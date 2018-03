Vokālie ansambļi priecē ar augstu līmeni un šovu

16 dažādi vokālie ansambļi no Jelgavas, Ozolnieku, Olaines novadiem un Jelgavas, 10. martā, Zaļenieku Kultūras namā rādīja savas prasmes Jelgavas apriņķa vokālo ansambļu skatē – konkursā.



Skatē dalībnieki tika sadalīti trīs grupās – senioru ansambļi, vīru un jauktie ansambļi un sieviešu vokālie ansambļi. Konkursa dalībniekiem bija jāsagatavo trīs dažādas dziesmas – tautasdziesmas apdare, latviešu komponista oriģināldziesma un viena dziesma pēc brīvas izvēles.

Konkursa dalībnieku sniegumu vērtēja žūrijas komisija: Jelgavas Mūzikas vidusskolas Vokālās nodaļas vadītāja, vokālā pedagoģe Evija Lagzdiņa, mūzikas pedagoģes un diriģentes Jeļena Vavilova un Vizma Zandersone, kā arī komisijas tehniskā sekretāre, Jelgavas novada Kultūras pārvaldes vecākā speciāliste Alīna Brūvere.

Pirmās pakāpes diplomu ieguva senioru ansamblis “Madara” no Ozolniekiem, otrās pakāpes diplomu –“Varavīksne” no Elejas un “Sarma” no Jaunolaines, bet trešās pakāpes diplomu –“Mežābele” no Lielplatones un “Vakarvējš” no Vilces.

Žūrijas komisija atzīmēja senioru ansambļa “Madara” sniegumu. Jāpiebilst, ka šīs ansamblis dziedāja divas dziesmas ar dzejnieces Guntas Micānes vārdiem, no kurām viena – “Atceries” izskanēja tango ritmos un tā vien mudināja skatītājus sākt šo ugunīgo deju.

Daudzpusīgu sniegumu – no džeza līdz tautas mūzikai, un augstu līmeni skatē parādīja vīru un jauntie vokālie ansambļi. Abi Lielplatones kolektīvi – vīru ansamblis “Tikai tev!” un jauktais ansamblis “Vīnava”, ieguva pirmās pakāpes diplomu. Arī ansamblis “Savējie” no Platones pagasta Lielvircavas ieguva pirmās pakāpes diplomu.

Jāpiebilst, ka vīru ansamblis “Tikai tev!” atraktīvi izpildīja Valda Zilvera dziesmu “Vienu sarkanu rozi”, bet “Vīnava” – Raimonda Paula “Balāde manam vectēvam”. Žūrija īpaši atzīmēja solista sniegumu, kuram piemīt ne tikai dziedātāja, bet arī aktiera talants.

Trešās pakāpes diplomu saņēma “Sekvence” no Līvbērzes. Savukārt kvartets “Procesā” no Ozolniekiem un Tirkīzkora ansamblis no Jelgavas abi ieguva pirmās pakāpes diplomu un priecēja klausītājus ar augstvērtīgu māksliniecisku sniegumu. Tirkīzkora ansamblim dziedot Raimonda Paula džezisko “Tip – top”, kontrabasa solo izpildīja Norberts Kraucis. Savukārt “Procesā” dziedātājus zāle klausījās aizturot elpu – tik smalks un profesionāls bija viņu sniegums.

Sieviešu vokālo ansambļu grupā “Vega West” no Kalnciema un “Sonora” no Sesavas ieguva trešās pakāpes diplomu, “Kanconeta” no Vircavas – otrās pakāpes diplomu, bet “Undīne” no Olaines un “Guns” no Jelgavas – pirmās pakāpes diplomu.

“Dziedātāji dziedāja sarežģītus skaņdarbus, bija padomāts par režiju, šovu. Ieguvēji bija tie, kuri dziedāja četrbalsīgi. Ir ielikts liels darbs, par ko jāpateicas ansambļu vadītājiem un dziedātājiem, kuri šajos laikos joprojām dzied un “ceļ” šādu mūziku,” “Ziņām” sacīja Vizma Zandersone.

Ir kolektīvi, kuri uzceļ “augstu latiņu”, un arī citi ansambļi grib viņiem līdzināties. Protams, ne visi ir tik tehniski spējīgi, bet ir prieks, ka dziedāšana ansamblī neiet mazumā, atzina žūrija, piebilstot, ka ir labi dzirdēt spēcīgas vīru balsis, taču ir jūtams augsto sieviešu balsu – soprānu trūkums, bet šāda problēma vērojama visā Latvijā.

Tie ansambļi, kuri konkursa pirmajā kārtā ieguva augstākās vai pirmās pakāpes diplomu, tiks uzaicināti piedalīties vokālo ansambļu otrajā kārtā 24. martā. Uz otro kārtu var tikt izvirzīti ne vairāk kā puse no dalībnieku kopējā skaita. Tāpat kā konkursa pirmā daļa, arī otrā norisināsies Zaļenieku Kultūras namā. Konkursu organizē Latvijas Nacionālais kultūras centrs sadarbībā ar Jelgavas novada pašvaldību.

Vokālo ansambļu skates ik gadu tiek rīkotas, lai nodrošinātu ansambļu muzicēšanas tradīciju saglabāšanu un attīstību, lai apzinātu to kvantitatīvo un kvalitatīvo sastāvu, kā arī lai veicinātu katra ansambļa māksliniecisko un profesionālās meistarības izaugsmi.

Vokālo ansambļu konkursa fināls notiks 2. jūlijā Rīgā, kultūras un tautas mākslas centrā “Mazā ģilde” XXVI Vispārējo latviešu Dziesmu un XVI Deju svētku laikā.





Raksts tiks papildināts ar fotoattēliem