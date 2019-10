Vieta, kur vecāki mācās kopā ar bērniem

“Dzīvē lietas vajag darīt viegli un ar prieku. Pozitīvā gaisotnē var iemācīties vairāk. Mūzikā ir daudz jāstrādā, ja ir lieli mērķi, gribi piedalīties konkursos vai ar mūziku nodarboties profesionāli,” teic Sallija Bankevica. Pēc 36 gadiem viņa ir atgriezusies savā dzimtajā Jelgavā, kur jau piekto gadu mūzikas skolas audzēkņiem pasniedz čella spēli. Viņa ir arī praktizējoša Suzuki metodes skolotāja.



S.Bankevica ir čella skolotāja jau 36 gadus. “Tas šķiet daudz, bet bija laiks, kad par skolotāju varēja sākt strādāt 19 gadu vecumā. Beidzot Jelgavas Mūzikas vidusskolu, neizturēju konkursu konservatorijā, jo manā specialitātē bija tikai viena vieta. Man piedāvāja mācību sekretāres darbu Jelgavas Mūzikas vidusskolā, bet saspītējos un teicu – nē, strādāšu mūzikas skolā, un devos līdzi vīram, kurš nāk no Auces puses. Man pašai nācās radīt vietu, kur strādāt, jo Auces Mūzikas skolā nebija čella klases. Mācīju dažādus priekšmetus. Dažiem maniem audzēkņiem toreiz bija 13, man – 19 gadu. Daudzi no viņiem tagad ir mani kolēģi,” stāsta S.Bankevica. Pēc gada viņa iestājās konservatorijā, kur neklātienē mācījās pie Ellionoras Testeļecas. “Manuprāt, viņa ir viena no izcilākajām Latvijas čella pedagoģēm. Mums ir saglabājušās ļoti draudzīgas attiecības līdz pat šai dienai.” Vairāki S.Bankevicas audzēkņi arī vēlāk skolojušies pie E.Testeļecas.

Foto: Ruslans Antropovs. Visu rakstu lasiet 3.oktobra “Zemgales Ziņās”.