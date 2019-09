Stāstnieku festivāls šogad aicina pieskarties pikantām tēmām

6. un 7.septembrī notiks 8. Zemgales stāstnieku festivāls, kas aptvers Jelgavu, Eleju, Rundāli, Bausku un Brunavu. Šogad festivāla tēma ir „Caur dārzu izgāji, un rozes aizdegās” – par to, kas visus vilina, bet mulsina, ja par to runā skaļi - erotika, kaisle, mīlestības dažādās izpausmes. Festivālā par to nerunās skaļi, bet visu izstāstīs caur pasakām, stāstiem un skaistām dziesmām.

Festivāla pirmā diena 6.septembrī iesāksies Jelgavā. Stāstnieki un citi interesenti satiksies Jelgavas pilsētas bibliotēkā, lai noklausītos stāstu par bibliotēkas ēku speciālistes Baibas Īvānes-Kronbergas interpretācijā, kas balstīta faktos, stāstos un fotogrāfijās, informē Jelgavas pilsētas bibliotēkas pārstāve Maija Rubauska.

Festivālu atklās Māra Mellēna, Latvijas Stāstnieku asociācijas valdes locekle un stāstnieku saimes iedvesmotāja. Turpinājumā stāstnieki piedalīsies radošās rakstīšanas nodarbībā „Viegls pieskāriens ar vārdu” atraktīvās Lindas Ulānes vadībā, kas ikdienā darbojas arī kā Dr.Klauns.

Pēcpusdienā stāstnieki un citi interesenti tiek aicināti ekskursijā pa Jelgavu „Mīlas pāri Mītavā”, ko vadīs Signe Lūsiņa.

Festivāla pirmās dienas kulminācija notiks Lielajā stāstu vakarā „Caur dārzu izgāji, un rozes aizdegās”, kas notiks Jelgavas novada Elejas Tējas namiņā. Stāstnieku sagatavotos erotiski kaislīgos stāstus papildinās Jelgavas novada Lielplatones vīru vokālais ansamblis „Tikai Tev”.

Festivāla otrajā dienā dalībnieki tiek aicināti Bauskas novada "Mazajā muižā" pie Elīnas Kuzņecovas, lai iepazītu senos tērpus, galma noteikumus sieviešu uzvedībā un slepeno mīlas valodu. Pēcpusdienā notiks stāstnieku uzstāšanās Bauskā IX Pagalmu un VII Putras svētkos. Bauskas pilsētā šie svētki ir ikgadēji un pērn 10 stāstnieki jau piedalījās, stāstot pasakas par ziediem. Stāstnieku uzstāšanās izraisīja neviltotu interesi.

Šogad festivāls notiks jau astoto gadu, sadarbībā ar Rundāles novada pašvaldību, Latvijas stāstnieku asociāciju, novada iestādēm, vietējiem iedzīvotājiem, Jelgavas pilsētas bibliotēku un Bauskas pilsētas biedrību “Bauskas vecpilsēta”.

Visi pasākumi ir bez maksas, jo tos atbalsta Valsts Kultūtkapitāla fonds, Latvijas Valsts meži, Zemgales plānošanas reģions, Latvijas Stāstnieku asociācija un Rundāles novada pašvaldība.

Pasākuma programma:

6.septembrī:

13.00 Bibliotēkas stāsts Jelgavas pilsētas bibliotēkā

14.00 Festivāla atklāšana Jelgavas pilsētas bibliotēkas Barona zālē

14.20 „Viegls pieskāriens ar vārdu”. Radošā rakstīšana

16.00 Ekskursija „Mīlas pāri Mītavā”. Sākums pie Jelgavas pilsētas bibliotēkas

19.00 „Caur dārzu izgāji, un rozes aizdegās”. Lielais stāstu vakars Elejas Tējas namiņā kopā ar Lielplatones vīru vokālo ansambli „Tikai Tev”

21.30 Pilsrundāles (Stāstu) bibliotēkas jauno telpu iesvētīšana ar stāstiem

7.septembrī:

10.00 „Galantās pikantērijas”. Ceļojums caur galma dāmu modi „Mazajā muižā” Brunavas pagastā

13.00 „Mīlestība, kas caur vēderu nāk”. Stāstnieku uzstāšanās IX Pagalmu un VII Putras svētkos Bauskā

Vairāk informācijas:

http://stastnieki.mozello.lv

Foto: stastnieki. mozello.lv