Pulksteņa rādītājus pagriežot vienu stundu atpakaļ, 27. oktobrī pulksten 4 (naktī no sestdienas uz svētdienu) notiks pāreja atpakaļ no vasaras laika.Pāreja uz vasaras laiku notiks 2020. gada 29. martā pulksten 3 (naktī no sestdienas uz......

(Rakstā ir 2647 simboli...)