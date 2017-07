Populārais aktieris Ģirts Ķesteris Jelgavā viesosies brīvdabas izrādē “Saimnieks meklē saimnieci”

Ģirtu Ķesteri izdodas sastapt īsi pirms došanās uz Kurzemi neilgā atpūtā. Pavisam neilgā, jo jau 15. jūlijā pulksten 19 Jelgavas Pasta salā notiks “Pannas teātra” izrāde “Saimnieks meklē saimnieci”.

Komēdija jeb TV šovs lauku sētā, kā to nosaukuši izrādes autori un organizētāji, šajā vasarā viesosies vairākās Latvijas pilsētās. Spilgti tēlu raksturi, komiskas situācijas un negaidīti sižetu pagriezieni – tas viss jaunajā Guntas Kalniņas sarakstītajā un Jura Rijnieka režijā iestudētajā komēdijā, kas ļaus izsmieties ne tikai par mīlas trijstūra radītajām peripetijām, bet arī par televīzijas šovu spožumu un postu.

TV šova veidošanas aizkulises, kuriozi filmēšanas laukumā, “netīrās veļas” mazgāšana TV kameru priekšā. No meliem līdz patiesībai, no smiekliem līdz asarām, izrādes notikumi noved pie atziņas, ka īstā dzīve ir tepat blakus, nevis TV ekrānā.

Izrādes autore scenāriste G.Kalniņa kopā ar “Pannas teātri” jau iepriekš radījusi komēdijas “Gribu bērnu” un “Kukulis”. “Pannas teātris” ir izrāžu apvienība, ko tūkstošiem skatītāju jau iepazinuši izrādēs “Tētis”, “Tāda es esmu”, “ Puse no sirds”, “Līgavainis”, “Jaunais tētis”, “Gribu bērnu!”, “Kukulis”, “Bruņota un bīstama”, kas likušas skatītājiem izjust jautrību gandrīz visos kultūras centros Latvijā, kā arī priecējušas tautiešus Īrijā, Zviedrijā, Austrālijā, Amerikā un citur, informē producente Antra Rijniece.

“Man ar meitu ir ikgadējs pasākums – vismaz dažas dienas izrauties un braukt uz Jūrkalni atpūsties. Par šīsvasaras pagaidām samērā nelāgo laiku nemēdzu žēloties – parasti, kad esam apmetušies Jūras mājā, vienmēr līst. Man pat nevajag skatīties laika prognozi,“ stāsta populārais aktieris Ģirts Ķesteris.

– Un tad Jelgavā gaidām uz “Pannas teātra” izrādi “Saimnieks meklē saimnieci”...

Arī tas ir lietus pasākums. Ikgadējā tūrē pa brīvdabas estrādēm Latvijas skaistākajās vietās vismaz pāris reizes piedzīvojam īstas lietusgāzes. Tomēr pasākums netiek atcelts vai pārcelts, skatītāji ir pacietīgi, mūs gaida un skatās. Būtībā tas ir apbrīnojami, pat neaprakstāmi. Atceros, kad bija televīzijas “Ugunsgrēka” Jāņi Limbažos – tas bija tas slavenais gads, kad bija plus seši grādi Ziemassvētkos un apmēram tikpat daudz Jāņos. Skatītāji divas stundas agrāk ierodas uz pasākumu un četras piecas stundas gandrīz vai Sibīrijas apstākļos pacietīgi gatavi sēdēt un baudīt, ko nu mēs tur rādām.

Es apbrīnoju latviešu skatītāju, laikam teātris pie mums nekad nenomirs. Mums ir vislabākais skatītājs, un tā nebūt nav tukša frāze.

Publicitātes foto. Visu interviju lasiet 6. jūlija “Zemgales Ziņās”