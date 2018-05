4. vidusskolas “Erasmus+” projekta nedēļas vizīte Jastšembezdrojā Polijā (FOTO)

No 23. līdz 27. aprīlim Jelgavas 4. vidusskolas skolēni un skolotājas devās uz Poliju, kur piedalījās “Erasmus+” projektā “Viduslaiku lielie tirdzniecības ceļi un to simbolika”. Projekta dalībvalstis ir arī Francija, Itālija, Polija un Grieķija. Šis projekts tiek finansēts no Eiropas Komisijas līdzekļiem, un projekts jau tagad ir saņēmis Eiropas kultūras mantojuma gada nomināciju.





1. diena

Ierodoties skolā, tikām patīkami uzņemti un uzaicināti uz lekciju zāli, kur iepazināmies ar citu valstu pārstāvjiem. Saņēmām nelielus projekta suvenīrus un ķērāmies pie savu darbu prezentēšanas. Pēc kafijas pauzes mācījāmies poļu valodu, kas mums padevās un likās nedaudz vieglāka nekā citu valstu pārstāvjiem, jo tā ir līdzīga krievu valodai. Pēc visu prezentāciju aizstāvēšanas devāmies pusdienās, kas atbilda viduslaiku maltītes veidam. Pēcpusdienā mūsu viesģimenes devās ar mums uz netālo parku, vēlāk apmeklējām kopā vecās ogļu raktuves, kas kādreiz bija ļoti nozīmīga vieta, lai iegūtu enerģiju visai pilsētai. Pirmā diena noslēdzās ar pozitīvām un vērtīgām zināšanām.

2. diena

Nākamā diena sākās ar poļu valodas stundu, turpinājām savu darbu pie viduslaiku ceļu izmaiņu analīzes un neilgi pēc tam devāmies ekskursijā uz Cešinu (Cieszyn). Ierodoties pilsētā, apmeklējām tipogrāfiju, kur uzzinājām un ieraudzījām daudz jauna par to, kā kādreiz drukāja grāmatas, kā arī mums pašiem bija iespēja izveidot savas grāmatiņas. Vēlāk devāmies uz pils parku, kur apskatījām Piasta torni.

Šajā pils parkā pavērās skats uz tiltu, kas sadala Polijas un Čehijas robežu. Pēc šīs brīnišķīgās dienas devāmies mājās pie viesģimenēm un novakarē uz skolas sporta laukumu, lai uzspēlētu basketbolu.

3. diena

Skolā ieradāmies 8.30. Pirmā stunda – poļu valoda, kuru cītīgi mācījāmies un kur apgūtās frāzes izmantojām ikdienā. Pēc šīs stundas katras valsts delegācija prezentēja viduslaiku bruņinieku, templiešu, Melngalvju, svētceļnieku uzvedības kodus. Pēc garajām un interesantajām lekcijām mums bija godam nopelnītā kafijas pauze ar bulciņu un kafiju. Tad sekoja izbrauciens pa pilsētu Pščinu (Pszczyna), kur apskatījām viduslaiku pili, uzzinājām daudz jauna par bruņinieku tērpiem, bruņām, bruņojumu. Varējām paši ietērpties bruņās un piedalīties savstarpējās sacensībās – kurš ilgāk varēs noturēt izstieptā rokā bruņinieka zobenu. Šīs dienas noslēgumā bija ekskursija pa Pščinas vecpilsētu.

4. diena

Šajā dienā mums skolā bija jābūt daudz agrāk – pulksten 7 –, jo braucām uz Krakovu, kur jau zinājām, ka apskatīsim slavenās sāls raktuves. Tomēr pirms raktuvēm izstaigājām vecpilsētu un apmeklējām Vāveles pili – bijušo Polijas karaļu rezidenci, kas fascinēja ar dažādo arhitektūras stilu sajaukumu. Priecājāmies par pūķi, kas spļauj uguni un ir kļuvis par Krakovas simbolu. Tālāk mūsu ceļš veda uz Veličkas (Wieliczka) sāls raktuvēm, kas mums šķita vienreizējas, jo Polijā darbojas jau kopš 13. gadsimta. Uzzinājām par to, cik daudz bija jādara un cik daudz tika izdarīts, rokot šīs raktuves. Atradāmies 130 metru zem zemes un apskatījām daudz alu un raktuvju mākslas darbus, kurus paši racēji bija izveidojuši. Mājupceļā mēs vēl ilgi dalījāmies iespaidos par šo iespaidiem bagāto dienu.

5. diena

Diena sākās kā visas – valstu dalībnieki atkal sapulcējās skolas lekciju zālē, un tika prezentēti pēdējie darbi par izmaiņām viduslaiku ceļos un mūsu veidotās brošūras par viduslaiku ceļiem mūsdienās. Mums bija iespēja apmeklēt mācību stundas – izvēlējāmies paskatīties, kā poļu skolēni mācās angļu valodu un fiziku. Skolotāji atstāja labu iespaidu – fizikas skolotājs pat prata runāt krieviski, līdz ar to atradām kopīgu valodu. Dienas vidū (projekta oficiālās daļas noslēgumā) mēs piedalījāmies viktorīnā par projekta dalībvalstīm, kur godalgoto vietu ieguvēji saņēma vērtīgas balvas. Tiesa, jautājumi bija interesanti, bet daži no tiem arī neprecīzi, jo informācija tika meklēta internetā. Tā kā šī bija pēdējā projekta tikšanās reize, tad projekta noslēgums izvērtās ļoti emocionāls.

Kamēr skolotājiem bija projekta izvērtēšanas sanāksme, mēs, projekta dalībnieki, izbaudījām pilsētas skatus un atmosfēru. Pievakarē ar poļu draugiem devāmies izbraucienā ar riteņiem. Tas bija ļoti grūti, jo pilsēta ir kalnaina. Tā kā Jastšembezdroja (Jastrzebie-Zdroj) ir tikai septiņu kilometru attālumā no Čehijas robežas, apmeklējām arī šo valsti un nogaršojām tās tradicionālo dzērienu kofolu, kas ir kā kvasa un kolas sajaukums. Pēdējais vakars tika pavadīts ar Polijas skolēniem, kas ir ļoti atvērti, draudzīgi un labsirdīgi. Tas bija brīdis, kad sapratām, ka mums viņu pietrūks un ka Polijā mēs atgriezīsimies vēlreiz. Šī pilsēta mūs apbūra ar savām Polijai netipiskajām ainavām un cilvēkiem, kas mīl ikvienu ciemiņu.





Projekta dalībnieku vārdā – Kerolaina Stepe

Foto: no skolas albuma