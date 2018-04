“Ideālā Žurka” aicina skatīties spoguļattēlā

Ir pienācis ilgi gaidītais 2018. gads, bet Nacionālā teātra kolektīvs konstatējis, ka “apkārt, par lielu pārsteigumu, valda nīgrums, nomāktība un neticība”. Tad nu tapis tradicionālais Teātra dienas koncerts, kam šoreiz nosaukumā “Ideālā Žurka”. “Tieši tu esi izredzēts visu sākt no jauna un pārcelties uz teiksmaino Roņu salu – būvēt jaunu valsti no pašiem pamatiem! Vai ņemsi mūs līdzi? Tiešām visus? Vai tomēr atstāsi kādu pieskatīt veco Latviju? Kā mēs, ideālie latvieši, dzīvotu savā ideālajā zemē simt ideālus gadus?” Savu versiju piedāvā iestudējuma režisori Jānis Vimba, Kaspars Zvīgulis, Arturs Krūzkops, dramaturģes Anete Konste un Rasa Bugavičute-Pēce, tajā piedalās Dace Bonāte, Madara Bore, Ilva Centere, Daiga Gaismiņa, Zane Jančevska, Daiga Kažociņa, Anna Klēvere, Sanita Pušpure, Liene Sebre, Līga Zeļģe, Inta Tirole, Ance Kukule, Kaspars Aniņš, Jānis Āmanis, Romāns Bargais, Mārtiņš Brūveris, Raimonds Celms, Igors Šelegovskis, Gundars Grasbergs, Juris Hiršs, Ģirts Jakovļevs, Ģirts Liuziniks, Juris Lisners, Ivars Puga, Kārlis Reijers, Jurģis Spulenieks, Artis Drozdovs, Kristians Kareļins, Kristaps Ķeselis, DJ Aspirīns un Normans Bārbals. “Ideālā Žurka” pēc valsts svētkiem – 6. maijā – būs skatāma arī Jelgavā. Uz sarunu par iestudējuma vēstījumu un atmiņām no studiju laika LLU aicinājām vienu no tā režisoriem Jāni Vimbu.

– “Ideālā Žurka”. Kā zināms, pasaulē nav nekā ideāla. Vai jau izrādes nosaukumā saklausāma ironija?

Absolūti, tā arī tas viss ir jāuztver. Arī tā ideālā valsts, ko mēs mēģinām veidot, nebūs ideāla.

– Ar kādu vēstījumu nākat pie skatītājiem?

Nākam ar diezgan drosmīgu vēstījumu – mēģināt paskatīties pašiem savā spoguļattēlā, nevis tikai skatīties uz citiem, cik citi ir slikti, visu nozaguši. Paskatīties arī pašiem uz sevi, vai tu tiešām kā filmā par Sprīdīti esi kā dimanta oliņa. Manuprāt, ir pagājis pietiekami ilgs laiks – 28 gadi – neatkarīgā Latvijā, un vai tu pats esi izdarījis visu, lai apkārt būtu labi, lai līdzcilvēkiem būtu labi un lai tavai zemei būtu labi.

Es pieņemu, ka šī “Žurka” atšķirsies no citām ar to, ka mēs necenšamies visu laiku meklēt to vainu apkārt un ārā, teikt, ka visi pārējie ir slikti, bet mēģinām paraudzīties paši uz sevi. Sākam ar sevi, savu attieksmi pret darbu, izvēlēto profesiju. Bieži vien mēs skatāmies uz sevi pārāk ideālistiski, sevi uztveram kā radības kroni, bet aizmirstam, ka nekad neesam ideāls.



Publicitātes foto.