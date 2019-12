Nolemj turpināt cīņu par novada saglabāšanu

Ozolnieku novada dome ārkārtas sēdē lēma par iespējamo apvienošanos ar Jelgavas novadu. Pēc diskusijām, kurās iesaistījās visi klātesošie 12 deputāti (no 15), ar pārliecinošu vairākumu tika nobalsots neapvienoties ar Jelgavas novadu un turpināt cīņu par sava novada saglabāšanu, “Ziņām” vēsta Ozolnieku novada pašvaldības pārstāve Madara Ābeltiņa.

Viņa skaidro, ka deputāti par savu lēmumu informēs Latvijas Pašvaldību savienību un Saeimas Administratīvi teritoriālās reformas komisiju un rosinās izmaiņas likumprojektā. Jau ziņots, ka no 15. augusta līdz 15. septembrim notika Ozolnieku novada iedzīvotāju aptauja, kurā piedalījās 882 novada iedzīvotāji, no tiem 837 jeb 95 procenti norādījuši, ka nevēlas Ozolnieku novada apvienošanu ar Jelgavas novadu un Jelgavas pilsētu.