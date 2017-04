Jelgavas Jaunais teātris dodas tūrē ar izrādi «Pusaugušie» (FOTO)

Izrāde «Pusaugušie», kas savu pirmizrādi piedzīvojusi šī gada 5. martā un guvusi skatītāju atzinību, četru mēnešu laikā tiks demonstrēta vairākās Latvijas pilsētās, tajā skaitā Valmierā, Valkā, Kazdangā, Limbažos, Rīgā, ziņo teātris.

Teātris piedalīsies dažādos jauniešu un amatieru teātru festivālos (21. aprīlī teātris viesojās festivālā «… es iešu un iešu» Valmierā; 29. aprīlī piedalīsies festivālā «Teātra bumerangs» Valkā/Valgā; 5. maijā jauniešu teātra festivālā Kazdangā; 9. jūlijā starptautiskajā festivālā «Spēlesprieks» Limbažos), kā arī uzstāsies Rīgā uz Spīķeru skatuves.

«Pusaugušie» ir stāsts par deviņpadsmit vidusskolēniem, kuru dzīve sagriežas kājām gaisā, kad ekskursijas pusceļā viņi tiek atstāti Polijas vidienē. Autobuss, ar ko viņi savā pēdējā kopīgajā ekskursijā plānoja nokļūt Amsterdamā, nezināmu iemeslu dēļ aizbrauc bez 12.b klases skolēniem un atstāj tos vienus. Naivi ticēdami, ka viņus no rīta kāds izglābs, jaunieši sašķeļas un izklīst kur nu kurais, un vienas nakts laikā satiekas ar saviem sapņiem un bailēm. «Pusaugušie» ir intīma kamerizrāde par vispārcilvēciskajām vājībām sarežģījumu situācijās.

Izrādes tēma – ko nozīmē pieaugt? Kas padara cilvēku pieaugušu – vai tā ir astoņpadsmit gadu sasniegšana un vidējās izglītības iegūšana vai kas cits? Jelgavas Jaunā teātra jauniešu trupas aktieru izveidotais oriģināldarbs balstās uz personiskajām dzīves pieredzēm, kas atveido dažādu jaunu cilvēku stāstus par pieaugšanu. «Ja man kāds jautātu, vai es jūtos pieaudzis, es teiktu nē. Man ir astoņpadsmit gadi, es tūlīt pabeigšu vidusskolu, bet, ja es tagad, roku uz sirds liekot, teiktu, ka es nebaidos no pieaugušā dzīves, tad es melotu. Tie nav kaut kādi briesmoņi, kas mani biedē, bet gan nezināmais, kas sagaida ārpus manas komforta zonas, jo neviens cits par mani neparūpēsies kā vien es pats,» savās izjūtās par izrādes tēmu dalās aktieri.

Izrāde «Pusaugušie» jeb «1/2augušie», kā to apzīmējuši paši mākslinieki, atklāj skaudru patiesību, ka vienīgais, kas šķir pusaudzi no pieaugušā, ir atbildības uzņemšanās par sevi. Izrādē astoņpadsmit skolēni nonāk sakāpinātās konfliktsituācijās, kas spiež tiem rīkoties. Tas, cik atbildīgs būs bijis viņu lēmums, tiek atstāts skatītāju vērtējumam. «Savdabīgu iniciāciju jeb pāreju no pusaudža uz pieaugušo piedzīvo ikviens lugas varonis. Tieši šis process veido izrādes dialektisko kodolu – bērnības un pieaugušā dzīves robežšķirtnes pārkāpšanu,» stāsta izrādes režisors Rihards Svjatskis. «Pretrunas starp tām dzīves iespējām un zināšanām, kuras jauns cilvēks iemācās skolā un ģimenē, un tām prasībām un iespējām, kuras izvirza pieaugušā dzīves realitāte, veido dziļu plaisu, kura nereti jāpārvar caur sāpīgu dzīves pieredzi.»







Publicitātes foto