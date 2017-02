Imants Lancmanis: Atbalstu «Depo» lielveikala alternatīvo priekšlikumu

Ieilgušajā polemikā ap veikala–noliktavas «Depo» celtniecību Jelgavā ienācis arhitekta Ingurda Lazdiņa ierosinājums par iespējamu kompromisu cīņā starp projekta attīstītāju biznesa interesēm un Latvijas kultūras pieminekļu un vides saglabāšanas nepieciešamību.



Arhitekta Lazdiņa priekšlikums paver iespēju jaunceļamo kompleksu skatā no pilsētas un tilta paslēpt aiz zaļa uzkalna, kas līdz ar to nemainītu pirmatnējo ainavu. Tas ir īpaši svarīgi tāpēc, ka Jelgavas pilsētas panorāmas un Jelgavas pils nostādījums apkārtējā ainavā ir unikāls gadījums visas Eiropas mērogā. Lielupe radikāli nodala pilsētas apbūvi no Zemgales lauku ainavas: skatoties no upes kreisā krasta uz ziemeļiem, pilsēta pēkšņi beidzas, paveras zaļš krasts, un zema apbūve sākas jau krietni tālāk. Šāda zaļā vaļņa celtniecība arī dotu iespēju harmoniski papildināt pilsētas atpūtas zonu, tur izveidot stādījumus un cieši blakus komercobjektam radīt videi draudzīgu teritoriju. Papildu izdevumi turklāt ievērojami samazinātos, nebūtu nepieciešams kompleksu būvēt pēc dārga speciālā projekta, bet varētu izmantot pašu vienkāršāko un ekonomiskāko veikala–noliktavas standarta variantu. Speciāli izstrādātais projekts pie tam ir nevis situācijas glābiņš, bet rezultāts konceptuāli kļūdainiem konkursa noteikumiem, kas neņēma vērā pašu galveno – jo ēka ir arhitektoniski augstvērtīgāka, izstrādātāka un bagātīgāka, jo vairāk tā ir pamanāma, jo vairāk tā vizuālā skata laukā disonēs ar Rastrelli pili.

Tagad firmai ir dotas divas iespējas, un no šīs izvēles lielā mērā būs atkarīga firmas SIA «Depo DIY» tālākā reputācija un labā vai sliktā slava.

Viena iespēja – realizēt projektu tā pašreizējā variantā, ar milzīgo jaunceltni neatgriezeniski iznīcinot līdzšinējo balansu starp zaļo Zemgales ainavu un Jelgavas panorāmu, morāli degradējot Rastrelli celto Jelgavas pili. Līdz ar to vārds «Depo» kļūtu par sinonīmu brutālam, antihumānam komerciālās būvniecības uzbrukumam Jelgavas vēsturiskajam tēlam un Latvijas kultūrvidei. Ne tikai Latvijas mērogā, bet arī kopīgās eiropeiskās kultūrpolitikas sakarībā šis gadījums kalpotu kā ilustrācija agresīvai un antihumānai biznesa formai, ko raksturo nicinājums pret sabiedrības estētiskajām prasībām.

Otra iespēja – uzceļot zaļo valni, zīmols «Depo» varētu iemiesot spēju praktiskās vajadzības savienot ar garīgajām. Visā Eiropas mērogā to varētu minēt kā skaistu piemēru komercdarbības savienošanai ar cieņu pret gadsimtu gaitā krātām tradicionālajām kultūras vērtībām. Zaļā uzkalniņa ideja varētu kļūt par augsti pozitīvu piemēru, par atdarināšanas cienīgu paraugu arī citiem līdzīgiem gadījumiem, kad jauns būvobjekts jūtīgi jāieliek vēsturiskā kontekstā.

Kuru no šīm iespējām izvēlēsies SIA «Depo DIY» un projekta īstenotājs «Auras centrs»?





Imants Lancmanis, Rundāles pils direktors



Piezīme. Arhitekta Ingurda Lazdiņa alternatīvā projekta publiska prezentācija un diskusija notiks trešdien, 15. februārī, pulksten 19 Jelgavas pilī 182. auditorijā. Īpaši aicināti projekta attīstītāji SIA «Auras centrs», SIA «Depo DIY» pārstāvji, kā arī Jelgavas domes deputāti, pašvaldības un LLU pārstāvji.