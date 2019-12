Ziemassvētku laika aktivitātes Latvijas Dzelzceļa vēstures muzeja Jelgavas ekspozīcijā

Latvijas Dzelzceļa vēstures muzeja Jelgavas ekspozīcijai Ziemassvētku laiks ir īpašs, jo Jelgavas dzelzceļnieki tālajā 1982. gadā tieši 24. decembrī, toreizējā Jelgavas dzelzceļnieku klubā, vēra durvis Jelgavas dzelzceļu nodaļas kaujas un darba slavas sabiedriskajam muzejam. Lai atminētos muzeja pirmsākumus un kopīgi pavadītu pirmssvētku laiku, muzejs sagatavojis īpašu programmu gan ģimenēm ar bērniem, gan dzelzceļa vēstures interesentiem. Mazākos muzeja apmeklētājus priecēs nodarbības “Saliec savu lokomotīvi” un “Lokosalīme”, savukārt, visu vecumu apmeklētājiem būs iespēja uzrakstīt īpašu Ziemassvētku apsveikuma kartīti saviem mīļajiem un izgatavot unikālu eglītes rotājumu dzelzceļa noskaņās, informē muzeja pārstāve Liene Murugova.

Sākot ar 12. decembri, muzejs piedāvās radošo aktivitāti “Uzraksti apsveikumu saviem mīļajiem!”, kur būs iespēja uz muzeja pastkartītes uzrakstīt apsveikumu kādam sev mīļam cilvēkam (vai sev pašam) Ziemassvētkos ar tušu un spalvaskātu. Aktivitāte paredzēta visa vecuma rakstītpratējiem.

Savukārt, 12. decembrī, pulksten 17 interesenti gaidīti uz nodarbību “Saliec savu lokomotīvi”. Tās laikā bērni atklās noslēpumaino tvaika lokomotīves pasauli un uzbūvēs savu lokomotīvi no kartona. Nodarbības pirmajā daļā dalībnieki iepazīsies ar tvaika lokomotīves uzbūvi, izzinās tvaika dzinēja darbības principus un to kā tvaiks izkustina riteņus. Nodarbības otrajā daļā katrs dalībnieks saliks savu šaursliežu tvaika lokomotīvi no kartona trafareta. Būs iespēja uzzināt kādas lokomotīves braukušas, kādas būvētas Latvijā, kāpēc sākumā tām doti vārdi, un ar ko bānītis atšķiras no citām lokomotīvēm.

Nodarbības ilgums: 50 minūtes (vai 1 stunda 20 minūtes ar lokomotīves modeļa izkrāsošanu)

Vēlamais dalībnieku vecums: 7-12 gadi

Cena: 4 eiro katram dalībniekam.Vēlama iepriekšēja pieteikšanās.

Sestdien, 14. decembrī pulksten 11 muzejā gaidīti mazākie apmeklētāji uz nodarbību “Lokosalīme”. Nodarbības laikā paši mazākie draudzīgā veidā iepazīs tvaika lokomotīvi un tās uzbūvi – uz krāsaina papīra zīmēsim savas tvaika lokomotīves un tās papildināsim ar dažādām jautrām un krāsainām uzlīmēm no Dzelzceļa muzeja uzlīmju albuma “Lokosalīme”. Sarunu veidā bērni uzzinās par to, kāpēc tvaika lokomotīves izgudrotas pirms divsimt gadiem, kādas lokomotīves izmantotas Latvijā un kur mūsdienās šis vēsturiskais mantojums saglabājies. Čuk, čuk, čuk! Tu tūū!

Mājās dodoties, katram bērnam dāvanā – savs uzlīmju albums “Lokosalīme”.

Nodarbības ilgums: 50 minūtes

Vēlamais dalībnieku vecums: pirmsskolas vecuma bērni un 1.-2. klases skolēni

Cena: 7 eiro katram dalībniekam. Vēlama iepriekšēja pieteikšanās.

Paralēli “Lokosalīmes” nodarbībai, durvis vērs arī eglīšu rotājumu radošā darbnīca. Kokam ir īpaša smarža, sevišķi piesūcinātajiem koka gulšņiem, ko atceras katrs, kurš vasaras karstumā gājis gar dzelzceļa sliedēm. Tāpēc tieši koka ripa būs pamats mūsu unikālajai eglītes rotai.

Muzeja 37. dzimšanas dienas priekšvakarā, sestdien, 21. decembrī visas dienas garumā varēs skatīties kino par dzelzceļa vēsturi un iepazīt muzeja pirmsākumus, izzinot tā tapšanu un sākotnējās ekspozīcijas atrašanās vietas. Kino un foto stāstus varēs baudīt arī 27. un 28. decembrī.

Ziemassvētku piedāvājums Latvijas dzelzceļa vēstures muzeja Jelgavas ekspozīcijā

Nodarbība bērniem “Saliec savu lokomotīvi” 12. decembris, ceturtdiena, 17.00.-19.00, dalības maksa: 4 eiro, iepriekšēja pieteikšanās vēlama.

Nodarbība bērniem “Lokosalīme” 14. decembris, sestdiena, 11.00-12.30. dalības maksa: 7 eiro, iepriekšēja pieteikšanās vēlama.

Radoša aktivitāte “Uzraksti apsveikumu saviem mīļajiem!” 12.-27. decembris muzeja darba laikā.

Eglīšu rotājumu radošā darbnīca 14.-27. decembris muzeja darba laikā.

Foto stāsts par muzeja pirmsākumiem un kino par dzelzceļa vēsturi atzīmējot Latvijas dzelzceļa vēstures muzeja Jelgavas ekspozīcijas 37. dzimšanas dienu, 21. un 27. decembrī.

Ieejas maksa:

Pieaugušajiem: €2.00

Studentiem, pensionāriem: €1.00

Bērniem, skolēniem, ICOM biedriem, "Latvijas dzelzceļa" darbiniekiem, personām ar īpašām vajadzībām un viņu pavadoņiem - bez maksas.

Foto: publicitātes