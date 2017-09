Spertālu gadu turpina skolēni

Ādolfa Alunāna memoriālajā muzejā skatāma latviešu scenogrāfa Arvīda Spertāla 120 gadu jubilejai veltītā konkursa «Aiz teātra priekškara» dalībnieku darbu izstāde. Interesanti, ka tas ir pirmais pasākums šajās telpās, kopš amatā stājies muzeja jaunais vadītājs Miks Vilnis. Konkursu organizēja Jelgavas Mākslas skola un Jelgavas Mākslinieku biedrība.



Konkursā «Aiz teātra priekškara» piedalījās skolēni no 16 Latvijas skolām vecumā no septiņiem līdz 16 gadiem, radot vizuālās mākslas darbus teātra tematikā. Iepazīstoties ar teātra pasauli, konkursanti bija aicināti brīvi izvēlētā tehnikā izveidot vizuālās mākslas darbu, kas saistīts ar teātri, skatuvi vai skatuves iekārtošanu. Dalībnieki savu veikumu varēja iesniegt vairākās kategorijās – grafika un zīmējums, datorgrafika, gleznošana vai trīsdimensionāli darbi.

«Mūs patīkami pārsteidza tas, ka negaidīti liels konkursa dalībnieku skaits savus darbus bija izvēlējies radīt scenogrāfijas maketu formā, tādēļ žūrija vienojās par nominācijas «Darbs scenogrāfijā» izveidi,» stāsta konkursa koordinatore Jelgavas Mākslas skolas metodiķe Anete Aizsilniece-Kreicberga, papildinādama, ka žūrija darbus vērtēja gan pēc to mākslinieciskās kvalitātes, gan arī no režisoriskā skatpunkta.

Dalībnieki tika vērtēti 7–10, 11–14 gadi un 15–16 gadu grupās, un vairākas godalgas ieguva arī Jelgavas Mākslas skolas audzēkņi. Augstāko novērtējumu 7–10 gadu vecuma grupā saņēma Jelgavas Mākslas skolas Bērnu mākslas studijas audzēknis Roberts Antāns (darbs «Pūce»). Otrajā vietā Marks Tučs no Maltas vidusskolas ar “Citādo masku”, bet trešo vietu ieguva Jelgavas Mākslas skolas audzēkne Ivanda Kļavzere («Sniegbaltīte un septiņas pelītes»). Savukārt Jelgavas Mākslas skolas audzēknes Jana Kočetkova, Alise Kārkliņa un Valērija Zakrepska saņēma Atzinības rakstus.

11–14 gadu vecuma grupā uzvarēja Megija Sproģe no Dobeles Mākslas skolas ar darbu “Flamingo valsis saullēktā”. Savukārt labākais scenogrāfijas darbs – Ķekavas Mākslas skolas audzēknes Adriānas Daļeckas “Sarkangalvīte un vilks”.





FOTO: Raitis Puriņš