Iniciatīvas “Nacionālo dārgumu jaunatklāšana” dalībnieki tiekas ar zemessargiem (FOTO)

12. decembrī iniciatīvā “Nacionālo dārgumu jaunatklāšana’’ vairāk nekā 50 skolēnu ieradās uz tikšanos Zemessardzes 52. kājinieku bataljonā. Latvijas valsts simtgades svinību programmā iekļautajā Jelgavas, Jelgavas un Ozolnieku novada jauniešu iniciatīvā “Nacionālo dārgumu jaunatklāšana’’ skolēni tiek aicināti apmeklēt ne tikai 20 iniciatīvā iekļautos nacionālos dārgumus, bet arī pieteikt un apmeklēt lokālos dārgumus Jelgavā, Jelgavas un Ozolnieku novadā.



Tikšanās ar Zemessardzes 52. kājinieku bataljonu ir kļuvusi par ikgadēju iniciatīvas tradīciju, ko augsti novērtē klašu kolektīvi. Par to liecina augstais pieprasījums, jo vienas dienas laikā pieteicās maksimālais dalībnieku skaits. Daudzi klašu kolektīvi jau iepriekš bija interesējušies par nākamajām tikšanās reizēm ar zemessargiem. Jāteic, ka šī interese nav nejauša, jo Zemessardzes 52. kājinieku bataljons spēj saistošā un atraktīvā veidā jauniešus iepazīstināt ar dažādiem nozīmīgiem Zemessardzes darbības aspektiem. Skolēniem bija iespēja noklausīties prezentāciju par Zemessardzi un tās darbību, iepazīties ar sakaru ierīcēm, ekipējumu un ieročiem. Jaunieši varēja aplūkot kaujas, medicīnas un administrācijas transportu, kā arī piedalīties simulācijā par ievainotā nogādāšanu medpunktā. Šīs tikšanās viena no iemīļotākajām skolēnu aktivitātēm ir militārā stafete, kurā savus spēkus pārbauda ne tikai skolēnu, bet, skolēnu atbalsta saucieniem pavadot, arī skolotāji. Noslēgumā pie tējas tases dalībnieki kopā ar zemessargiem pārrunāja redzēto, dzirdēto un pieredzēto.

Šī mācību gada pirmā semestra pasākumā ar zemessargiem satikās četras klases – 7.b un 11. klase no Ozolnieku vidusskolas, Jelgavas 6. vidusskolas 3.b klase un Kalnciema vidusskolas 5. klase. Pasākumā piedalījās arī iniciatīvas virsvēstniece Jelgavā Egija Graudiņa, kas ir aizrautīga Jaunsardzes dalībniece. Viņa atzina – lai gan laika apstākļi nelutināja pasākuma apmeklētājus, tas netraucēja baudīt militāro atmosfēru, jo, kā saka karavīri, – “No raining, no training!’’ (Bez lietus, nav treniņa – angļu val.).

Daudziem jauniešiem šī bija pirmā saskare ar militārās jomas profesijas pārstāvjiem, jo tikai dažiem jauniešiem ģimenes vai paziņu lokā ir cilvēki, kas darbojas armijā, Zemessardzē vai robežsardzē, bet skolēniem par šo jomu ir patiesa interese. Iļja no Jelgavas 6. vidusskolas 3. klases atzina, ka visvairāk izbaudījis iespēju uzkāpt uz mašīnas jumta un tuvumā apskatīt ložmetēju, trenēties mērķēt. Arī Elīnai no Kalnciema vidusskolas 5. klases šī iespēja ir bijusi interesanta. Toties Laurai no Ozolnieku vidusskolas vislabāk atmiņā saglabājusies stafete zemessargu ekipējumā. Pēc pasākuma vairāki jaunieši ar lepnumu dalās ne tikai ar savu pieredzi pasākumā, bet arī lepojas paziņu vidē, kuri darbojas Zemessardzē.

Visām klasēm vienbalsīgi interesēja arī ieroču darbība, ar ko iepazīstināja divi Zemessardzes pārstāvji. Egija Graudiņa atzīmē, ka virsseržants Strods pratis ieinteresēt jauniešus, izrādot noliktavas telpas un ekipējumu, kā arī skolotājiem parādījis piemēru, kā likt ikvienam ieklausīties viņa teiktajā, darot to mierpilnā veidā. Iespēja aplūkot rācijas un uzmest plecā prettanku ieroci šķita īpaši vilinoša vidusskolas vecuma puišiem. Noslēgumā visi pasākuma dalībnieki tikās siltās telpās, iedzēra tēju, mētāja šautriņas un aprunājās par pieredzēto.

Iniciatīvas pārstāvji kopā ar pasākuma dalībniekiem vēlas teikt lielu paldies Zemessardzes 52. kājinieku bataljonam par lielisko pasākumu un novēl arī turpmāk darboties ar tikpat lielu aizrautību, kā to varēja novērot pasākuma laikā. Milzīgs paldies visiem, kas ieguldīja savu laiku, lai jauniešu dienu izkrāšņotu brūni zaļās krāsās. Nākamās ’’Nacionālo dārgumu jaunatklāšanas’’ dalībnieku tikšanās ar zemessargiem tiks izsludinātas nākamajā mācību semestrī iniciatīvas mājaslapā un sociālajos profilos.

Latvijas valsts simtgades svinības notiks laikā no 2017. gada līdz 2021. gadam. Svinību galvenais vēstījums ir “Es esmu Latvija”, akcentējot, ka Latvijas galvenā vērtība ir cilvēki, kuri ar savu ikdienas darbu veido tās tagadni un kopā ar jauno paaudzi liek pamatus rītdienai. Skolu jaunatnes iniciatīva “Nacionālo dārgumu jaunatklāšana” ir viena no Latvijas valsts simtgades svinību norisēm.







Elīna Miķelsone, iniciatīvas “Nacionālo dārgumu jaunatklāšana” vadītāja

Foto: no iniciatīvas albuma