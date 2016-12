«Mums visiem ir bail no tuvības, un mēs no tās izvairāmies. Tā ir pārāk spēcīga un pieprasa, lai mums ir «seja», proti, pašapziņa, identitāte, pašcieņa un drosme pieņemt savu unikalitāti, un – vēl trakāk – lai mēs esam gatavi atdot to......

(Rakstā ir 1980 simboli...)