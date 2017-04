ITF dienās – programmēšana, matemātika un virtuālā realitāte (FOTO)

No 18. līdz 19. aprīlim Jelgavas pilī norisinājās Informācijas tehnoloģiju fakultātes (ITF) dienas, ko organizēja fakultāte.



18. aprīlī norisinājās starptautiskā matemātikas olimpiāde, kurā piedalījās pārstāvji no 18 izglītības iestādēm, tajā skaitā no Lietuvas, Igaunijas un Portugāles. Olimpiādē jaunieši sacentās gan individuāli, gan grupās. Dalībniekiem brīvajā laikā bija iespēja apmeklēt Jelgavas pils muzeju un Kurzemes hercogu kapenes. Pasākuma galvenie atbalstītāji bija Jelgavas dome un kafejnīca «Rausis».

Matemātikas olimpiādes individuālajā konkursā uzvaru guva Latvijas Universitātes students, otro vietu ieguva LLU students, un trešo vietu dalīja Rīgas Tehniskā universitāte un Igaunijas Dzīves zinību universitāte (Estonian University of Life Sciences).

19. aprīlī tika organizēts videospēļu turnīrs gan komandās, gan individuāli, kā arī «Robocode» programmēšanas sacensības. Šajā pasākumā piedalījās gan LLU un LU studenti, gan skolēni no Jelgavas tehnikuma, Jelgavas 5. vidusskolas un Jelgavas Valsts ģimnāzijas. Pasākuma dalībniekiem tika dota iespēja spēlēt dažādas aktīvas videospēles – «Fruit Ninja» un «Just Dance» ar kustību sensoru, autosacīkšu spēles ar stūri un pedāļiem, «Guitar Hero» ģitārspēle, virtuālā realitāte un citas videospēles.

Šis pasākums arī kalpo kā karjeras diena IT un inženieru studiju programmu studentiem. Jelgavas pils aulas foajē dažādas IT firmas bija izvietojušas savus stendus, un dalībnieki varēja iepazīties ar nozares specifiku, darba iespējām, kā arī risināt loģiskos uzdevumus, piemēram, kā izbraukt ar «Tesla» automašīnu «Scandiweb» stendā, vai vienkārši nomalkot kafiju Itālijas firmas «Like a Coffee» stendā. Pasākumā piedalījās arī citas IT firmas: «TestDevLab», «C.T.Co», «Swedbank», «Exigen Services Latvia».

Brīvajā laikā apmeklētāji varēja spēlēt dažādas galda spēles, kā arī iepazīties ar jaunumiem bērnu robotikas pasaulē, kurus demonstrēja ITF vadošais pētnieks Aleksejs Zacepins.

Videospēļu turnīrā komandu sacensībās uzvarēja LLU ITF komanda «12345» (Rihards Goldmanis, Roberts Kemps, Raivis Kalniņš, Kristiāns Konters, Kārlis Kalniņš), 2. vieta LLU ITF komandai «Ziping Diping Big Pimping» (Mārcis Smirnovs, Dinārs Liepiņš, Nauris Horsts, Kaspars Ostrovskis, Artūrs Riekstiņš), 3. vieta Jelgavas tehnikuma komandai «Well played».

Individuālajās sacensībās 1. vietā Kārlis Gabaliņš (Jelgavas tehnikums), 2. vietā Uģis Ozols (LLU ITF), 3. vietā Kārlis Maniņš (LLU ITF).

«Robocode» programmēšanas sacensībās 1. vietā Vitālijs Starastenkovs (LLU ITF), 2. vietā Gatis Laizāns (LLU ITF), 3. vietā Agnese Griķe (LLU ITF).

ITF dienas tiek organizētas jau vairāk nekā desmit gadu ar mērķi popularizēt informācijas tehnoloģiju daudzveidīgo nozari un studijas fakultātē.







Amanda Kļaviņa, LLU ITF Studentu pašpārvaldes vadītāja

Foto: Raitis Puriņš