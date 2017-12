Izņemot cigaretes no veikalu plauktiem, augs kontrabandas apjomi

Mazinot legālo tabakas izstrādājumu pieejamību veikalos un citās tirdzniecības vietās, tos ļaujot tirgot vien “zem letes”, kā paredz iecerētie grozījumi Tabakas izstrādājumu aprites likumā, dramatiski augs kontrabandas cigarešu tirdzniecības apjoms.

To apliecina ne tikai citu valstu pieredze, bet arī tirgus un sociālo pētījumu aģentūras “Latvijas faktu” oktobrī veiktā sabiedrības aptauja par attieksmi pret dažādiem tabakas tirdzniecības ierobežojumiem un to efektivitāti. Gandrīz katrs ceturtais jeb 23 procenti aptaujāto norāda – ja tabakas izstrādājumi būs mazāk pieejami, viņi, visticamāk, iegādāsies kontrabandas izcelsmes cigaretes. Pēc Latvijas Tirgotāju asociācijas aplēsēm, tas valsts budžetam radīs līdz pat 25 miljoniem eiro zaudējumu neiegūto nodokļu veidā. Vienlaikus sabiedrības veselības mērķus iespējams sasniegt, arī nekaitējot valsts budžetam un maziem uzņēmumiem.

“Latvijas Tirgotāju asociācija jau vairākkārt ir paudusi iebildumus pret šādiem nepārdomātiem likuma grozījumiem. Tabakas izstrādājumu lietošanu nav iespējams efektīvi mazināt ar aplamiem ierobežojumiem un aizliegumiem – tie nekādi neveicina smēķēšanas netikuma mazināšanos sabiedrībā, sabiedrības ir vairāk jāizglīto. Šādi ierobežojumi vien rada šķēršļus legālajiem tirgotājiem, īpaši mazajiem veikaliem reģionos, kas nespēs izpildīt likuma prasības un, visticamāk, izņems cigaretes no sava sortimenta. Savukārt tāds pavērsiens būs īsta dāvana cigarešu kontrabandistiem, kam pavērsies iespējas gūt fantastisku peļņu. Lai arī likumsargu cīņa ar kontrabandu pēdējos gados bijusi sekmīga, pieredze rāda, ka, šos tirdzniecības ierobežojumus pieņemot, pār valsti velsies jauns kontrabandas vilnis, bet zaudētāji būs legālie tirgotāji un arī valsts budžets,” uzskata Latvijas Tirgotāju asociācijas prezidents Henriks Danusevičs.

Asociācija atkārtoti uzsver, ka šāds priekšlikums pēc būtības ir vērsts uz pārdali mazumtirdzniecības nozarē. Ja tas tiktu pieņemts, lielajiem tirgotājiem rastos būtiskas priekšrocības, tādējādi tabakas izstrādājumu mazumtirdzniecība nonāktu atsevišķu tirdzniecības uzņēmumu (tīklu) rokās. Jāsaprot, ka vispārējs tabakas mazumtirdzniecības izvietošanas aizliegums bez izņēmumiem visvairāk kaitēs tieši mazajiem veikaliem. Līdz ar to jājautā, vai šāda veida ierobežojums, kura efektivitāte smēķēšanas mazināšanai nekur vēl nav pierādīta, tiešām ir pamatots un atbalstāms, ņemot vērā ļoti lielos ar to saistītos riskus. Un vai nebūtu jāmeklē cits risinājums, kas, no vienas puses, samazinātu tabakas izstrādājumu redzamību veikalos, bet, no otras, – būtu samērīgs, ņemot vērā ietekmi uz valsts budžetu un mazajiem veikaliem – kā, piemēram, atļaut redzami izvietot tabakas un saistītos izstrādājumus vienā kasē katrā veikalā.



Latvijas Tirgotāju asociācija

Foto: no interneta resursiem