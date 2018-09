Igors Šelegovskis: Gribu jaunus izaicinājumus un vēl augstākus mērķus

Igors Šelegovskis ir jaunais Latvijas Nacionālā teātra aktieris no Jelgavas. Stalts un spēcīgs puisis ar brīnišķīgu humora izjūtu, kurš nespēs atstāt vienaldzīgu nevienu latviešu daiļavu. Arī Latvijas Nacionālais teātris to apstiprina: “Tumšās acis, kurās partneres un, jādomā, arī skatītājas gatavas nogrimt, viņam ir.” Ar Igoru runājamies “Dirty Deal” teātra pagalmā pēc izrādes “Dvēseļu utenis”, kas stāsta par sešiem Latvijā dzīvojošiem dažādu tautību studentiem, iesaistot arī katras tautas stereotipus un mītus par vēsturi. Vērts pieminēt, ka izrāde izvirzīta “Spēlmaņu nakts” balvai vairākās nominācijās, kā arī Igors ir nominēts kategorijā “Gada jaunie skatuves mākslinieki”. Šis mēnesis Igora karjerā ir īpaši svarīgs, jo 26. septembrī uz lielajiem kinoekrāniem skatītāju vērtējumam tiks piedāvāta viena no Latvijas simtgades filmām komēdija “Homo Novus”, kur jaunais aktieris debitē galvenajā lomā. Sarunu iesākam, atceroties Jelgavas 1. ģimnāzijas laikus, jo tieši tad Igors pievērsās teātrim un sāka savu ceļu līdz aktiera profesijai. Igora pirmā nopietnā sastapšanās ar teātra mākslu bija tieši vidusskolā, kad latviešu valodas un literatūras skolotāja Guna Stepiņa piedāvāja kopā ar klasi braukt uz izrādi “Amadejs”.

Foto: Andrejs Zavadskis.