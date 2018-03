Baltinavas Ontons un Anne atkal brauc ciemos

Anitas Ločmeles vadītā Baltinavas amatierteātra “Palādas” viesizrāde “Kāzu gada jubileja” mūsu pusē atkal būs skatāma sestdien pulksten 14.30 informācijas, kultūras un sporta centrā “Līdumi” Staļģenē un pulksten 19 Vilces Tautas namā.

Izrāde ir viena no turpat Baltinavā tapušām komēdijām “seriālā”, kas stāsta par senioru pāra Ontona un Annes notikumiem bagāto kopdzīvi. Abiem bijusi sava ģimene, bērni, bet vecumā, kad otrās puses aizgājušas aizsaulē, viņi apvienojas jaunā ģimenē. Tiesa, šai jaunajai laulībai fonā ir kriminālnoziegums. Proti, vietējā laikrakstā tiek izlasīts, ka netālu kaimiņos ir nogalināts vientuļš pensionārs. No tā rodas secinājums, ka divatā, jo īpaši tālā Latvijas nomalē, dzīvot ir drošāk. To ļoti atbalsta arī Ontona un Annes bērni no iepriekšējās laulības. Viņi arī uzņemas sarīkot vecāku kāzu gada jubileju.

Režisore un lugas autore Anita Ločmele, literārais pseidonīms Danskovīte, ir Baltinavas vidusskolas latviešu valodas un literatūras skolotāja. Teātrī darbojas arī citi skolas pedagogi, zemnieki, kā arī robežsargs Vladimirs Oļipovs, kas tēlo Ontona lomu.

Iepriekšējo reizi mūsu pusē “Palādas” bija 2017. gada oktobrī, kad tās pārpildītā zālē viesojās Lielvircavā.

Komēdijas par Ontonu un Anni ir vienas no visvairāk spēlētajām izrādēm Latvijā, jo gandrīz katru nedēļas nogali “Palādas” ir ceļā.



Attēls: baltinava.lv