Puriņš