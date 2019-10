Islandē augs arī latviešu stādītie koki (FOTO)

Jelgavas Tehnoloģiju vidusskolā 2019./20. – 2020./21. mācību gados sadarbībā ar skolām Igaunijā, Dānijā, Portugālē un Islandē tiek realizēts Erasmus+ projekts „We only have one planet” (Mums ir tikai viena planēta). Projekts rosinās skolēnus rūpēties par vidi. Projektā divu gadu laikā plānots iesaistīt 160 skolēnus vecumā no 14 līdz 16 gadiem un 50 pedagogus no piecām dalībvalstīm.

Projekta galvenie mērķi ir: 1) dalīties ar dalībvalstu labās prakses piemēriem vides saudzēšanas jomā, 2) iepazīt dalībvalstu vides problēmas, 3) popularizēt videi draudzīga dzīvesveida piemērus, 4) pilnveidot skolēnu angļu valodas prasmes, īpaši tēmā „Vide un ilgtspēja”.

Noslēgumā tiks veidots izglītojošs video, kuru mācību procesā brīvi varēs izmantot visu valstu pedagogi un skolēni.

Projekta ietvaros šā gada 30.septembrī – 4. oktobrī visu piecu dalībvalstu komandas tikās klātienes pasākumā Islandē Neskaupsatduras ciemata pamatskolā. No Jelgavas Tehnoloģiju vidusskolas mobilitātē piedalījās pieci 8.m1 klases skolēni un divas skolotājas.

Mobilitātes laikā skolu komandas izzināja Islandes vides problēmas – ledāju kušanu, kalnu nogruvumus, vides piesārņojumu. Interesanti bija iepazīties ar videi draudzīgajiem enerģijas ieguves risinājumiem – pazemes karsto (ģeotermālo) ūdeņu izmantošanu apkurei, siltā ūdens nodrošināšanai un baseinu ūdeņu apsildei. Skolēni apskatīja Landsvirkjun hidroelektrostaciju, kas ir izbūvēta kalnos un nodrošina 3/4 no Islandei nepieciešamās elektroenerģijas.

Skolēni veica vairākas aktivitātes, kas aicina domāt par vides saudzēšanu. Piemēram, komandas aprēķināja, cik lielu ekoloģisko pēdu atstāja viņu lidojums no mājām uz Islandi un atpakaļ un noskaidroja, kāds koku daudzums var kompensēt kaitējumu videi. Kalnos skolēni iestādīja atbilstošu koku skaitu. Šie koki, kad izaugs, ne vien absorbēs cilvēku radīto ogļskābo gāzi, bet arī nostiprinās kalnu nogāzes un pasargās ciemu no nogruvumiem.

Skolēni pagatavoja noderīgus priekšmetus no stikla atgriezumiem, gūstot idejas materiālu atkārtotai izmantošanai. Ar sensoru palīdzību viņi analizēja Atlantijas okeāna ūdens kvalitāti, tai skaitā noteica plastmasu mikrodaļiņu piesārņojumu. Atkritumu šķirošanas poligonā skolēni uzzināja, kā praktiski visus atkritumus var pārstrādāt un izmantot atkārtoti. Savukārt savstarpējās pārrunās skolēni noskaidroja, kā atkritumi tiek šķiroti katrā dalībvalstī un izveidoja atbilstošus uzskates materiālus.

Aktivitāšu laikā projekta dalībnieki iepazinās un sadraudzējās ar citu dalībvalstu pārstāvjiem. Nākamo reizi viņiem būs iespēja tikties mobilitātē Igaunijā 2020. gada pavasarī.

Arī paši skolēni izsakās ļoti pozitīvi un dalās iespaidos. Tā Aleksis Mikus Vaicjanoks stāsta: “Tas bija neaizmirstams lidojums uz Islandi kopā ar četriem klases biedriem un divām foršām skolotājām. Islande mūs sagaidīja ar neaizmirstami skaistu, kalnainu un pilnīgi savādāku dabu. Bet cilvēki pozitīvi, smaidīgi un prot priecāties. Bijām sajūsmā par Islandes galvaspilsētu Reikjavīku, kura izcēlās ar mazām ieliņām un krāsainību. Liels paldies jaukajai ģimenei no Neskaupstaduras pilsētiņas, kura mani uzņēma. Tā man bija pozitīva pieredze. Ieguvām jaunus draugus Islandes skolā un prieks par kopā pavadītajām dienām gan darbos , gan atpūtā. Mans spilgtākais iespaids bija brauciens ar kuteri pa okeānu, kur varēja vērot medūzas un roņus.”

Foto: no Jelgavas Tehnoloģiju vidusskolas arhīva