Zemgales cīruļu salidojums

Noslēdzies ikgadējais Zemgales reģiona mūzikas skolu jauno dziedātāju konkurss “Cīruļa dziesma”, kas īsi pirms Lieldienām trijās vecuma grupās Jelgavā pulcēja 33 dalībniekus no sešām mūzikas skolām, informē Jelgavas Mūzikas vidusskolas mācību pārzine Inta Slaveika.

“Šāds konkurss līdzās vokālajām kvalitātēm iemāca bērniem tikt galā ar savu ķermeni, kā arī uztraukumu, kas ir katras uzstāšanās neatņemama sastāvdaļa. Visi bērni bija ļoti labi samācījušies,” pēc konkursantu noklausīšanās konstatēja Jelgavas Mūzikas vidusskolas Vokālās nodaļas vadītāja Evija Lagzdiņa, kura piedalījās arī konkursa žūrijā. “Bija lietderīgi noskatīt potenciālos dziedātājus, kas turpmāk varētu mācīties Mūzikas vidusskolā.”

“Prieks, ka pedagogi pievērš lielu uzmanību ne tikai tūlītējiem panākumiem, bet arī balss izkopšanai,” uzsvēra E.Lagzdiņa. “Bērni tiek skoloti tā, lai varētu dziedāt visu savu mūžu, nesabeidzot balss saites.

”Noklausoties latviešu tautas dziesmu a capella versijā un oriģināldziesmu par gadalaiku tēmu, kas bija jāizpilda konkursantiem, žūrija lēma pirmo vietu vecuma grupā līdz 10 gadiem piešķirt Artai Muižniecei no Jelgavas (pedagoģe Edīte Bergmane), vecuma grupā līdz 15 gadiem – Alisei Niedrei no Bauskas (pedagoģe Inga Bukša) un Emīlijai Vuškārniecei no Jelgavas (pedagoģe Biruta Deruma), bet vecuma grupā virs 15 gadiem uzvarēja jelgavniece Kate Stunkus (E.Bergmane).

Otrajās vietās attiecīgi – pirmajā grupā Marta Burke (Jelgava, pedagoģe Kristīne Bīmane), otrajā Veronika Fedotova (Jelgava, pedagoģe K.Bīmane) un Kristers Rikuns (Dobele, pedagoģe Kristīne Buraka), trešajā grupā E.Bergmanes audzēkņi Darja Antoņenko un Artūrs Skuja. Savukārt trešajās vietās ierindojās Eduards Lejavs (Jelgava, pedagoģe E.Lagzdiņa) pirmajā grupā un Daniels Ozols (E.Lagzdiņa).

Foto: Salvija Bankevica