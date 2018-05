Jelgavas Jaunajā teātrī – jauns autordarbs “Robežas”

Jelgavas Jaunā teātra pusaudžu studijas dalībnieki kopā ar režisoru Rihardu Gāli turpina pēdējo gadu tradīciju, iestudējot autordarbu. Izrādē “Robežas” jaunieši kopā ar režisoru meklē atbildes uz jautājumiem, cik šaura ir robeža, kura nošķir draudzību no nodevības, pirmo mīlestību no atraidījuma, jokus no apzinātas pazemošanas.

Iestudējuma stāsts ir par kādu nakti bērnunamā. Ir pazudis Pauls, un šis notikums maina visu jauniešu ikdienu. Bērnunama vadība tiek nomainīta, un katrs jaunietis uz pēkšņi piemeklējušo situāciju noraugās no atšķirīgas pozīcijas. Kādam ir noslēpums, kādam tuvojas dzimšanas diena, kādam ir jūtas, bet, neskatoties uz atšķirīgo, viņus visus vieno vēlme nosargāt savu vietu un nevienam neatklāt trauslo emocionalitāti.

“Esmu pārliecināts, ka, liekot pusaudžiem tēlot dzīvniekus vai pieaugušos, teātra pieredze viņiem nespēj sniegt neko vairāk kā ķermeniskas reakcijas. Lai mēs kopīgi veidotu stāstu, vispirms mums ir jāatrod aktuāla problēma vai interesējoša tēma, kas pusaudžiem ir svarīga šeit un tagad,” teic R.Gāle.

Veidojot izrādi, pusaudžu studijas jaunieši kā darbības vidi izvēlējās bērnunamu, vācot par to materiālus un apmeklējot klātienē. Apzinoties to, cik izrādes darbības vide ir diskutabla un neviennozīmīga, izrāde ir jauniešu un režisora Riharda Gāles interpretācija, centrā izvirzot pusaudžu problēmas un mēģinot iztēloties, kā tās iespaido atrašanās bērnunamā.



Izrāde būs skatāma kultūras namā “Rota” 12. maijā pulksten 16.





