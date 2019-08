Svētdien Jelgavā notiks izlaušanās spēles sacensības

Svētdien, 25. augustā, no pulksten 12 ikvienam ir iespēja piedalīties izlaušanās spēles sacensībās. Paplašinot tūrisma piedāvājumu pilsētā, velo nomas uzņēmums "Pepijas velomānija" šovasar Jelgavā izveidojis izlaušanās istabu jeb spēli "Savrupmāja Vistas kāja" – telpu, kurā jārisina dažādi uzdevumi, lai atrastu kodu ciparus un atslēgas, ar kurām no telpas izkļūt, mēģinot to izdarīt 30 minūtēs. Spēlei obligāti iepriekš jāpiesakās, informē Jelgavas pašvaldības Sabiedrisko attiecību pārvaldē.

Lai piedalītos sacensībās, komandā jābūt līdz četriem cilvēkiem – tie var būt jaunieši, ģimenes, pieaugušie. Katra komanda, dodoties istabā, kurā būs tumsa, saņems līdzi tikai lukturīti. Pirmais uzdevums būs atrast, kā tikt pie gaismas, tālāk jau atjautības un erudīcijas uzdevumi, lai atrastu atslēgu un izkļūtu no istabas.

Pats istabas nosaukums "Savrupmāja Vistas kāja" jau vēsta, ka uzdevumi būs saistīti ar stāstu par rudmataino meiteni ar dažādu krāsu zeķēm – Pepiju Garzeķi un viņas draugiem. Tāpēc varbūt pirms spēles ir vērts pāršķirstīt Astridas Lindgrēnes "Grāmatu par Pepiju Garzeķi".

Komandām spēlei iepriekš obligāti jāpiesakās, rezervējot laiku pa tālruni 29733112. Pieteikties iespējams līdz 24. augusta pulksten 12. Dalības maksa spēlē komandai – 20 eiro.

Foto: no Z.Gravas personīgā arhīva