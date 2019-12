Ziemas saulgrieži Pokaiņu mežā

Šā gada nogalē, svētdienā, 22. decembrī, gada tumšajā laikā ķert saules starus un īsās dienas gaismu ikviens aicināts “Latvijas valsts mežu” (LVM) Pokaiņu mežā, informē LVM vides pasākumu speciāliste Elza Vildaus.

No pulksten 13 līdz 16 darbosies radošās darbnīcas LVM Pokaiņu meža Informācijas centra kamīntelpā, kur varēs veidot putnu sēklu bumbiņas ziemai un liet sveces no izdegušo sveču atlikumiem. Materiāli būs pieejami uz vietas, bet var līdzi ņemt arī no mājām līdzpaņemtus svešu atlikumus.

Pulksten 15.30 no Informācijas centra varēs doties uz Zikurāta kalnu kopā ar Gaismas ģimeni- senlatviešu spēka dziesmu zinātājām- Baltajām dūjām.

Pulksten 16 Zikurāta kalnā paredzēts uguns rituāls.

Uz ugunskura sildīsies zālīšu tēja un īpašā Ajūrvēdas putra, ko tik ļoti iecienījuši Pokaiņu meža apmeklētāji.

Ieeja pasākumā - LVM Pokaiņu meža ieejas biļete: 2,.50 eiro

Skolēniem, studentiem, pensionāriem, Goda ģimeņu karšu īpašniekiem – 2 eiro

Ģimenes biļete- 6,50 eiro

Ar Goda ģimenes karti- 6 eiro

Pirmsskolas vecuma bērniem, invalīdiem- ieeja bez maksas

Vairāk par pasākumu var uzzināt zvanot- 0037126392564, rakstot e-pastu- pokainumezs@lvm.lv, kā arī Facebook lapā - https://www.facebook.com/Pokainumezs/

Foto: publicitātes